Kalle Kniivilän maanantaiaamu Kiovassa alkoi dramaattisesti, kun vain noin kilometrin päässä hänen asuinpaikastaan räjähti voimakas venäläisten ampuma ohjus.

Kiovan keskustaan on osunut useita ohjuksia. Kalle Kniiviä joutui myös suojautumaan asuinpaikassaan kaupungin keskustassa. – Menin kylpyhuoneeseen ja pysyttelin siellä ilmahälytyksen ajan, Kniivilä kertoo.

Kalle Kniivilä asusteli Kiovan keskustassa Pyhän Sofian katedraalin tuntumassa, suhteellisen lähellä Maidanin aukiota. Aamulla hänen puhelimensa sovellus ilmoitti Kiovaan annetusta ilmahälytyksestä.

– En suuremmin kiinnittänyt siihen huomiota, sillä niitä on ollut aika paljon ja ihmiset ovat ehtineet tottua, etteivät ne käytännössä mitään merkitse.

– Mutta ei mennyt hirmu pitkään, kun kuului pari jysähdystä. Menin kylpyhuoneeseen ja pysyttelin siellä ilmahälytyksen ajan. Että on kaksi seinää välissä, mikä on ollut täällä suosituksena, jos ei heti pääse pommisuojaan.

Kniivilän huoneistoon ei räjähdys aiheuttanut vahinkoja. Muiden Kiovaan osuneiden ohjusten räjähdyksiä hän ei enää kuullut.

Kalle Kniivilä on vieraillut matkallaanmuun muassa Lebedivkan kylästä Kiovan ulkopuolella.

Ilmahälytyksen aikana hän ehti pakata tavaransa sekä ostaa netin kautta junalipun Puolaan.

– Se oli ensimmäinen asia, jonka tein kun menin räjähdyksiltä suojaan kylpyhuoneeseen.

Kniivilän suunnitelmissa oli olla Kiovassa vielä pari päivää, mutta nyt hänestä tuntui, että ehkä olisi kuitenkin parasta lähteä.

Ilmahälytys kesti noin kuusi tuntia ennen kuin annettiin vaara ohi -merkki. Kniivilä lähti saman tien kävelemään rautatieasemalle.

– Näin silloin yhden iskupaikan, joka oli ihan keskustassa. Se oli ilmeisesti se räjähdys, jonka olin kuullut. Kävelin ohi noin parin sadan metrin päästä.

Kniivilän mukaan poliisi oli eristänyt alueen eikä räjähdyksen tuhoja siksi päässyt katsomaan.

Saapuessaan asemalle hän näki osan rakennuksen pohjoispuolen ikkunoista olevan rikki.

Päästyään Kiovan rautatieasemalle Kniivilä joutui siirtymään muiden matkalasten kanssa kellariin uuden ilmahälytyksen alettua.

Kniivilän mukaan tilanne Kiovan keskustassa oli rauhoittunut ja esimerkiksi junaliikenne näytti sujuvan aikataulun mukaan. Muutama katu oli yhä suljettuina.

– Aika rauhallista täällä on nyt. Väkeä on liikkeellä, mutta ehkä vähemmän kuin tavallisesti ja pikkuisen enemmän tuimemmat ilmeet on.

Lundissa Etelä-Ruotsissa asuva Kniivilä on Sydsvenska Dagbladet -lehden toimittaja. Hän on virkavapaalla ja oli Ukrainassa keräämässä aineistoa tulevaa kirjaansa varten. Hän oli ajatellut, ettei tulisi maahan sodan aikana, mutta kun sota venyi, päätti hän käydä tekemässä tarvitsemansa haastattelut.

– Juuri ehdin tehdä kaikki. Siinä mielessä hyvä, että tulin ja jos pääsen vielä poiskin täältä.

