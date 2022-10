Kreetalle iskenyt ukkosmyrsky on vaikuttanut suomalaisten syyslomailijoiden suunnitelmiin.

Kreetalle perjantaina ja lauantaina iskenyt ukkosmyrsky herätti Antti Sipolan varhain lauantaiaamuna. Sipola lomailee tällä hetkellä Kreetalla sijaitsevassa Adele-nimisessä kylässä.

– Viisi päivää ehdittiin auringossa olla. Tänne luvattiin pientä sadetta, mutta sitten homma eskaloitui, Sipola kuvailee.

Sipolan mukaan myrsky on katkaissut sähköt matkaseurueen Airbnb-majoituksesta jo useamman kerran. Lisäksi paikalle on jouduttu kutsumaan huoltomies, koska majoituksen uima-allas on tulvinut yli talon pihalle.

– Meillä ei ole onneksi mitään hätää. Olemme nauttineet ajastamme sisätiloissa, on katseltu leffaa ja juotu viiniä.

Kreikkalaismedian mukaan pahin tulva-alue sijaitsee Agia Pelagiassa. Kreetan pohjoisrannikolla sijaitseva kylä on suosittu rantalomakohde.

Viranomaisten mukaan rankkasateet ovat vaatineet yhden kuolonuhrin Agia Pelagian rannikkokylässä. Lisäksi ihmisiä saattaa olla kateissa.

Sipola kertoo tehneensä päiväretken autolla Agia Pelagiaan perjantaina. Matkaseurueen mukaan päivä oli aurinkoinen iltapäivään saakka.

– Kävimme vielä rannalla syömässä ennen myrskyä. Kolmen jälkeen taivaalle tuli tummia pilviä ja aurinko meni piiloon. Ravintoloitsija pelkäsi, millaista jälkeä tulee.

Antti Sipolan mukaan päivä Agia Pelagiassa oli perjantaina aurinkoinen iltapäivään saakka.

Pilvet peittivät taivaan Agia Pelagiassa iltapäivällä.

Sipolan mukaan tilanne huoletti varhaisessa vaiheessa myös muita paikallisia.

– Paikalliset olivat selkeästi huolissaan, koska ovat kokeneet vastaavia tulvia aiemminkin.

Sipola ehti matkaseurueineen takaisin majoitukseen juuri ennen sateen alkua. Sipolan mukaan perjantai-ilta oli Adelessa suhteellisen rauhallinen, mutta sadekuurot voimistuivat lauantaiaamuna.

Myrskyn tuhot ovat järkyttäneet paikallisia Agia Pelagiassa lauantaina.

Sipola on tallentanut sääolosuhteita puhelimellaan ja jakanut materiaalia sosiaaliseen mediaan.

– Nyt sää on hyvin vaihteleva. Välillä tuulee kovasti ja vettä tulee useita kymmeniä millejä tunnissa. Sen jälkeen saattaa hetken vain ripsiä, Sipola kertoi lauantaina alkuillasta.

Sipolan mukaan seurueen paluulento takaisin Suomeen on maanantaina. Seurue ei toistaiseksi tiedä, miten myrsky tulee vaikuttamaan paluulentoon.

Sipola kertoo, että lämpömittari näytti vielä loman alkupuolella yli 27 astetta. Myrskyn myötä lämpötila on pudonnut noin 18 asteeseen.

– Sisällä pysytään, rannalla tai pihalla en kyllä haluaisi nyt olla. Se pelottaisi.

Perheensä kanssa Hanian alueella syyslomaileva Ville Liljeqvist tallensi myös omaan puhelimeensa myrskyn voimakkuuden viime yönä. Liljeqvistin mukaan myrsky liikkui alueen yli perjantain ja lauantaina välisen yön aikana.

– Yöllä puoli kahden aikaan alkoi näkymään kunnon salamointia ja ukkoskuuroa etelän ja lännen suunnilla. Jäin kuvailemaan myrskyä noin kolmeen saakka. Aamulla kuudelta herättyäni myrsky oli edennyt merelle.

Ville Liljeqvist ja Lilli Sammaljärvi tallensivat näyttävän salamoinnin kuviin.

Liljeqvistin käsityksen mukaan Hanian alue on päässyt vähillä seurauksilla kovasta tuulesta ja sateesta huolimatta. Säätiedotteet ovat antaneet erilaisia ennusteita siitä, milloin sää Hanian alueella kirkastuu kunnolla.

– Paikalliset ovat sitä mieltä, että huomenna jo rauhoittuu. Lapset ovat puhuneet, että jos huomenna jo pääsisi uimaan.