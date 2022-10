Vankilassa on raportoitu myös yhteenotoista.

Iranin Teheranissa Evinin vankilassa syttyneessä tulipalossa on kuollut neljä vankia, kertoo Iranin oikeusviranomainen.

Lisäksi 61 ihmistä on viranomaistiedon mukaan loukkaantunut, neljä heistä vakavasti. Kuolemien kerrotaan johtuneen savun hengittämisestä.

Vankilassa syttyi lauantai-iltana tulipalo, ja siellä raportoitiin myös yhteenotoista. Laitoksesta kerrottiin kuullun myös räjähdys ja laukauksia.

Evin on tunnettu poliittisten vankien kaltoinkohtelusta, ja siellä on myös ulkomaisia vankeja. Vankilaan on tiettävästi viety satoja viimeaikaisissa protesteissa kiinni otettuja mielenosoittajia.