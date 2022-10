Marian pihalle hoiperteli verinen nuorukainen – tästä hetkestä alkoi Ruotsin jengimurhien aalto

Ruotsissa on jäänyt selvittämättä kenties kymmeniä henkirikoksia, jotka kytkeytyvät jengirikollisuuteen. Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne kertoo oman näkemyksensä, miksi rikokset jäävät ratkaisematta.

Ilta laskeutui lämpimänä Tukholman Bromstenissa. Maria leikkeli puutarhasaksilla pihalle pyrkiviä etanoita kahtia ja nakkasi puolikkaita viereiseen ojaan. Kauempaa metsikön suunnalta kajahti kolme kovaa ääntä. Maria ei epäillyt mitään epätavallista ja jatkoi työtään.

Kaksi minuuttia myöhemmin hänen näköpiiriinsä ilmestyi horjuen kulkeva nuori mies.

– Voitko sä auttaa mua. Mua on ammuttu.

Maria kehotti istahtamaan portaalle, mutta tulija jatkoi hoiperteluaan pihalle päin. Maria näki reiän ammottavan lapaluiden välissä. Kun he olivat saapuneet Marian kodin edustalle, miehen suusta alkoi valua verta. Maria ryntäsi sisälle ja parkaisi aviomiehelleen:

– Täällä on mies, jota on ammuttu! Soita ambulanssi!

Apua odoteltaessa aviomies ja paikalle ilmaantunut naapuri kantoivat haavoittuneen puutarhatuolin tyynylle eteiseen. Tämä valitti kuumuutta, kunto heikkeni silmissä ja selästä valui runsaasti verta.

– Mä en halua kuolla, mä en halua kuolla, mies vaikeroi.

Sitten hän vaipui tajuttomaksi.

Elvytystoimet eivät poliisin saapuessa enää auttaneet. Samana yönä heinäkuussa 2015 Izzy, 19, todettiin Karoliinisessa yliopistosairaalassa kuolleeksi. Maria avasi tapahtumia kuusi vuotta myöhemmin iltapäivälehti Aftonbladetin haastattelussa.

Niiden kuuden vuoden ajan Tukholmaa oli riepotellut kaupungin historian verisin jengisota. Ruumiita oli lähteestä riippuen kymmenkunta tai muutama enemmän. Aftonbladetin mukaan poliisilla oli jo viime vuonna käsissään yli 50 selvittämätöntä jengirikollisuuteen kytkeytyvää henkirikosta.

Izzy oli uhreista ensimmäinen. Tähän päivään mennessä kukaan ei ole vastannut hänen kuolemastaan oikeudessa.

Surmasta alkanutta tapahtumaketjua nimitetään Järvan konfliktiksi, jota tutkiva toimittaja Diamant Salihu käsittelee kirjassaan Kunnes kaikki kuolevat. Tapahtumapaikka kattaa ”erityisen haavoittuviksi alueiksi” luokitellut asuinalueet Rinkebyssä, Tenstassa ja Husbyssä.

Toimittaja Diamant Salihu.

Yhteisiä piirteitä ovat väestön maahanmuuttajapainotteisuus, sosioekonomiset vaikeudet ja korkea rikollisuus.

Izzy oli herättänyt pahaa verta organisoimalla aseistetun ryöstön Täbyn keskustan Forexiin, valuutanvaihtoon erikoistuneeseen yritykseen. Saalis vastasi runsasta 2,1 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 190 000 euroa.

Surmatyöhön sotkeutui lähes varmasti 16-vuotias Maslah, joka oli hermostunut jäätyään ryöstön ulkopuolelle. Kostona Izzyn kuolemasta Maslah ammuttiin hengiltä Brommapalin huoltoasemalla runsas vuorokausi myöhemmin.

Verikostojen kierre Järvassa oli alkanut. Sittemmin nuorten rikollisten on ollut kuuluttava jompaankumpaan kahdesta leiristä. Izzyn ruumiin ympärille kehittyi katujengi, jota alettiin myöhemmin kutsua Shottaziksi.

Nimi juontaa juurensa jamaikalaisista gangstereista kertovaan elokuvaan Shottas – Karibian arpinaamat. Murhaan sekaantuneet Maslahin ystävät muodostivat Dödspatrullenin, kuolemanpartion.

Salihun kirja antaa hyytävän kuvan kansankodin nykytilasta. Luotiliivit ovat arkinen osa nuorten lähiöpoikien vaatetusta. Nuorimmat jengiläisistä ovat 10-12-vuotiaita nassikoita. Oikeudessa puolustavat asianajajat, joille maksetaan avunannolla velanperinnässä tai huumeiden välittämisessä korkeampiin yhteiskuntaluokkiin.

