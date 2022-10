Elon Musk twiittasi kartan, joka sai Kreml-mieliset hyvilleen – asian­tuntija kertoo, mikä päivityksessä on vikana

Elon Musk on herättänyt kohua Ukrainaan liittyvillä kommenteillaan viime aikoina.

”Yksi suuri manipulaatio,” kuvailee Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes monimiljardööri Elon Muskin päivitystä Ukrainaa esittävästä kartasta.

Musk on viime päivinä herättänyt ihmetystä ulostuloillaan Ukrainan sotaan liittyen. Ensin Musk esitti pitkälti Venäjän vaatimusten mukaisen rauhansuunnitelman ja muutama päivä sen jälkeen hän julkaisi kartan, jonka sanoi esittävän Venäjä-mielisten kannatusta Ukrainassa vuoden 2012 vaaleissa.

Elon Musk on kommentoinut jälleen Ukrainan sotaa.

Vuonna 2012 parlamenttivaalit voitti Venäjä-myönteinen Alueiden puolue, joka näkyy Muskin kartassa sinisenä. Vaaleanpunaisena näkyy Isänmaa-puolueen johtama vaaliliitto.

Musk sanoo Twitter-ketjun kommenteissa, että "meidän pitäisi tukea konfliktialueilla elävien tahtoa. Suurin osa Ukrainasta haluaa yksiselitteisesti olla osaa Ukrainaa, mutta joissain itäisissä osissa on venäläisiä enemmistöjä ja ne suosivat Venäjää”.

Moshesin mukaan kartasta ei voida kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka moni ukrainalainen kannatti vuonna 2012 Venäjään liittymistä.

– Alueiden puolue ei koskaan julkisesti kampanjoinut minkäänlaisten alueluovutusten puolesta tai sen puolesta, että osia Ukrainasta liitettäisiin Venäjään. Tämä on tärkeää, Moshes sanoo.

– Alueiden puoluetta rahoittavien oligarkkien edut olivat täysin linkittyneitä Ukrainan itsenäisyyteen.

Itse asiassa vaalien aikaan Ukrainan silloinen presidentti Viktor Janukovitsh, joka oli noussut virkaansa oltuaan Alueiden puolueen ehdokkaana, neuvotteli Euroopan unionin kanssa vapaakauppasopimuksesta, joka olisi lähentänyt Ukrainan ja Euroopan unionin suhdetta entisestään. Vasta loppuvuonna 2013 Janukovitsh päätti hylätä sopimuksen EU:n kanssa ja hakea läheisempää yhteyttä Venäjään.

Moshesin mukaan on sinänsä järkevää tarkastella vuoden 2012 vaalien äänestyskarttaa, sillä kyse oli viimeisestä kerrasta, kun kansalliset vaalit voitiin järjestää koko Ukrainassa. Vuonna 2014 Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vastoin kansainvälistä oikeutta. Vaaleja ei ole myöskään pidetty Venäjän tukemina ”kansantasavalloiksi” julistautuneilla alueilla Donetskissa ja Luhanskissa.

– Silloin kuitenkin katsotaan lähinnä valokuvaa elokuvan sijaan. Jos laitetaan yhteen useita vaalikarttoja 1990-luvulta lähtien, voidaan nähdä, että selvästi Venäjä-mielisten puolueiden vaikutusvalta oli vähenemään päin. Vuosi 2014 yhdisti Ukrainan Venäjää vastaan.

Moshes myös huomauttaa, ettei Venäjä-myönteinen tarkoita samaa asia kuin se, että haluaisi Ukrainan kuuluvan Venäjään.

– Se termi on tietyllä tavalla manipulaatio. Venäjä-myönteiset saattoivat olla Venäjä-mielisiä siinä mielessä, että he esimerkiksi vastustivat Natoon liittymistä, suhtautuivat skeptisesti Euroopan unionin jäsenyyteen ja olivat kiinnostuneita liittymään Venäjän johtamaan Euraasian talousunioniin. Kyse ei koskaan ollut siitä, että Ukraina luopuisi itsenäisyydestä ja olisi osa Venäjää, Moshes sanoo.

– He halusivat halpaa kaasua, venäläisiä tukirahoja, erityisaseman Venäjän markkinoilla ja Venäjän kielelle erityisaseman Ukrainan sisällä. Tällaista oli olla Venäjä-myönteinen.

Moshes nostaa esille vuoden 1991 kansanäänestyksen Ukrainan itsenäisyydestä. Tuolloin myös alueilla, jotka olivat vahvasti Venäjä-myönteisiä, enemmistö äänesti itsenäisyyden puolesta.

Tuoreempi esimerkki ukrainalaisten halusta liittyä Venäjään – ennen kuin Venäjä miehitti osia Ukrainasta – saatiin vuoden 2010 aluevaaleissa Krimin niemimaalla. Tuolloin autonomisella Krimillä äänestettiin paikallishallinnon kokoonpanosta ja Alueiden puolue sai selvän äänienemmistön.

