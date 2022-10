Dramaattiset kuvat näyttävät Kiovan iskujen jäljet

Ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut Kiovan keskustaan osuneessa ohjusiskujen sarjassa.

Useat ohjukset ovat osuneet Kiovan keskustaan maanantaiaamuna. Kyseessä on Venäjän ensimmäinen isku Kiovaan kuukausien tauon jälkeen.

Ohjukset ovat osuneet muun muassa suositulle jalankulkusillalle ja leikkipuiston kupeeseen.

Tuhoa Kiovassa.

Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan kuolonuhreja ja loukkaantuneita on useita. Ukrainan sisäministerin avustajan mukaan iskuissa Shevtshenkon alueella on kuollut kahdeksan siviiliä ja 24 haavoittunut, kertoo BBC. Kiovan poliisin mukaan kuolleita on ainakin viisi ja loukkaantuneita 12.

Kansainvälisten uutistoimistojen kuvissa kaduilla makaa ainakin yksi ruumis ja useita loukkaantuneita. Synkkää savua nousee niin palaneista autoista kuin joistain rakennuksista.

Naista autetaan ambulanssissa.

Henkilöauto paloi.

Ilmahälytys on soinut Kiovassa miltei koko aamun.

Pormestari Vitali Klitshko on vahvistanut, että myös useaan kohtaan kaupungin kriittiseen infrastruktuuria on isketty.

Yksi iskuista osui lähelle Mihail Hrushevskyn patsasta Kiovan keskustassa.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi iskuja aamutuimaan.

– He yrittävät tuhota meidät ja pyyhkiä meidät maan päältä. Tuhota kansalaisiamme, jotka nukkuvat kodeissaan Zaporizzjassa. Tappaa ihmisiä, jotka ovat menossa töihin Dniprossa ja Kiovassa. Ilmahälytykset eivät laannu Ukrainassa. Ohjuksia satelee. Valitettavasti ne ovat vaatineet kuolonuhreja ja haavoittuneita, presidentti sanoi.

– Älkää lähtekö suojista. Pitäkää huolta itsestänne ja rakkaistanne. Pysytään vahvoina, hän jatkoi puheessaan.

Puolustusministeri Oleksi Reznikov kirjoitti Twitterissä terroristien ohjusten osuneen pääkaupunkiin ja terroristivaltio Venäjän tuhoavan tulevaisuutensa.

Loukkaantunut kaduilla.

Ensimmäinen iskujen Kiovassa sarja tapahtui aamukahdeksan jälkeen. Uutistoimistot kertoivat 9.30 ainakin kahdesta uudesta iskusta.

Myös monissa muissa Ukrainan kaupungeissa on räjähtänyt maanantaiaamuna. Muun muassa Dniprossa, Hmelnytskyissä, Lvivissä, Mykolajivissa, Ternipilissä ja Zytomyrissä on havaittu räjähdyksiä.

Iskut tapahtuvat sen jälkeen, kun Venäjän Krimin-silta vahingoittui lauantaina pahoin suuressa räjähdyksessä.