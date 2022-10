Venäjä on jatkanut iskujaan ympäri Ukrainaa – vaurioita energia­infra­struktuuriin, ukrainalaisia kehotetaan säästämään sähköä

Maanantaina Venäjä iski tuhoisasti ohjuksin eri puolille Ukrainaa. Iskuissa kuoli Ukrainan mukaan ainakin 19 ihmistä.

Venäjä on jatkanut tänään ilmaiskujaan ympäri Ukrainaa.

Ukrainalaisia kehotetaan rajoittamaan sähkönkäyttöä, koska Venäjän iskut ovat vahingoittaneet pahoin energialaitoksia eri puolilla maata.

Ukrainan pääministerin Denys Shmyhalin mukaan etenkin kulutuspiikin aikaan pitäisi välttää käyttämästä paljon sähköä kuluttavia laitteita. Kulutusta pitäisi vähentää, koska "terroristit jatkavat massiivisia hyökkäyksiä maamme energiainfrastruktuuria vastaan toista päivää peräkkäin", Shmyhal sanoi viestipalvelu Telegramissa.

Iskut ovat aiheuttaneet vakavaa tuhoa energiainfrastruktuuriin Etelä-Ukrainan Mykolajivin ja Odessan alueella sekä Keski-Ukrainan Dnipropetrovskin alueella, kertovat ukrainalaisviranomaiset.

Myös Länsi-Ukrainan Lvivin alueella iskut ovat vaurioittaneet kriittistä infrastruktuuria, kertoo Lvivin kaupungin pormestari Andri Sadovyi.

Pormestarin mukaan osa Lvivistä on räjähdysten jäljiltä ilman sähköä. Hän on kehottanut ihmisiä hakeutumaan suojaan. Hän kehottaa ihmisiä myös hakemaan vettä, koska vesikatkot ovat mahdollisia.

Länsi-Ukrainan Vinnytsjan alueella on ukrainalaismedian mukaan tehty isku, jonka kohteena oli voimalaitos. Ukrainan valtiollisen uutistoimiston Ukrinformin mukaan isku tehtiin lennokeilla.

Venäjällä Ukrainan kaakkoispuolella sijaitsevan Belgorodin alueen kuvernöörin mukaan alueella olisi 2 000 ihmistä sähköttä Ukrainan iskun jäljiltä.

Venäjä tulitti jälleen yöllä myös Zaporizzjan kaupunkia. Ukrainan apulaisulkoministerin mukaan kaupungissa on havaittu ainakin 15 räjähdystä. Iskujen kohteina oli hänen mukaansa oppilaitoksia, terveydenhuollon rakennuksia sekä siviilien asuinrakennuksia.

Pelastusviranomaisten mukaan Zaporizzjan iskuissa on kuollut ainakin yksi ihminen, kertoo BBC. Viranomaisten mukaan 12 ohjusta iski julkisiin rakennuksiin ja vahingoittuneiden rakennusten joukossa on muun muassa koulu.

Ukraina kertoo lisäksi ampuneensa aamulla alas neljä Venäjän ohjusta. Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan kaksi ohjuksista tuhottiin Kiovan alueen yläpuolella.

Myös Venäjän puolustusministeriö on kertonut, että iskuja on jatkettu tänään. Se kuitenkin väittää, että iskuja olisi tehty vain sotilas- ja energiakohteisiin.

Venäjä iski eilen tuhoisasti ohjuksin eri puolille Ukrainaa. Iskuissa kuolleiden määrä on noussut 19:ään, kertoivat Ukrainan pelastusviranomaiset tänään Kyiv Independentin mukaan. Lisäksi yli sata ihmistä haavoittui.

Ohjuksia ammuttiin muun muassa Kiovaan, Dniproon ja Lviviin lähellä Puolan rajaa. Kiovaan iskettiin edellisen kerran heinäkuun lopussa.

G7-maiden on määrä keskustella iskuista tänään kokouksessaan, johon osallistuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Britannian pääministerin Liz Trussin odotetaan painottavan kokouksessa, että G7-maat jatkavat horjumatta tukeaan Ukrainalle. Saksan hallituksen edustaja kertoi eilen, että liittokansleri Olaf Scholz oli keskustellut Zelenskyin kanssa ja vakuuttanut, että Saksa ja muut G7-maat ovat solidaarisia Ukrainaa kohtaan.

Britannian tiedusteluelimen GCHQ:n johtaja Jeremy Flemingin mukaan Ukrainassa sotivien venäläisjoukkojen varusteet ja sotatarvikkeet ovat loppumassa. Hänen mukaansa tämän asian tiedostavat myös venäläiskomentajat.

Flemingin kommenteista uutisoi muun muassa brittilehti Guardian. Flemingin on määrä kommentoida sotaa ja sen tilannetta myöhemmin tänään julkisessa puheessa, jonka sisällöstä Guardian on jo etukäteen saanut osan tietoonsa.

YK odottaa, että Venäjän iskut Ukrainan siviilikohteisiin aiheuttavat lisää pakolaisuutta etenkin Ukrainan sisällä.

YK:n pakolaisasioiden korkea edustaja Filippo Grandi tuomitsi maanantaiset iskut, jotka olivat Venäjän laajimmat iskut siviilikohteisiin moneen kuukauteen. Iskut tulkittiin kostoksi viikonloppuna Kertshinsalmen siltaa vaurioittaneesta räjähdyksestä.

– Siviilien, talojen, ei-sotilaallisen infrastruktuurin silmitön pommittaminen monissa kaupungeissa ympäri Ukrainaa merkitsee sitä, että sodasta on tulossa kovempi ja vaikeampi siviileille, Grandi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Pelkään, että nämä tapahtumat saavat aikaan lisää pakolaisuutta.

Yli 7,6 miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa helmikuussa. Jotkut ovat palanneet sittemmin takaisin Ukrainaan, mutta yli 4,2 miljoonaa on hakenut turvapaikkaa EU-maista. Myös Suomeen on saapunut tuhansia ukrainalaispakolaisia.

Lisäksi lähes seitsemän miljoonaa ukrainalaista on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi. Grandi arvioi, että uusimmat iskut saavat monet pakenemaan nimenomaan Ukrainan sisällä.

Grandi kuvaili kotinsa jättäneiden tilanteen Ukrainassa olevan jatkuvassa käymistilassa.

– Jotkut lähtevät vain muutamaksi tunniksi paetakseen pommeja ja yrittävät sitten palata kotiin.

Tilanne on kuitenkin vaikeampi, jos iskuissa tuhoutuu paljon keskeistä infrastruktuuria eikä ihmisille riitä enää esimerkiksi lämpöä tai ruokaa.