Moshesin mukaan Venäjän yhtenäisyys -puolue kampanjoi tuolloin sen puolesta, että Krim käytännössä liitettäisiin Venäjään. Puolue sai vain neljä prosenttia äänistä. Toinen Alueiden puoluetta selvästi Venäjä-mielisempi puolue Sojuz sai viisi prosenttia äänistä. Sojuzin puheenjohtaja vastusti vuonna 2014 Krimin liittämistä Venäjään.

– Tämä on paljon mielenkiintoisempi kuvaus. Puolue, joka kampanjoi Venäjään liittymisen puolesta Krimin niemimaalla, joka oli silloin paljon Venäjä-myönteisempi kuin Donbasin alue, se sai vain neljä prosenttia äänistä.

Musk esitti aiemmin lokakuussa julkaisemastaan rauhanehdotuksessaan, että Venäjän miehittämillä alueilla järjestettäisiin uudestaan kansanäänestykset YK:n valvonnan alla.

Lue lisää: Elon Musk esitteli oudon ehdotuksen rauhan­sopimuksesta Ukrainalle – ukrainalais­lähettiläs vastasi heti: "Painu vi**uun"

Musk ei tarkentanut, mihin äänestyksiin viittasi. Nyt syksyllä Venäjän miehittämillä alueilla Donetskissa, Luhanskissa, Hersonissa ja Zaporizzjassa järjestettiin valekansanäänestykset alueiden liittämisestä Venäjään. Vuonna 2014 Krimin niemimaalla pidettiin ”kansanäänestys” alueen liittämisestä Venäjään ja samana vuonna Donetskin ja Luhanskin Venäjän tukemilla separatistialueilla äänestettiin ”kansantasavaltojen” muodostamisesta.

Moshesin mukaan joka tapauksessa uusien äänestysten järjestäminen on epärealistista.

– Ei siinä olisi juuri järkeä. Historiaan ei voi palata eikä historiallisia olosuhteita voi luoda uudelleen. Donbasin miehitetyiltä alueilta miljoonat ovat lähteneet. Moni Ukrainaan, jotkut Venäjälle, Moshes sanoo.

– Sitä paitsi mikään kansanäänestys ei tekisi laillista siitä, että yksi valtio kaappaa itselleen alueita toisesta, itsenäisestä valtiosta.

Mies äänesti Donetskin ”kansantasavallassa” Venäjään liittymisestä syyskuun lopussa.

Kansanäänestysten lisäksi Musk ehdotti Krimin tunnustamista osaksi Venäjää ja sitä, että Ukraina pysyisi neutraalina.

– On tärkeää ymmärtää, että kaikki tämän kaltaiset ehdotukset johtaisivat tilanteen jäädyttämiseen. Konfliktin jäädyttämisellä ei palautettaisi Ukrainan kansainvälisesti tunnustettuja rajoja ja Venäjä saisi vain mahdollisuuden valmistautua paremmin uuteen eskalaatioon. Se on täysin epärealistista ja ihmisten kuten Musk tulisi se ymmärtää, Moshes sanoo.

Lue lisää: Elon Muskin väitetään keskustelleen Vladimir Putinin kanssa ennen kohuttua rauhan­ehdotustaan

Tiistaina poliittisten riskien konsulttiyrityksen Eurasia Groupin johtaja, politiikantutkija Ian Bremmer väitti kuulleensa Muskilta suoraan, että tämä oli puhunut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ennen rauhanehdotuksen julkaisemista Twitterissä. Musk on kiistänyt väitteen.

Moshes ei ota kantaa siihen, voisiko Putin suoraan olla yhteydessä Muskiin.

– Toki Kreml yrittää hyödyntää yhteyksiä, joiden avulla he voivat ajaa asiaansa. Olen varma, että he kyllä pyrkivät käyttämään jokaisen mahdollisuuden omaksi hyödykseen.

Musk on kiistänyt puhuneensa viime aikoina Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kiittelikin Muskin rauhanehdotusta.

– On hyvin positiivista, että joku Elon Muskin kaltainen henkilö etsii rauhanomaista tietä ulos tästä tilanteesta.

Myös karttakuva on kerännyt kiitosta Venäjää tukevilta tahoilta.

– Näyttää siltä, että Elon Musk kaivaa syvemmälle ja syvemmälle Ukrainan kriisin todellisiin syihin. Kiitettävä lähestymistapa! Venäjän varaedustaja YK:ssa, Dmitri Poljanskyi, twiittasi.

Lue lisää: Kreml kiittelee Elon Muskin outoa ehdotusta rauhan­sopimuksesta Ukrainalle

Keskiviikkona uutisoitiin, että Musk oli estänyt Starlink-satelliittiyhteyksien käytön Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla. Business Insiderin mukaan päätöstä oli perusteltu ydinsodan pelolla. Moshes pitää ”lapsellisena” sitä, että Ukrainalle tärkeiden Starlink-yhteyksien toimintaa rajoitetaan, koska Ukraina tyrmäsi Muskin rauhanehdotuksen.

– Kyse on hänen teknologiastaan ja hänellä on oikeus tehdä niin. Ei ole minun tehtäväni sanoa, onko se moraalisesti oikein. Mikä on eettistä ja mikä ei, sen päättävät kuluttajat, Moshes sanoo.