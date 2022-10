Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Uusi-Seelanti puuttuu ilmaston­muutokseen yllättävällä konstilla – näin karjan suoli­kaasuja hillitään

Hillitäkseen ilmastonmuutosta Uusi-Seelanti on päättänyt verottaa muun muassa lehmien ja lampaiden päästelemiä metaanikaasuja. Nyt uusiseelantilainen laboratorio on kehittänyt probioottisen lisäravinteen, joka on testiolosuhteissa vähentänyt lehmien tuottaman metaanin määrää jopa 20%. Tuote on nimetty kowbuchaksi, ihmisillä suositun kombucha-teen mukaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi