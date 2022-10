Valamiehistön ratkaisu on ollut pettymys monelle ampumisessa kuolleen omaiselle.

Valamiehistö päätyi suosittelemaan elinkautista vankeusrangaistusta vailla mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauteen Floridan kouluampujalle, Reuters uutisoi. Valamiehistö totesi Nikolas Cruzin, 24, syylliseksi 17:ään murhaan, mutta katsoi tekoihin liittyvän lieventäviä asianhaaroja, minkä takia hän säästyi kuolemantuomiolta.

The Guardian kertoo piirioikeuden tuomari Elizabeth Schererin määränneen, että Cruz saa tuomionsa 1. marraskuuta pidettävässä kuulemisessa sen jälkeen, kun uhrien lausunnot on kuultu.

Cruz ampui ystävänpäivänä 2018 Parklandissa sijaitsevassa Marjory Stoneman Douglasin lukiossa 14 oppilasta ja kolme koulun työntekijää. Lisäksi 17 ihmistä loukkaantui.

Uhrien muistoksi pystytettiin joukkomurhan jälkeen 17 ristiä. Kuva otettu kaksi päivää ampumisen jälkeen.

Syyttäjien mukaan Cruzin rikokset olivat harkittuja, kauheita ja julmia ja täyttivät kuolemantuomion kriteerit.

– Se oli tavoitteellinen, harkittu ja tarkoituksellinen ja systemaattinen joukkomurha, valtiota edustava asianajaja Mike Satz sanoi oikeudessa.

Cruzin puolustus tunnusti rikosten vakavuuden, mutta pyysi valamiehiä huomioimaan lieventävät asianhaarat kuten sen, että Cruzilla oli koko elämänsä ajan ollut mielenterveyshäiriöitä, joiden taustalla oli hänen biologisen äitinsä päihteiden käyttö raskauden aikana.

Cruz oli ampumisten aikaan 19-vuotias ja hänet oli erotettu lukiosta. Hän on pyytänyt anteeksi rikoksiaan ja pyytänyt elinkautista vankeusrangaistusta vailla mahdollisuutta ehdonalaiseen omistaakseen elämänsä muiden auttamiseen.

Floridan lain mukaan kuolemantuomio vaatii, että valamiehistö on asiasta yksimielinen. Jos yksikin ei puolla kuolemantuomiota, on ainoa vaihtoehto elinkautinen vankeusrangaistus.

Valamiehistö totesi, että jokaisessa syytekohdassa syyttäjät olivat todistaneet, että murhat tehtiin ”kylmästi, laskelmoidusti ja ennalta harkiten”. Jokaisen syytekohdan kohdalla vähintään yksi valamies kuitenkin koki, että lieventävillä asianhaaroilla oli suurempi painoarvo.

Alyssa Alhadeffin vanhemmat pettyivät tyttärensä ampujan saamaan tuomioon.

Moni Parklandin ampumisessa kuolleen omainen oli pettynyt valamiehistön ratkaisuun.

– Mitä varten meillä on kuolemantuomio? Mikä sen tarkoitus on? Tässä ei ole kyse henkilökohtaisista uskomuksista. Tässä ei ole kyse uskonnollisista arvoista. Kyse on julmasta rikoksesta, joka tehtiin, Ilan Alhadeff sanoi.

Alhadeffin 14-vuotias Alyssa-tytär kuoli ampumisessa.

– Tämän päivän päätös on jälleen yksi isku vatsaan niin monelle meistä. Hirviö, joka tappoi heidät, saa elää jälleen yhden päivän. Hän painoi aseensa piipun tyttäreni rintaan, eikö se paina vaakakupissa enemmän kuin se, että hänellä oli vaikea lapsuus, kommentoi puolestaan Tony Montalto, jonka 14-vuotiaan Gina-tyttären Cruz murhasi.