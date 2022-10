Ennennäkemätön video: Kongressi­johtajat pyysivät sotilaallista apua Capitolin valtauksen aikana – ”Tämä on hirvittävää”

Videolla kongressijohtajat muun muassa pyytävät paikalle kansalliskaartin joukkoja.

Yhdysvaltain kongressitalon valtausta tutkivan komitean julkisessa kuulemisessa nähtiin torstaina ennennäkemätön video, jolta käy ilmi johtavien poliitikkojen tyrmistys Donald Trumpin kannattajien vyöryessä kongressirakennukseen.

Tallenteen voi katsoa yltä.

Videon alussa edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi viedään suojaan. Siellä hän kuulee, että istuntosaliin jääneet kongressiedustajat laittavat kaasunaamareita ylleen.

– Voitko uskoa tätä, Pelosi kysyy silminnähden järkyttyneenä asiasta kuultuaan.

Pelosi, senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer ja senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell soittavat videolla puolustusministeriöön ja pyytävät lähettämään paikalle kansalliskaartin joukkoja ja muuta sotilaallista apua.

Pelosi ja Schumer soittavat myös tuolloin vt. oikeusministerinä toimineelle Jeffrey Rosenille.

– He rikkovat ikkunoita, penkovat toimistojamme ja kaikkea sellaista. Se ei ole mitään. Huolemme henkilökohtaisesta turvallisuudesta menee kaiken edelle. Mutta tosiasia on, että he rikkovat lakia minä tahansa päivänä monin eri tavoin. Ja suoraan sanottuna suuri osa siitä tapahtuu Yhdysvaltain presidentin yllyttämänä, Pelosi sanoo.

– Miksi ette pyydä lainvalvontavastuullanne presidenttiä käskemään heitä poistumaan Capitolilta, Schumer puolestaan kysyy.

Pelosi puhuu puhelimessa myös muun muassa Virgianian silloisen kuvernöörin Ralph Northamin kanssa ja kysyy millaista sotilaallista apua hänen osavaltionsa voisi lähettää. Hän myös tiedustelee, voiko Northam lähettää poliiseja ilman liittovaltion lupaa.

– Tämä on hirvittävää, Pelosi sanoo Northamille.

Tallenteen lopulla silloinen varapresidentti Mike Pence kertoo Pelosille, että tilanne on ratkeamassa.

Videon on kuvannut Pelosin tytär, dokumenttiohjaaja Alexandra Pelosi.

Torstain istunnon uskottiin olevan valtausta tutkivan edustajainhuoneen komitean viimeinen. Komitea kuitenkin päätti yksimielisesti kutsua vielä Trumpin kuultavaksi hänen osuudestaan valtaukseen.