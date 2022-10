Näin maailmalla reagoitiin Venäjän ohjusiskuun

Eurooppalaiset poliitikot ovat tuominneet Venäjän ohjusiskut Kiovaan.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuollut ainakin viisi ihmistä ja ainakin 12 on loukkaantunut Venäjän tekemissä ohjusiskuissa. Ukrainan eri osiin on ammuttu tämän aamun aikana 75 ohjusta.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell sanoo olevansa syvästi järkyttynyt Venäjän ohjushyökkäyksestä Kiovaan ja muihin ukrainalaiskaupunkeihin.

Borrellin mukaan tällaisilla toimilla ei pitäisi olla sijaa 2000-luvulla. Hän vakuutti EU:n pysyvän Ukrainan rinnalla ja lähettävän lisää sotilasapua. Europarlamentin puhemies Roberta Metsola luonnehti Venäjän toimintaa ”iljettäväksi”.

– Se näyttää maailmalle jälleen kerran hallinnon, jonka kanssa olemme vastakkain: Hallinnon, joka hyökkää kohteesta piittaamatta. Hallinnon, joka aiheuttaa terroria ja kuolemaa lapsille. Tämä on rikollista, Metsola twiittasi maanantaina.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan hän on jo keskustellut hyökkäyksestä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa, ja vaatinut ankaria vastatoimia.

Viron pääministeri Kaja Kallas katsoi iskujen vahvistavan, että Venäjä on saatava kansainväliseen rikostuomioistuimeen vastaamaan teoistaan. Hän kertoi esittäneensä EU:n komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, että EU ottaisi johtavan aseman tuomioistuimen perustamisessa.

– Ukraina tarvitsee moderneja ohjus- ja ilmatorjuntajärjestelmiä nopeasti, Kallas twiittasi.

Moldovan mukaan risteilyohjukset, jotka Venäjä ampui Ukrainaan maanantaina, loukkasivat maan ilmatilaa. Moldova on kertonut, että se on ottanut yhteyttä Venäjän suurlähettilääseen vaatiakseen selitystä.

Moldovan ulkoministerin Nicu Popescun mukaan kolme Mustaltamereltä ammuttua risteilyohjusta kulki Moldovan ilmatilassa.

Britannian ulkoministeri James Cleverly puolestaan on tuominnut ohjusiskut Ukrainaan ja sanonut, ettei niitä voi hyväksyä.

– Tämä on merkki Vladimir Putinin heikkoudesta, ei vahvuudesta, Cleverly kirjoitti Twitterissä.

Cleverly kertoi myös olleensa asiasta yhteydessä Ukrainan ulkoministeriin Dmytro Kulebaan.

Juttua muokattu 10. lokakuuta kello 13.48. Täydennetty muilla kommenteilla.