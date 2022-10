Trump kutsutaan Capitol-komitean kuultavaksi

Komitea haluaa kuulla Yhdysvaltain entiseltä presidentiltä, mitä hän teki Capitolin valtauksen aikaan 6. tammikuuta 2021.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen komitea, joka tutkii Capitolin valtausta ja siihen johtaneita tapahtumia, on päättänyt kutsua entisen presidentin Donald Trumpin kuultavaksi, Reuters uutisoi.

Komitea, jossa on seitsemän demokraattia ja kaksi republikaania, äänesti asiasta yksimielisesti.

– Hänet pitää saattaa vastuuseen. Hänen on vastattava kysymyksiin koskien hänen toimiaan. Hänen on vastattava niille poliiseille, jotka henkensä ja terveytensä uhalla puolustivat demokratiaamme. Hänen on vastattava niille miljoonille amerikkalaisille, joiden äänet hän halusi kumota osana hänen suunnitelmaansa pysyä vallassa, komitean puheenjohtaja, demokraattien Bennie Thompson sanoi.

Ennen äänestystä valiokunta oli reilun kahden tunnin ajan käynyt läpi Capitolin tapahtumia ja todennut, että Trump oli yrittänyt etukäteen kiistää vaalitappionsa eikä käskenyt tuhansia kannattajiaan poistumaan Capitolilta sen jälkeen, kun he tunkeutuivat kongressirakennukseen. Trumpin todettiin myös jatkaneen valheellisia väitteitään varastetuista vaaleista, vaikka hänen läheiset avustajansa sanoivat hänelle, että hän oli hävinnyt vaalit.

Jos henkilö jättää huomioimatta komitean pyynnön antaa todistajanlausunto tai asiakirjoja, rangaistuksena voi olla jopa 12 kuukautta vankeutta. Koko edustajainhuoneen on kuitenkin äänestettävä siitä, siirretäänkö tapaus oikeusministeriölle, joka puolestaan voi päättää mahdollisista syytteistä.