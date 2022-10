Kovaa sotapuhetta julistavat militaristiset voimahahmot ovat ottaneet nyt paikkaa Putinin lähipiirissä, asiantuntija toteaa.

Paine Venäjän presidentin Vladimir Putinin ympärillä kasvaa päivä päivältä.

Jatkuvat takaiskut Ukrainan rintamilla ovat lietsoneet koko syksyn ajan kritiikkiä maan sotajohtoa ja jopa itse Putinia kohtaan.

Myös presidentin paljonpuhuttu lähipiiri on pahassa puristuksessa. Mutta mitä oikeastaan tiedämme nyt Putinin sisäpiirin tilanteesta?

Emme oikeastaan sen enempää kuin aiemminkaan, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro toteaa.

Venäjän vallan pelikuviot pysyvät visusti salattuina Kremlin suljettujen ovien takana.

– Emme tunne Putinin lähipiiriä tarkkaan. Tiedot siitä liikkuvat pitkälti spekulaation, arvelujen ja huhujen varassa, Kangaspuro summaa.

Yksi selkeä käänne Venäjän presidentin ”haukkojen” parvessa on kuitenkin nyt tapahtunut.

Viime viikon lopulla Putin nimitti Ukrainan hyökkäyssodan johtoon kenraali Sergei Surovikinin. 55-vuotias Surovikin tunnetaan pahamaineisena sotakomentajana, jonka on kerrottu johtavan joukkojaan epäinhimillisin julmin ottein.

Sergei Surovikin kuvattuna presidentti Vladimir Putinin kanssa vuonna 2017.

Surovikinia on syytetty muun muassa ihmisoikeusrikkomuksista Syyrian sodassa, alaistensa pahoinpitelystä sekä mielenosoittajien ampumisesta Neuvostoliiton vastaisisissa mielenosoituksissa vuonna 1991.

Venäjän ilmavoimien johtajana toimiva Surovikin on komentanut tätä ennen sodassa maan eteläisiä joukkoja Ukrainassa. Hänen uskotaan olleen kuitenkin koko sotaoperaation varsinaisena johtajana jo hyvän aikaa ennen nimitystäkin.

Surovikinin kaltaisen voimakkaan johtajan on katsottu sopivan tilanteeseen, jossa armeijalta vaaditaan aiempaa tuhoisampia otteita Ukrainaa kohtaan.

Kaksi päivää Surovikinin nimityksen jälkeen Venäjä iski yli 80 ohjuksella ympäri Ukrainaa, kostona Krimin sillan tapahtumista.

Surovikinin varsinaisesta roolista Putinin lähipiiristä on esitetty monenlaisia arvioita.

Kangaspuro pitää uskottavana arvelua, jonka mukaan Surovikinilla olisi suora keskusteluyhteys Kremliin ja Putinille.

– Hän saattaa jopa raportoida sotatapahtumista suoraan Putinille.

Mitenkään järkähtämättömänä uudenkaan sotakomentajan asemaa ei voi silti pitää.

– Surovikinin asema riippuu ihan siitä, miten sota tulee sujumaan Ukrainassa, millaista tulosta hän rintamalla tekee, Kangaspuro toteaa.

Surovikin ei ole ainoa ankarampien hyökkäystoimien kannattaja Kremlissä.

Venäjän voiman symboliksi nostetun sillan tuhoisan räjähdyksen jälkeen äänenpainot ovat kasvaneet aivan uusiin mittoihin.

Tämä näkyy Kremlin valta-asettelussa. Kangaspuron mukaan turvallisuuselinten ja armeijan keskeisten johtohahmojen sanat painavat nyt eniten Venäjän päätöksenteossa.

Kangaspuron mukaan on kuitenkin vaikea sanoa, miten vahva asema ”sotapuolueen” jäsenillä on todellisuudessa Putinin taustalla.

”Sotapuolueella” viitataan yleisesti Kremlin hallinnon ympäriltä löytyviin imperialistisen Suur-Venäjän ja valloitussodan näkyviin kannattajiin.

Kangaspuro nostaa niminä esille muun muassa kaksi Putinin vanhaa luotettua: Tshetshenian tasavallan itsevaltiaan Ramzan Kadyrovin, 46, sekä ”Putinin kokin”, Venäjän palkka-armeija Wagneria rahoittavan Jevgeni Prigozhinin, 61.

