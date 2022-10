Sauli Niinistö: Maailmalla kummasteltiin ennen Suomen mallia – ”Eurooppa on nyt havahtunut”

Tasavallan presidentin mukaan Suomi haki Nato-jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa ja myös jatkaa prosessia yhdessä Ruotsin kanssa.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan spekulaatiot Ruotsin mahdollisesta rannalle jäämisestä Nato-jäsenyysprosessissa eivät palvele Suomen asiaa.

Naton jäsenmaista ainoastaan Turkki ja Unkari eivät ole toistaiseksi ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on viestittänyt maalla olevan asiassa ongelmia lähinnä Ruotsin kanssa, eikä niinkään Suomen. Tämä on herättänyt spekulaatioita siitä, avautuisiko Naton ovet ainakin aluksi vain Suomelle.

– Minusta tuntuu valitettavasti nyt vähän siltä, että kaikki tämän tyyppinen spekulointi voi palvella ihan muita kuin meidän omia tarpeitamme. Me olemme yhdessä lähteneet hakemaan, ja niin kuin pääsihteeri (Jens) Stoltenberg oli eilen korostanut, Madridissa syntyi ratkaisu nimenomaan yhdessä tehtyyn hakemukseen. Niinpä nuo ratifioinnitkin, 28 kappaletta, on yhdessä käsiteltyjä, Niinistö sanoi.

– Joten minusta tämänhetkiseen tilanteeseen riittää hyvin se, että me olemme aloittaneet tämän prosessin Ruotsin kanssa ja me jatkamme sitä Ruotsin kanssa.

Niinistö puhui ajankohtaisista asioista perjantaina tavatessaan presidentinlinnassa ulkomaantoimittajien yhdistyksen jäseniä.

Niinistö kommentoi myös ratifiointien etenemistä. Hänen mukaansa Turkin liikkeet asiassa ovat vaikeasti ennustettavissa, ja presidentti Erdogan ”tekee ratkaisunsa, milloin tekee”.

– Unkari näyttää nyt vähän viivästyvän. Siellä on ilmeisesti paljonkin asioita, mutta eihän tämä kauaa kestäisi. Joten tuohon viivästymiseenkin voi kiinnittää huomiota.

Niinistö huomautti, että 28 Naton jäsenmaata on jo ratifioinut Suomen ja Ruotsin hakemuksen ja näin ollen katsonut niiden olevan ”kelvollisia nauttimaan artikla viiden suojaa”.

– Ja kun esimerkiksi Yhdysvallat on asian näin miettinyt ja senaatti 95 prosentin enemmistöllä asian hyväksynyt, niin kyllä sillä on väistämätön merkitys.

Presidentti korosti sitä, kuinka hakuprosessin aikana ei ole voinut välttyä Suomen suorituskyvyn muualla herättämältä positiiviselta huomiolta. Hän luonnehti sitä eurooppalaisittain ”hyvin poikkeukselliseksi” ja arvioi sen sijoittuvan Suomen koon huomioon ottaen myös maailman kärkipäähän.

– On ollut hämmentävää kohdata se arvostus, jota suomalainen toiminta nimenomaan turvallisuuspuolella kylmän sodan jälkeen on herättänyt, Niinistö totesi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi on hakuprosessin aikana kerännyt paljon positiivista huomiota.

Hän muisteli, kuinka kansainvälisillä areenoilla oli takavuosina toisinaan vaikeaakin vastata kummasteleviin kysymyksiin siitä, miksi Suomi pitää edelleen yllä yleistä asevelvollisuutta, toisin kuin monet muut maat.

– No, jos muutkin olisivat niin kuin me olimme, niin eurooppalaisilla Nato-mailla olisi varovaisenkin arvion mukaan tuollainen 15–20 miljoonan sotilaan reservi, jos ajatellaan meidän harjoitettua reserviämme ja käytetään samaa suhdelukua.

Niinistö mainitsi myös Suomen kalustehankinnat sekä tykistön, joka kuuluu Euroopan suurimpiin.

– Mitä se olisikaan sitten, jos kaikki olisivat olleet suhteellisesti hankkimassa samaa? Joten ei sitä sitten enää jääkään niin ihmettelemään, miksi Suomi on paitsi arvostettu, myös haluttu kumppani. On hienoa, että Eurooppa on nyt oikeastaan havahtunut tähän Suomen malliin. Siihen, että kaikissa tilanteissa tulee kuitenkin pitää mielessä varautuminen vähän pahempaankin.

Niinistön mukaan juuri tämän vuoksi viimeaikaiset ajatukset Euroopan yhteisestä ilmapuolustuksesta sekä ohjusten kehittämisestä ovat ”varsin kannatettavia”.

YK:n yleiskokous hyväksyi keskiviikkona ylivoimaisella enemmistöllä päätöslauselman, joka tuomitsee Venäjän Ukrainassa tekemät, laittomat alueliitokset. Niinistön mukaan äänestystulos oli selkeä viesti siitä, että kansainvälinen yhteisö on ”yhä ponnekkaammin torjumassa venäläisten hyökkäystä”.

Diplomaattinen ratkaisu Ukrainan sotaan vaikuttaa tällä hetkellä kaukaiselta, etenkin kun ottaa huomioon, että sekä Venäjä että Ukraina ovat torjuneet rauhanneuvotteluiden mahdollisuuden toistaiseksi. Niinistön mukaan tässä tilanteessa diplomatiaa olisi kuitenkin nimenomaan syytä käyttää.

Hänen mukaansa eskalaatiovaara tekee tilanteesta diplomatian kannalta yleisemmän asian kuin pelkästään Venäjän ja Ukrainan välisen.

– Kiinnittäisin huomiota siihen merkittävään rooliin, joka Kiinalla, Intialla ja Yhdysvalloilla on sellaisessa diplomatian tavoitteessa, jossa pyritään ainakin torjumaan Ukrainan sodan eskalaatiovaikutuksia.

Niinistön mukaan vallitseva arvio sodan lopputuloksesta näyttää kuitenkin edelleen olevan ”sodassa sotimalla tehty ratkaisu”.

– Eikä tuota sotaa ole vielä päätetty. Eikä sen päättymisajankohtakaan ole kyllä näkyvissä.

IS kysyi tilaisuuden lopuksi Niinistöltä, näkeekö hän tällä hetkellä sellaista tilannetta, jossa hän olisi aloitteellisena osapuolena ehdottamassa puhelinkeskustelua Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

– Jos siitä olisi jonkun mielestä apua, niin totta kai teen kaiken mahdollisen. Rauha on niin iso asia, että sen vuoksi kannattaa kyllä tehdä turhaakin työtä. Mutta tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että siitä olisi minkäänlaista hyötyä.

Niinistön mukaan myöskään Moskovan suunnalta ei ole tullut signaalia mahdollisesta halukkuudesta keskusteluun.