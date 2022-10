Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus pitää tiedotustilaisuuden kollegoidensa kanssa.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on vaatinut välittömiä toimia long covidin eli pitkäkestoisen koronataudin oireiden tutkimiseksi ja lievittämiseksi.

– Vaikka pandemian luonne on muuttunut dramaattisesti henkiä pelastavien työkalujen seurauksena, ja tunnelin päässä on valoa, long covidin vaikutus kaikille maille on vakava ja vaatii välittömiä ja pitkäaikaisia toimia, hän sanoi The Guardianin mukaan.

WHO on hiljattain suositellut kiristyvän koronatilanteen vuoksi maskeja takaisin joukkoliikenteeseen. Järjestön mukaan kasvomaskeja tulisi käyttää ruuhkaisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä.