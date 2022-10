Kun Venäjä iski ohjuksin Kiovaan maanantaina, Euroopan unionin Ukraina-neuvonta­operaation toimisto kärsi pahoja vahinkoja. Operaation johtaja Antti Hartikainen epäilee lähistön kävelysillan olleen pääkohde, mutta huhujen mukaan EU-toimisto olisi saattanut olla oheiskohde.

Pietari, Venäjä

Euroopan unionin neuvontaoperaation päällikkönä Ukrainassa työskentelevällä Antti Hartikaisella oli maanantaina onnea matkassaan siinä, että hän ei ollut Venäjän ohjusiskujen aikaan toimistollaan Kiovassa.

Hartikainen oli virkamatkalla Brysselissä, mutta sai pian alaisiltaan valokuvia toimistonsa tuhoista.

Venäjän ohjusisku tallentui Kiovan Lasisillan valvontakameroille.

Ohjusisku oli osunut vain noin sadan metrin päähän EUAM Ukraine -operaation toimistosta.

– Iskun painevaikutus on ollut niin valtava, että meidän toimistomme ikkunoista iso määrä on rikki. Niissä oli onneksi sellaiset räjähdyssuojakalvot, ettei sirpaleita lentänyt paljon sisään, Hartikainen kuvaili IS:lle tiistaina puhelimitse Brysselistä.

Tältä näytti Antti Hartikaisen työhuoneessa Venäjän ohjusiskun jälkeen Kiovassa.

Hartikaisen toimiston ikkunoissa olleet kalvot estivät sirpaleiden lentelyä varsin tehokkaasti.

Hartikaisen toimiston parvekkeen ovi oli lentänyt paikoiltaan kuten myös esimerkiksi esikuntapäällikön toimiston ovi, joka oli revennyt liitoksistaan ja karmeistaan. Useissa toimistoissa tavaroita oli lentänyt ympäriinsä, ja katostakin oli tippunut osia sekä sinne kiinnitettyjä laitteita .

– Toimiston ulkopuolella meillä oli aika paljon autoja. Niistä ainakin seitsemän on vahingoittunut aika pahasti, ikkunoita ja renkaita on mennyt rikki ja kyljissä on naarmuja, Hartikainen kuvaili.

Hänen johtamassaan operaatiossa työskentelee tällä hetkellä lähes 150 henkilöä EU-maista ja sen lisäksi reilut 150 ukrainalaista.

Hartikainen ja koko EU-operaation henkilökunta on palannut takaisin Kiovaan sodan alkamisen jälkeen, joten mahdollisuudet paljon suurempiin tuhoihin olisivat olleet olemassa.

EUMA Ukraine -operaation esikuntapäällikön toimiston ovi oli revennyt liitoksistaan ja karmeistaan paineaallon vuoksi.

Kaikeksi onneksi Venäjän ohjusisku tapahtui aamulla noin kello 8.18, jolloin vasta osa toimiston henkilökunnasta oli ehtinyt tulla paikalle. Lisäksi he oleskelivat muissa tiloissa eivätkä pahimmin vaurioituneissa yläkerroksissa.

– Ilmahälytyksen tultua osa henkilökunnasta oli ollut vasta menossa suojaan, kun ohjus iskeytyi jo lähelle. Kaikeksi onneksi kellekään ei käynyt mitenkään.

Antti Hartikainen kuvattuna Kiovan-toimistossaan helmikuussa 2022, kun oli vielä aikaa viettää kahvihetkiä.

Hartikainen epäilee, että Venäjän tarkoituksena oli osua nimenomaan Kiovan uutena ylpeytenä tunnettuun jalankulku- ja pyöräilysiltaan. Silta valmistui 2019, ja se on kiovalaisten suosima vapaa-ajan viettopaikka.

– Lähtökohtana siinä on varmaankin ollut, että ”silta sillasta”, kun on haluttu kostaa Kertshin sillan räjähdys. Mutta lopulta isku osuikin vain sillan alle, Hartikainen arvioi.

– Kiovan kävelysilta on niin suosittu, että sillä olisi ollut symboliarvoa. Mutta nyt nähtiin taas, ettei Venäjän ohjusten osumatarkkuus ole sellainen kuin vaikkapa Himarseilla on.

(Alla olevalla videolla on Kiovan Lasisillan näkymiä Antti Hartikaisen kuvaamana ennen Venäjän ohjusiskua. Video on otettu Hartikaisen työhuoneen parvekkeelta.)

Venäjän intresseissä on varmasti yhä myös yrittää hidastaa tai estää Ukrainan EU-lähentymistä.

Voisiko ajatella, että iskujen yhdeksi kohteeksi tai pelottelun kohteeksi olisi ajateltu myös sillan kupeessa sijaitsevaa EU-operaation toimistorakennusta?

– Joillakin Telegram-kanavilla Venäjällä on tällaisiakin huhuja liikkunut, mutta mitään varmaa ei tietysti voi sanoa. Ainahan tätäkin voi spekuloida, kun Venäjä on nyt selvästi ottanut kohteekseen myös Ukrainan hallintorakennuksia keskeisen infrastruktuurin lisäksi, Hartikainen sanoi.

– Ja jos ajattelee, että Venäjä ampui maanantaina yli 80 ohjusta ja Ukraina onnistui tuhoamaan niistä yli puolet, niin mihin niiden tuhottujen olisi kenties ollut tarkoitus osua?

Valvontakameran kuvaan tallentui Venäjän yritys osua Kiovan ylpeytenä tunnettuun kävely- ja pyöräilysiltaan.

Hartikaisen mukaan Venäjän ohjusiskut eivät johda EU-operaation evakuoimiseen, mutta osa henkilökunnasta saa poistua joksikin aikaa lomalle ja etätöihin. Hartikainen itse aikoo palata Kiovaan taas normaalisti kuun lopulla, kun hän saa aiemmin suunnittelemansa työmatkan tehtyä.

EUAM Ukraine -operaatio on Euroopan unionin neuvontamissio, jossa yritetään auttaa Ukrainaa uudistamaan sisäisen turvallisuuden keskeisiä toimintoja ja hallintorakenteita. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa, operaatio evakuoitiin ja toiminnan painopisteet oli mietittävä uudelleen sodan ajan tilanteen mukaisiksi.

– Me neuvomme Ukrainaa nyt esimerkiksi siinä, kuinka sotarikosten tutkiminen ja syyttäminen järjestetään. Tuemme myös siinä, että Ukrainan maataloustuotteiden vienti Eurooppaan olisi mahdollisimman helppoa rajanylityksen kannalta.

Yhtenä tavoitteena operaatiolla on myös auttaa Ukrainan erilaisia turvallisuus- ja järjestyksenpitoviranomaisia uudistamaan toimintaansa. Kaiken tavoitteena on valmistaa Ukrainaa siihen, että sen EU-kandidaattius voi edetä kohti jäsenyyttä.

– Ymmärrettävästi ukrainalaisten itsensä päätavoite on nyt voittaa sota. Mutta he ovat samaan aikaan myös erittäin motivoituneita uudistamaan yhteiskuntaansa lähemmäs eurooppalaisia käytäntöjä, Hartikainen sanoi.