Ahdingon voi kiteyttää numeroin. Salihu viittaa Ruotsin poliisin omiin selvityksiin, joiden mukaan ”Tukholman jengiympyröihin sijoittuvista murhista vain joka viides ja murhan yrityksistä joka kymmenes johtaa syytteisiin”. Toimittaja luettelee syitä kirjassaan:

– Tekijät ovat naamioituneita, heitä on useampia, aseita on vaikea jäljittää, pakoautot ja vaatteet poltetaan ja harvat ovat valmiita todistamaan.

Todistajien harvalukuisuus perustuu ainakin osittain pelkoon. Ongelmalähiöissä sana vasikoinnista leviää nopeasti ja jengiläiset ovat antaneet ymmärtää, mitä sellaisesta seuraa. Kaksi poikaansa jengisodassa menettänyt isä antaa kirjassa selityksen sille, miksi yhteisö ei puhu poliiseille:

– He sanovat pelkäävänsä oman turvallisuutensa ja lastensa puolesta. Uskovat, että gangsterit tulevat tappamaan heidän lapsensa. He eivät luota poliisiin.

Vuonna 2017 poliisi tutki kaksoismurhaa Kistan kaupunginosassa Tukholmassa. Toinen kuolleista oli pahamaineisen rikollisjengin johtohahmo.

Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne osallistui syyskuun lopulla Ruotsin poliisijärjestöjen liittokokoukseen Tukholmassa. Hänellä on kattava tuntemus länsinaapurin katujengeistä. Samoin ruotsalaisten kollegoiden haasteista sekä ilmiön rantautumisesta Suomen puolelle.

– Kun puhutaan nimenomaan jengimurhista, kyseessä ovat tietysti suunnitellut tai osin suunnitellut teot. Niitä on hiukan vaikeampi selvittää kuin vaikkapa juopporingissä tapahtunutta puukotusta, Rinne vertaa.

Koska uhrit ovat itse sidoksissa alamaailmaan, ovat he harvemmin halukkaita yhteistyöhön virkavallan kanssa. Niinpä ”selvittämisintressi” puuttuu Rinteen mukaan rikoksen molemmilta osapuolilta.

Toiseksi ongelmaksi Rinne mainitsee haasteet Ruotsin poliisin operatiivisessa toiminnassa.

– Selkeää on, että Ruotsin poliisin resursseja on viime vuosina lisätty. Poliisiylijohtaja on kuitenkin itse ottanut esiin, että vasta riviin tulleet poliisit ovat virkaiältään aika nuoria. Jos ajatellaan kokonaistehokkuutta, ei suoraan poliisikoulusta tulleella ole välttämättä heti valmiutta kaikkiin poliisin laajaa ammattitaitoa vaativiin tehtäviin.

Poliisi ampui kohti mellakoitsijoita Rinkebyn lähiössä 2017. Ruotsin sisäministeri Anders Ygeman piti tuolloin mellakkaa seurauksena poliisin lisääntyneestä läsnäolosta ja pyrkimyksestä tehdä lähiöistä turvallisia.

Salihun kirjassa huomautetaan, että rikollisuuden vähentämiseksi myös lainsäädäntöä on tiukennettu. 1. tammikuuta 2018 astui voimaan uusi aselaki, joka kovensi törkeän ampuma-aserikoksen minimirangaistuksen yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Samalla se vakiinnutti rikoksesta todennäköisin syin epäiltyjen vangitsemisen.

Ruotsin julkisessa keskustelussa on esiintynyt myös syytöksiä, joiden mukaan pimeiksi jääneet jengimurhat kielisivät poliisin rasismista tai muista ennakkoluuloista. Inhimillisen tekijän mahdollisuuksia olisi paljon. Julman ammattirikollisen kuolema ei välttämättä herätä vastaavaa sympatiaa kuin rehellisen kansalaisen.

Rinne ei ota kantaa Ruotsin tilanteeseen, mutta pitäisi selitystä epäuskottavana ainakin Suomen poliisin näkökulmasta.

– Poliisin tehtävä on vähän kuin potilaan auttaminen lääkärille. Jos sitä lähtee kauheasti miettimään, ketä auttaa ja ketä ei, on jo valmiiksi henkisessä umpikujassa. Poliisin työssä tärkeää on saada rosvo kiinni, kulkee se sitten liituraitapuvussa tai pyssy kädessä ja rahasäkki toisessa.

Tukholman liittokokouksen jälkeen Rinne avasi ajatuksiaan Iltalehden haastattelussa.

