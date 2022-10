Abbas Galjamovin mukaan Vladimir Putin on ”tarpeeksi hullu” turvautuakseen ydinaseeseen.

Vladimir Putinin entinen puheenkirjoittaja Abbas Galljamov päätti maaliskuussa, että Venäjä ei ole hänelle enää turvallinen paikka.

– Tiedän, että Kreml vihaa minua, hän sanoo videopuhelussa Israelista.

Galljamov kutsuu entistä pomoaan Putinia brutaaliksi diktaattoriksi. Siksi on hieman yllättävää kuulla hänen arvionsa Putinista esimiehenä.

– Kun näin hänet viimeksi vuonna 2010, oli täysin mahdotonta kuvitella, että hänestä tulisi kylmäverinen murhaaja, Galljamov sanoo.

– Silloin hän työskenteli talousasioiden parissa. Hän oli täysin toimintakykyinen ja looginen. Hänen kanssaan oli ilo työskennellä. Hän käyttäytyi kuin todella hyvä johtaja.

– Näkyi selvästi, kuinka hänellä saattoi olla joku ajatus mielessään, mutta sitten hän kuunteli muita ja muutti ajatuksiaan. Lopullinen päätös saattoi olla täysin toinen kuin hänen ensimmäinen ideansa.

Enää Galljamov ei Putinin logiikkaan luota. Hänen arvionsa mukaan Putin voi yrittää käyttää Ukrainassa ydinasetta – tosin ei välttämättä siinä onnistu. Palataan siihen myöhemmin.

Vladimir Putin vuonna 2008.

Galljamov kuului Putinin puheita kirjoittavaan ryhmään ensin vuoden ajan vuosina 2002–2003, eli pian sen jälkeen, kun Putinista tuli presidentti. Sen jälkeen hän siirtyi oppositiopuolue Oikeistovoimien liiton viestintäjohtajaksi.

Galljamov kutsuttiin Putinien puheenkirjoittajien joukkoon uudelleen vuonna 2008, kun tämä johti Venäjää pääministerin tittelillä. Kahden vuoden jakson jälkeen Galljamov jatkoi korkeassa aluehallinnon virassa.

Galljamovin mukaan hänen epäluulonsa Putinia kohtaan alkoi kehittyä viime vuosikymmenen mittaan. Hän vastusti Krimin niemimaan miehitystä ja kansalais­yhteiskunnan kahlitsemista.

– Vuonna 2018 Kreml vaati minulta täyttä uskollisuutta, ja kieltäydyin siitä. Ajauduin riitaan hallinnon kanssa. Se oli noin neljän vuoden prosessin tulos, hän sanoo.

Galljamov on nykyisin itsenäinen poliittinen konsultti. Hän näkee Ukrainan sodan taustalla Venäjän sisäpolitiikan. Putin ei enää ollutkaan varma voitostaan vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

– Venäjän kansa menetti viimeistään vuonna 2018 mielenkiintonsa ulkomaan­politiikkaan ja sotilasasioihin. He alkoivat kääntää katseensa kotimaan asioihin. Siitä alkoivat Putinin poliittiset ongelmat. Hänen suosionsa laski, Galljamov sanoo.

– Kun ihmiset ajattelivat, mitä Venäjällä tapahtuu, he näkivät että ei Putin ole niin korvaamaton, että hänen täytyisi hallita Venäjää ikuisesti. Talous sakkasi, elintaso laski, korruptio ja epätasa-arvo kasvoivat. Ihmiset väsyivät Putinin juttuihin perinteisistä arvoista, kaikkeen siihen homofobiaan.

Putin vaihtoi puheenaihetta. Hän alkoi paasata Naton laajentumisesta ja vihollisesta porteilla. Se toimi. Kun Putin lähetti joulukuussa vaatimuksensa länsimaille ja kokosi joukkonsa Ukrainan rajalle, hänen suosionsa kääntyi nousuun.

– Hän tarvitsi eskalaatiota, ei välttämättä sotaa.

Sodan Putin kuitenkin sai. Ukraina ja länsimaat näyttivät hänen vaatimuksilleen keskisormea. Putin ei voinut enää perääntyä.

– Putin oli kuin kovanaama, joka ottaa veitsen esiin ja uhkaa jotakuta samalla kuin ihmiset ympärillä katsovat, Galljamov vertaa.

– Uhattu käski hänen painua hiiteen, mutta ei hän voinut sitä tehdä. Se olisi saanut näyttämään hänet häviäjältä. Hänen imagonsa brutaalina machona tarkoitti, ettei hän voinut perääntyä.

