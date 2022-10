Suurimmaksi osaksi teräksestä koostuvan Kertshinsalmen sillan lujuus on voinut heikentyä erittäin kuumille lämpötiloille altistumisen seurauksena.

Kertshinsalmen sillan vaurioituminen lauantaisessa räjähdyksessä on herättänyt monet pohtimaan Twitterissä, kuinka lämpötilojen mahdolliset rajut vaihtelut vaikuttavat sillan teräsrakenteisiin.

Twitter-käyttäjä Thomas C. Theiner arvioi, että riippuen siitä, mistä ainesosista rekan kuljettama, siltaa vahingoittanut pommi koostui, on tulen lämpötila voinut kohota 1 000–1 400 lämpöasteeseen.

Theinerin mukaan teräs säilyttää 50 prosenttia lujuudestaan 600 asteessa. 1 200 asteessa se menettää vakautensa ja sulaa 1 500 asteessa.

Väyläviraston Tekniikka ja ympäristö -osaston johtaja Minna Torkkeli kertoo, että teräksen kantavuus ja lujuus kärsivät lämpötilan noustessa.

– Terässillan lujuus vastaavissa (Twitter-julkaisussa mainituissa) lämpötiloissa on hyvin matala. Teräksestä tulee joustavaa, ei nestemäistä, mutta punahehkuista, Torkkeli sanoo.

Maxar-yhtion sateiittikuva sillasta on otettu lauantaina.

Torkkeli muistuttaa, että vaikka tulen lämpötila olisi hetkellisesti 1 000–1 400 astetta, ei teräksen lämpötila välttämättä kohoa samoihin lukemiin.

Twitter-käyttäjä Trent Telenko kirjoittaa, ettei ongelma ole ainoastaan teräsrakenteiden lämpiäminen, vaan niiden jäähtyminen. Hänen mukaansa teräksen nopea ja hallitsematon jäähtyminen johtaa kiteiden muodostumiseen ja hauraisiin murtumiin, kun sillalle lasketaan kuormaa.

Torkkelin mukaan teräsrakenteiden jäähtyminen voi mahdollisesti johtaa rakenteiden lujuuden heikkenemiseen.

– Jos lämpötila on hyvin korkea ja sillan päällä on kuormaa, niin sillassa voi tapahtua muodon muutoksia. Kun rakenne jäähtyy takaisin normaaliin lämpötilaan, niin teräs voi laadustaan riippuen menettää lujuuttaan. Lujuus ei välttämättä heikkene suuresti, mutta joissakin tapauksissa se heikkenee. Kun materiaali on kuumaa, se on hyvin heikkoa, Torkkeli arvioi.

Torkkelin mukaan sillan korjaamiseen menevää aikaa on vaikea arvioida pelkästään mediatietojen perusteella paikan päällä käymättä.

– Jos puhutaan teräsrakenteisesta sillasta ja jos siellä on tapahtunut suuria muodon muutoksia, korjaamisessa voi mennä aikaa. Jos merkittäviä muodon muutoksia ei ole tapahtunut, voidaan rakenteiden korjaamisella päästä jonkinlaiseen kantavuuteen. Riippuu paljon siitä, kuinka silta on tehty ja kuinka kuumaksi se on kuumentunut. Paikan päällä tehdään tarkastuksia ja arvioita tilanteesta, Torkkeli sanoo.

Siltoja korjattiin ripeällä aikataululla sunnuintaina.

Salmen yli kulkee rautatie sekä nelikaistainen tie autoille.

Tällä hetkellä siltaa pitkin pääsevät liikkumaan henkilöautot ja junat, kun taas raskaammat ajoneuvot kuljetetaan lautalla.

Onko liikennöinti sillalla turvallista vain muutama päivä räjähdyksen jälkeen?

– Henkilöautoliikenteen silta tietysti kestää helpommin, kuin raskaan rekkaliikenteen, sillä rasitus on eritasoista. Paikalla olevia vaurioita on selvitetty, ja siellä on päädytty sellaiseen ratkaisuun, että ajaminen sillalla on turvallista. Tällaiset ovat aina tapauskohtaisia. On siis mediatietojen perusteella mahdollista, että toinen silloista on henkilöautoliikenteen käytössä, Torkkeli arvioi.