Hän kertoi Suomen jengiytymiskehityksen seuraavan uhkaavasti Ruotsin jalanjälkiä ja varoitti väkivallan kasvavan, kansainvälistyvän ja kovenevan. Suomen katujengiläisten määräksi hän arvioi parisataa, joista ulkomaalaistaustaisia on ”nimen ja etnisyyden perusteella” 95 prosenttia.

Oppositiopuolueet nostivat haastattelun esiin 6. lokakuuta eduskunnan kyselytunnilla. Vastauksessaan sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) korosti tarvetta puuttua ongelman ”juurisyihin” eli nuorten syrjäytymiseen. Hän viittasi Ankkuri-tiimien toimintaan, jossa poliisin, sote-alan ja nuorisotoimen asiantuntijat tapaavat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja näiden perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Poliisi tekee todella paljon ennalta estävää toimintaa. Pyrimme pääsemään nuoriin hyvissä ajoin kiinni ja katkaisemaan rikoskierteen niin, että he löytäisivät oksan elämässä, Rinne selittää Ilta-Sanomille torstaina.

– Toisaalta koska rikoksia ei aina voi estää, on poliisilla oltava myös mahdollisuudet tehokkaaseen pakkokeinojen käyttöön ja riittävään resursointiin.

Tukholman alamaailman rikollisuus nousi erityisen suureksi keskustelunaiheeksi, kun suosittu rap-muusikko Einár ammuttiin kuoliaaksi lokakuussa 2021.

Vaikka Järvan konflikti alkoi jengien välisinä verikostoina, on se vaatinut vuosien saatossa myös sivullisia uhreja – koko alueen yleisen turvallisuustilanteen heikentämisestä puhumattakaan.

Kesällä 2020 vain 12-vuotias tyttö kuoli ammuskelussa Botkyrkan kunnassa lähellä Tukholmaa. Tyttö oli ollut ulkoiluttamassa koiraa eikä hän ollut ampumisen aiottu kohde. Poliisin mukaan ammuskelu liittyi jengeihin.

Elokuussa 2019 18-vuotias nuori nainen ammuttiin yksityisasunnossa Råckstassa Tukholmassa. Vajaa pari viikkoa myöhemmin ammuskeltiin Nackassa. Tuolloin taksikuski ja eräässä asunnossa ollut opiskelija loukkaantuivat.

Molemmilla kerroilla ampumisen oikeana kohteena uskottiin olleen nuoren naisen 33-vuotias mies, jolla oli yhteys rikollisjengiin ja joka oli tuomittu muun muassa väkivaltarikoksista.

Poliiseja Botkyrkan kunnassa elokuussa 2020.

12-vuotias tyttö kuoli Botkyrkan ammuskelussa.

Salihun mukaan jengit käyttävät säälittä hyväkseen lapsia ja nuoria. He hakevat huumeita, säilyttävät aseita, toimivat kuriireina ja pahimmillaan murhaavat tilauksesta. Olot jengien piiriin ajautuvien nuorten kotona ovat tavallisesti ankeat ja houkutus nopealle rahalle korkea.

– Vanhemmat pojat heiluttelivat setelitukkoja, esittelivät hienoja vaatteitaan ja kehuskelivat varkauksilla ja huumebisneksillään. Siten sai kunnioitusta, jota ei herunut taksia tai bussia ajaville isille, koska nämä vain raapivat kasaan perheelle aivan liian ahtaan asunnon vuokraa, Salihu kertoo kirjassa.

Vanhempien jengiläisten värväysintoa selittää lainsäädäntö, joka säästää alaikäiset jyrkemmiltä tuomioilta. Salihu kirjassa esimerkiksi mainitaan 16-vuotias Shacki, jolle hovioikeus langetti kolme vuotta suljetussa nuorisokodissa murhasta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja huumerikoksesta.

Jonne Rinne kertoo keskustelleensa ruotsalaisten jengiyhdyshenkilöiden kanssa Tukholmassa ja liikuttuneensa syvästi kuulemastaan. Hän haluaa muistuttaa, että nuoren ihmisen hätä ja alamäki koskettavat poliisia siinä missä ketä hyvänsä muutakin aikuista.

– Kun poliisi juttelee näiden 10–12-vuotiaiden kanssa, heillä on käsitys, että he eivät näe yhdeksättätoista tai kahdettakymmenettä syntymäpäiväänsä. Kyllä se poliisina ja isänä sydämestä ottaa, Rinne sanoo.

– Ihmiset tuntuvat välillä ajattelevan, että me vain sydämettömästi haluamme teljetä nämä ihmiset lukkojen taakse. Se ei voisi olla kauempana totuudesta. Haluamme näyttää, että katso: tuossa on sinulle tie.