Molemmat ovat soimanneet viime aikoina kovin sanoin Venäjän sotajohtoa epäonnistumisista rintamalla.

Siitä, kuinka suurta valtaa ”sotapuolueen” näkyvät hahmot pyörittävät todellisuudessa Putinin ympärillä, liikkuu Kangaspuron mukaan kuitenkin paljon eri näkemyksiä.

Presidentti Putin ja tshetsheenijohtaja Ramzan Kadyrov kuvattuna Moskovassa kesällä 2019.

Esimerkiksi Kadyrovin merkityksen Putinin sisäpiirissä Kangaspuro arvelee tulleen liioitelluksi hänen näkyvän ja räyhäävän julkisuuskuvansa vuoksi.

– Se, mitä hän on saanut sodassa aikaan ja mikä on hänen painoarvonsa oikeasti, on käsittääkseni paljon pienempi kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Myös Venäjän entinen presidentin ja pääministerin Dmitri Medvedevin asema Kremlissä on muuttunut Kangaspuron mukaan epäselväksi.

Vladimir Putin, Dmitri Medvedev Sergei Surovikin kilistelevät valtion nimitysjuhlassa Moskovassa joulukuussa 2017.

Turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajaksi tiputettu Medvedev on Kangaspuron mukaan ottanut viime aikoina aseman lähinnä eräänlaisena huurteisen tuhouhkailun julistajana.

– Hän (Medvedev) vaikuttaa enemmänkin propagandistiselta puhuvalta päältä kuin oikealta toimijalta. Toki hän osoittaa näin olevansa lojaali Putinille, mutta kuinka lähellä hän on, sitä on vaikea sanoa.

Suuria muutoksia Kangaspuro ei usko Kremlin kulisseissa tapahtuneen edes sillan tuhon jälkeen.

Lähimmät liittolaiset löytyvät edelleen esimerkiksi Venäjän federaation turvallisuusneuvoston takaa. Turvallisuusneuvosto on avainasemassa Putinin valta-aseman kannalta, koska se yhdistää keskeiset turvallisuustoimijat politiikan toteuttamiseen.

Putinin pitkäaikainen tuttava, turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev, 71, on Kangaspuron mukaan todennäköisesti edelleen yksi Putinin läheisimpiä liittolaisia.

Turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushevia pidetään yhtenä Vladimir Putinin läheisimmistä luottomiehistä.

Patrushev on Putinin tavoin Neuvostoliiton entinen KGB-agentti, joka nousi Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päälliköksi Putinin valtaannousun yhteydessä 1999.

FSB:n nykyisen johtajan Aleksander Bortnikovin, 70, joka on niin ikään Putinin tuttu KGB:n ajoilta, katsotaan myös kuuluvan presidentin vakaampiin tukihenkilöihin päätöksenteon taustalla.

– Epäilemättä Putin käy neuvotteluja hänenkin kanssaan, Kangaspuro kommentoi.

Presidentti Vladimir Putin ja FSB:n johtaja ovat tavanneet toisensa usein saman pöydän äärellä. Kuvassa kaksikko näkivät toisensa Moskovassa kesällä 2020.

Kangaspuro uskoo myös sisäministeriön, kansalliskaartin, tiedustelupalvelun ja puolustusministeriön johtajien näyttelevän olennaista osaa Putinin lähipiirin pöydissä.

Tosin puolustusministeriön suunnalla Putin saattaa hypätä johtaja Sergei Shoigun, 67, sijaan suoraan alemmalle portaalle. Kesän lopulla Putin antoi Shoigulle potkut Ukrainan sotaoperaation komentajana.

Vaikka kiihkonationalistit ryvettivät Shoigun syyllisenä taistelujen epäonnistumisista ja hänet syrjäytettiin johtotehtävistä, voi hänellä Kangaspuron mukaan olla silti edelleen jonkinlainen rooli Putinin rinnalla.

– Putinin politiikka on perustunut siihen, että vaikka hän syrjäyttäisikin lähelläkin olevia liittolaisiaan, on hän pyrkinyt silti välttämään heidän nöyryyttämistään ja putoamista täysin tyhjän päälle.