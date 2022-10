Protestit Iranissa jatkuvat edelleen.

Britannia on päättänyt asettaa Iranin "siveyspoliisin" sanktioiden kohteeksi, kuten myös Iranin poliisivoimien johtajan. Pakotteiden kohteeksi joutuu myös Iranin vallankumouskaartiin linkittyvän Basij-militian johtaja.

Iran on protestoinut päätöstä ja kutsunut Britannian suurlähettilään puhutteluun asian vuoksi.

Iranissa on osoitettu viikkoja mieltä maan hallitusta vastaan.

Mielenosoitukset hallintoa vastaan alkoivat syyskuussa, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli siveyspoliisin otettua hänet kiinni "väärin" puetun hijabin vuoksi.

Ainakin kymmeniä on kuollut ja satoja pidätetty. Protesti on ollut alusta lähtien naisten johtama, mutta viime aikoina mukaan on liittynyt ihmisiä laajasti eri sosiaalisista ryhmistä. Al-Jazeeran mukaan maan kurdialueilla on järjestetty myös lakkoja protestoijien tueksi.

Myös ulkomaiden kansalaisia otettu kiinni

Ranska kertoi tänään, että yhteensä viisi ranskalaista on tällä hetkellä kiinniotettuina Iranissa.

Ranska on vaatinut, että henkilöt vapautetaan välittömästi.

Iranin mukaan se on ottanut kiinni myös muun muassa Saksan, Puolan ja Italian kansalaisia, kertoo al-Jazeera.