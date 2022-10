Ajatushautomon mukaan Venäjä saattaa asuttaa ukrainalaisalueiden kaupunkeja uudestaan Venäjän kansalaisilla.

Venäjän toteuttamissa ukrainalaisten pakkosiirroissa Venäjälle on todennäköisesti kyse tarkoituksellisista etnisen puhdistuksen toimista, katsoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomon mukaan Venäjä saattaa myös korvata ukrainalaisalueiden väestöä asuttamalla kaupunkeja uudestaan Venäjän kansalaisilla.

Venäläisviranomaiset ovat ISW:n mukaan avoimesti kertoneet, että myös ukrainalaislapsia on viety Venäjälle adoptoitavaksi.

Venäjän pakkosiirtotoimet vaikuttavat rikkovan yleissopimusta, joka koskee joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista, ISW arvioi.