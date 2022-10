Onko tässä Ukrainan uusi uhka? Venäjä iskee nyt iranilaisilla ”mopedi”-lennokeilla – ”Sitä on vaikea pysäyttää”

Venäjä iskee nyt Ukrainassa iranilaisilla lennokeilla, joiden torjumisessa ukrainalaisilla on haasteita.

Venäjä teki varhain torstaina lennokki-iskuja Ukrainan pääkaupungin Kiovan alueella, kertoivat ukrainalaisviranomaiset. Mahdollisista uhreista ei ollut vielä tietoa.

Venäjän lennokki-iskut ovat lisääntyneet merkittävästi viime aikoina. Viimeksi maanantaina Venäjä ampui ukrainalaisiin kaupunkeihin 24 taistelukärjellä varustettua ”itsemurhalennokkia”, joista yli puolet oli iranilaisia Shahed-136-lennokkeja.

Kiovaan osuneet lennokit oli lähetetty kohteisiin ilmeisesti Valko-Venäjältä.

Shahed-136 -”itsemurhalennokin” aiheuttamia tuhoja Bila Tserkvassa Kiovan lähellä lokakuun alussa.

Ukraina käytti jo sodan alussa lennokkeja tuhoten niillä muun muassa panssari­ajoneuvoja sekä tukena tykistön tulenjohdolle. Ukraina on käyttänyt ainakin turkkilaisia, ohjuksilla varustettuja Baykar Bayraktar TB2 -lennokkeja.

Elokuussa tuli tieto, että Venäjä ja Iran olivat ilmeisesti sopineet lennokkikaupoista, vaikka tietoa ei ole vahvistettu. Iran on kiistänyt aseistavansa Venäjää.

Yksi Venäjän hankkimista lennokkityypeistä oli nyt uutisissa esiintynyt Shahed-136, joka on Venäjän käytössä nimellä Geran-2.

Shahed-136 -lennokin jäänteitä Harkovan lähellä. Venäläiset käyttävät lennokista nimeä Geran-2.

Ukrainalaisen tekniikan alan julkaisun Mezha Median mukaan ensimmäinen Shahed-136 ammuttiin alas Ukrainassa Kupjanskin lähellä 12. syyskuuta. Sen jälkeen Shahed-iskuja on raportoitu pitkin rintamalinjaa, mutta etenkin etelässä. Niiden laukaisupaikaksi arvellaan Krimiä.

Syyskuun lopulla Ukraina ilmoitti karkottavansa Iranin suurlähettilään ja rajoittavan maiden diplomaattisia suhteita.

– Venäjän armeija on käyttänyt iskuihinsa Iranin droneja ... Maailma tulee tietämään kaiken yhteistyöstä pahan kanssa, ja mitä siitä seuraa, jyrähti presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Shahedeja valmistaa Iranin lentoteollisuusyhtiö Hesa. Vaikka Iran on ollut pakotesaarrossa jo yli 40 vuoden ajan, on Iran onnistunut haalimaan eri teitä komponentteja nykyaikaisen sotilaslennokin kehittämiseen.

Tiettävästi Shahed-136 otettiin Iranin armeijan käyttöön vasta viime vuonna. Tosin amerikkalaisväitteiden mukaan Iran olisi toimittanut niitä tukemilleen Huthi-kapinallisille Jemeniin jo 2020.

Deltasiipisen, 3,5 metriä pitkän lennokin väitetty kantama on noin 1 000:sta aina 2 500 kilometriin. Sen lentonopeus on suhteellisen hidas, korkeintaan 185 km/h. Noin 200 kiloa painavassa lennokissa on jopa 40–50 kilon räjähdekärki.

Kaksilapaista potkuria pyörittävä moottori on rungon perässä. Voimanlähteenä on kovaääninen, kaksitahtinen kiinalainen MD550-moottori. Ukrainalaiset kutsuvat drooneja ”mopedeiksi” niiden tunnistettavan äänen vuoksi. Vain 50 hevosvoimaisen bensamoottorin alkuperäisen esikuvan voi jäljittää aina Volkswagen Kuplan moottoriin.

Tuhoutuneen Shahed-136 -lennokin moottori.

Shahed lähetetään lentoon apuraketilla, joka irtoaa pian laukaisun jälkeen. Shahedin laukaisulavetti on siirrettävä ja se voidaan asentaa lähes millaisen tahansa sotilas- tai siviilikuormurin lavalle.

Ukraina väitti maanantaina ilmatorjuntansa tuhonneen yhdeksän lennokkia. Suurin osa siis pääsi kohteisiinsa.

Shahedin alkeellinen tekniikka ja sen hidas lentonopeus tekevät siitä hankalan torjuttavan. Lennokit lentävät matalalla tutkalta piilossa ja lisäksi niitä käytetään usean lennokin parvina. Shahed-lavetista voi laukaista jopa viisi lennokkia kerralla, joten yhden lennokin tuhoaminen ei poista uhkaa.

Kalliita ilmatorjuntaohjuksia ei kannata haaskata pieneen, suhteellisen halvalla valmistettuun lennokkiin. Ukraina toivookin Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia toimittamaan lisää teknologiaa lennokkien torjuntaan tai estämään Iranin lennokkitoimitukset Venäjälle.

Ukrainalaispoliisi tutki tuhoutuneen Shahed-136 -droonin osia Harkovassa lokakuun alussa.

Shahed saattaa olla varteenotettava vastine Ukrainan käyttämille läntisille korkean teknologian asejärjestelmille, kuten Himars-ohjuksille, arvelee Red Six Solutions -konsulttiyhtiön perustaja Scott Crino Wall Street Journalille.

Crinon mukaan Shahed-136 on tehokas ase esimerkiksi kun yhden lennokin kohteena on tutkalaitteisto ja toisella tykistöasema. Iranilla on myös tarjota häirinnänestojärjestelmiä, jonka vuoksi ukrainalaisilla voi olla vaikeuksia torjua lennokkeja.

– Kun Shahed kerran lukittautuu maaliinsa, on sitä vaikea pysäyttää, sanoo Crino.

Harkovan alueen ukrainalaisten tykistöjoukkojen komentaja, eversti Rodion Kulagin sanookin lennokkien olevan ”hyvin vakava ongelma”:

– Ilman vastatoimenpiteitä ne tuhoavat koko tykistömme, varoitti eversti New York Timesille.

– Shahed-136:n ilmaantuminen Ukrainan sotaan vaatii kiistatta Kiovaa muuttamaan sotasuunnitelmiaan. Jo pelkkä Ukrainan sotatoimialueen laaja koko tekee hankalaksi puolustautua Shahedeja vastaan, Crino huomauttaa.