Putin seurasi ohjusharjoituksia Jäämerellä vuonna 2005.

Galljamovin mukaan sota nosti hetkellisesti Putinin suosiota, mutta konfliktin pitkittyminen ja Venäjän heikko menestys ovat jo vieneet kannatuspiikin.

Galljamov huomauttaa, että mielipidemittaukset eivät paljasta venäläisten todellisia tuntoja, mutta hän on luonut omat mallinsa, joiden perusteella hän arvioi Venäjän mielipideilmastoa.

– Yhdistelen erilaisia tiedonmurusia, ja niiden perusteella päättelin, että sodan alussa sitä vastusti noin 30–35 prosenttia venäläisistä ja sen hyväksyi 55–60 prosenttia, hän sanoo.

Galljamovin mukaan erityisesti ne venäläiset, jotka eivät seuraa aktiivisesti politiikkaa, nielivät Putinin propagandan ja asettuivat hänen taakseen. Sodan pitkittyessä he ovat jälleen menettäneet kiinnostuksensa politiikkaan.

– Virallisen tv-propagandan katsojaluvut ovat pudonneet maaliskuusta heinäkuuhun noin 25–30 prosenttia.

Tämä ei tarkoita, että tästä joukosta tuli automaattisesti Putinin vastustajia. Galljamovin mukaan se vaatii vielä aikaa.

– Ehkä puolen vuoden päästä he alkavat miettiä asioita, ehkä vaalien lähestymisen takia, ehkä elintason laskun myötä. He alkavat ihmetellä, miksi olemme yhä tässä sodassa, jota emme voi voittaa.

Mitä se tarkoittaa Putinille?

Galljamovin mukaan Venäjälle on kehittymässä tilanne, jossa sekä eliitit että kansalaiset odottavat jonkun tekevän ensimmäisen liikkeen.

– Heti jos joku liikkuu, joku toinen seuraa. Jos eliitti aloittaa kapinan, tavallinen kansa seuraa. Jos tavallinen kansa aloittaa, eliitti seuraa, Galljamov sanoo.

– Myös tyytymättömyys armeijassa kasvaa. He tuntevat olevansa petettyjä ja siirtävät syyn pääasiassa poliitikoille, myös Putinille. He eivät ole enää uskollisia hänelle.

Galljamov ei sulje pois mahdollisuutta, että Putin yrittäisi käyttää jopa ydinasetta Ukrainassa.

Galljamov ei näe, mikä Putinin voisi pelastaa. Sota ei ole enää voitettavissa, ja perääntyminen paljastaisi Putinin heikkouden.

Voisiko nurkkaan ajettu diktaattori turvautua ydinaseeseen?

– En voi sulkea sitä pois. Hän on tarpeeksi hullu ja tarpeeksi moraaliton, Galljamov sanoo.

Galljamovin mukaan ei kuitenkaan ole varmaa, kykeneekö Putin käynnistämään ydinsodan.

– Hän on menettämässä valtansa oikeutuksen. On mahdollista, että käskyä ei noudatettaisi. Armeija ei ole enää hänelle niin uskollinen.

Lopuksi on käsiteltävä vielä yksi asia. Miten on mahdollista, että Galljamovin vuonna 2010 tuntema ”todella hyvä johtaja” murhaa nyt Ukrainassa valtansa säilyttääkseen? Muuttuiko Putin vai paljastiko hän vain todelliset kasvonsa?

– Mietin tätä pitkään, Galljamov sanoo.

– Sitten ymmärsin, että pääministerinä ollessaan hän keskusteli ja kuunteli, kun käsiteltiin asioita, joista hän ei ollut tehnyt lopullista päätöstään. Ukraina ja Nato ovat eri asia. Hän on tehnyt jo päätöksensä: Ukraina ja Nato ovat vihollisia.

Galljamovin mukaan Putinille raha on tärkeää, mutta ei kuitenkaan ratkaisevan tärkeää hänen valtansa kannalta. Nato ja Ukraina sen sijaan ovat.

– Hänen koko poliittinen elämänsä riippuu tästä, Galljamov sanoo.

– Hän on niin kaksinaamainen. Hän käyttäytyy yhden asian kohdalla täysin eri lailla kuin toisen. Hän on kuin kameleontti, jonka käytös muuttuu täysin aiheen perusteella. Todellisuudessa hän on kylmäverinen murhaaja ja täysin moraaliton ihminen.