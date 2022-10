Pohjois-Korean kerrotaan lähettäneen jo toistamiseen koneita lähelle Pohjois- ja Etelä-Korean välistä rajaa. Edellisestä kerrasta on Etelä-Korean mukaan viikko.

Noin kymmenen pohjoiskorealaisen sotilaskoneiden epäillään lentäneen lähellä Etelä-Korean asettamaa erityistä tiedustelulinjaa, uutistoimisto Yonhap kertoo. Etelä-Korean kerrotaan lähettäneen sotilaskoneita, mukaan lukien F-35A-hävittäjiä ilmaan.

Etelä-Korean puolustushaarakomentajien neuvosto tiedotti torstai-iltana Suomen aikaa, että pohjoiskorealaisia koneita oli havaittu lentämässä noin 25 kilometriä pohjoiseen Etelä- ja Pohjois-Korean rajalta. Lisäksi Pohjois-Korean koneet lensivät noin 12 kilometrin päässä Koreoiden de facto -rajasta Keltaisella merellä torstain ja perjantain välisenä yönä.

Puolustushaarakomentajien neuvoston mukaan pohjoiskorealaiset koneet havaittiin myös lähellä Koreoiden rajaa niemimaan itäpuolella.

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korean koneet lensivät lähellä maiden rajaa myös viime viikon torstaina.

Myöhemmin Etelä-Korean asevoimat kertoi Pohjois-Korean laukaisseen ballistisen ohjuksen merelle päin.

Uusimmat toimet ovat jatkoa jännitteiden kiristymiselle Korean niemimaalla. Pohjois-Korea on tehnyt viime viikkoina runsaasti ohjuskokeita, jotka sen mukaan ovat vastaus Yhdysvaltain, Etelä-Korean ja Japanin yhteisille sotaharjoituksille.

Viimeksi keskiviikkona Pohjois-Korea testasi taas pitkän kantaman strategisia risteilyohjuksia. Pohjois-Korea on kertonut harjoitelleensa viime viikkoina myös esimerkiksi taktisen ydinaseen käyttöä.

Pohjois-Korea on kertonut, että sen viimeaikaisissa ohjuskokeissa on harjoiteltu taktisten ydinaseiden käyttöä. Taktisilla ydinaseilla tarkoitetaan taistelukentällä käytettäviä ydinaseita, joiden vaikutus on rajatumpi kuin strategisten ydinaseiden.

Keskiviikkoisten ohjuskokeiden jälkeen maan johtaja Kim Jong-un sanoi KCNA:n mukaan, että Pohjois-Korean pitäisi keskittää kaikki ponnistelunsa kansallisten ydinasevoimien "loputtomaan ja kiihtyvään kehittämiseen".