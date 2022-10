Rajavartiolaitos vahvistaa IS:lle, että venäläislehden tiedot pitävät paikkansa.

Pietari, Venäjä

Venäläisten turistien tulo Suomeen ei olekaan täysin estetty, kertoo pietarilainen Fontanka-uutissivusto.

Venäläinen turisti voi tulla yhä Suomeen turistiviisumilla, mikäli hän jatkaa Suomesta matkaansa lentämällä suoraan johonkin Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan, Fontanka kertoo saaneensa tietää.

– Te voitte matkustaa Suomen kautta vain suoraan sellaiseen maahan, joka ei kuulu Schengen-alueeseen, Fontanka siteeraa Suomen Moskovan-suurlähetystöltä saamaansa vastausta.

Rajavartiolaitos vahvistaa Ilta-Sanomille, että venäläisten kauttakulku Suomen kautta Schengen-alueen ulkopuolisiin maihin on mahdollista turistiviisumeilla, jotka on myönnetty ennen maahantulorajoitusten asettamista.

– Tämä perustuu siihen, että valtioneuvoston periaatepäätös asiasta kohdistuu Schengen-alueelle tapahtuvaan turismiin. Periaatepäätöksen perusteella ei voida rajoittaa turismia, joka kohdistuu Schengen-alueen ulkopuolelle, Rajavartiolaitoksen viestinnän suunnittelija Mert Sasioglu sanoo.

Uusia turistiviisumeita kolmansiin maihin matkustamiseen ei kuitenkaan enää myönnetä.

Schengen-alueen ulkopuolella on runsaasti sellaisia maita, joihin ei tällä hetkellä lennetä Venäjältä suoraan ja jonne venäläiset mielellään matkustavat. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada, Britannia, Japani, Thaimaa, Kypros, Kroatia ja Montenegro.

Venäjältä on suoria lentoja muun muassa Turkkiin, Serbiaan, Qatariin, Arabiemiraatteihin, Israeliin, Vietnamiin ja Malediiveille. Lista muuttuu koko ajan, ja Venäjä laajentaa parhaillaan suoria lentojaan muihin kuin niin kutsuttuihin ”epäystävällisiin maihin” eli maihin, jotka ovat asettaneet Venäjää vastaan pakotteita Ukrainan sodan vuoksi.

Matkailuun erikoistunut Telegram-kanava Ranarod kirjoittaa niin ikään, että venäläiset turistit pääsevät yhä Suomeen myös maarajan kautta, mikäli he jatkavat matkaansa Schengen-alueen ulkopuolelle viimeistään seuraavana aamuna.

Myös Fontanka kertoo, että kauttakulun ehtona on se, että Suomesta poistutaan nopeasti Schengenin ulkopuolelle.

Venäjän internetissä ja sosiaalisessa mediassa uutinen Suomen sallimasta kauttakulkumahdollisuudesta on ehtinyt herättää jo suurta innostusta. Siitä on uutisoitu myös esimerkiksi Travel Russian News - sivustolla, Gazeta Vyborg -sivustolla, Glas.ru -sivustolla ja Petrozavodsk govorit -sivustolla.

Fontankan mukaan Suomen rajavartiolaitos on selventänyt asiaa näin:

– Läpikulku kolmansiin maihin on sallittu siinä tapauksessa, että meno kolmanteen maahan on taattu, ja matkustajalla on suunnitelma välittömästä transit­matkan jatkamisesta.

Toisin sanoen Schengen-viisumilla Suomeen tuleva venäläisturisti joutuu todistamaan rajalla, että hänellä on valmiina matkalippu Schengenin ulkopuolelle ja mahdollisesti siihen liittyvään kohdemaahan oleva viisumi.

Schengenin ulkopuolelle suuntaavan venäläisturistin on poistuttava Suomesta suoraan kohdemaahansa eli hän ei voi jatkaa ensin matkaansa johonkin toiseen Schengen-maahan ja vasta sieltä alueen ulkopuoliseen kohdemaahan.

Suomi sallii Fontankan mukaan myös Venäjälle palaavien venäläisten turistien kauttakulun. Tässä tapauksessa Suomeen saa saapua myös jostain toisesta Schengen-maasta maateitse tai lentäen, kunhan pystyy osoittamaan olevansa aikeissa jatkaa matkaansa välittömästi Venäjälle.

Fontankan mukaan venäläisturisti pääsee kotiinpaluumatkallaan Suomeen, jos hän esittää esimerkiksi autonsa parkkikuitin tai lipun Suomesta Venäjälle menevään bussiin.

Fontanka varoittaa kuitenkin venäläisiä lukijoitaan, että jokainen tapaus tarkistetaan Suomen rajalla erikseen eikä kauttakulkumahdollisuus kolmansiin maihin tai sieltä takaisin ole mikään ehdoton oikeus.

– Jos rajavartijoita ei miellytä jokin yksityiskohta matkustajan suunnitelmissa, häneltä kielletään maahantulo ja häneltä voidaan mitätöidä viisumi, mikäli se on Suomen myöntämä, sivusto muistuttaa.

Mikäli venäläisturisti yrittää tulla Suomeen jollain toisen Schengen-maan myöntämällä viisumilla ja häneltä evätään maahantulo, Suomi ei siinä tapauksessa voi kuitenkaan mitätöidä henkilöllä olevaa Schengen-viisumia, Fontanka kirjoittaa.