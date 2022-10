WHO:n pääjohtajalta kovaa puhetta long covidista: ”Kymmenien miljoonien elämä tuhoutunut”

Maailman terveysjärjestö vaatii valtioita aloittamaan kiireelliset toimet ”erittäin vakavan” kriisin kukistamiseksi.

WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus kehottaa eri valtioita keskittymään pitkiin koronaoireisiin paljon pontevammin nyt, kun pandemiatilanne muutoin on helpottanut.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanon Ghebreyesus sanoi keskiviikkona järjestön tiedotustilaisuudessa, että koronapandemia on kaikkea muuta kuin ohi.

Vaikka koronavirustilanne on maailmanlaajuisesti tällä hetkellä parempi kuin ehkä kertaakaan sitten kesän 2020, Tedrosin mukaan on hyvin selvää, että monien taudin sairastaneiden kärsimys on jatkunut.

Tedros sanoi brittilehti Guardianille, että kymmenien miljoonien ihmisten elämä on tuhoutunut pitkittyneiden koronaoireiden takia – joko terveydellisesti tai taloudellisesti.

Tedros vaatikin, että valtiot aloittavat kiireelliset toimet ”erittäin vakavan” kriisin kukistamiseksi nyt, kun maailmanlaajuinen pandemia alkaa muutoin helpottaa.

Worldometer-sivuston mukaan koronaviruksen on sairastanut jo lähes 630 miljoonaa ihmistä. Yli 6,5 miljoonaa ihmistä on kuollut tautiin.

Yksi yleisimmistä pitkittyneen koronan oireista on väsymys tai uupumus, joka ei häviä, vaikka lepäisikin.

WHO arvioi, että 10–20 prosentille taudin sairastaneista kehittyy keskipitkän tai pitkän ajan oireita, kuten väsymystä, uupumus, hengenahdistusta tai kognitiivisia toimintahäiriöitä.

Pelkästään Euroopassa arvioidaan olevan jopa 17 miljoonaa pitkittyneistä koronaoireista kärsivää.

WHO määrittelee long covidiksi oireet, jotka ilmenevät tyypillisesti kolmen kuukauden kuluttua koronatartunnasta ja kestävät vähintään kahden kuukauden ajan.

Olennaista on myös, ettei oireita voi selittää muilla diagnooseilla.

Naisilla pitkittynyttä koronaa ilmenee miehiä enemmän.