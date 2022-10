Venäjän uusi propaganda­video iskee lännen arvoihin – yksi viesteistä on kuin suoraan Putinin ”satanismi­puheesta”

Venäläisellä propagandavideolla pariskunta matkustaa Yhdysvaltoihin, mutta kohtaa kosolti haasteita lentokoneessa.

Venäjä hyvä, Yhdysvallat ja länsi paha.

Tämä on se narratiivi, jota Venäjällä ja aiemmin Neuvostoliitossa on viljelty aina rautaesiripun laskeuduttua toisen maailmansodan jälkeen.

Internetissä leviävällä tuoreella propagandavideolla Venäjä on ottanut tikun nokkaan lännen liberaalit arvot.

Videolla lentokoneessa oleva pariskunta ja heidän poikansa ovat innoissaan, koska he pääsevät muuttamaan Venäjältä Yhdysvaltoihin.

– Kuinka kauan olenkaan odottanut tätä, mies toteaa videon alussa.

Heidän edessään olevalla penkkirivillä istuu nainen, joka kääntyy ja kuvailee Yhdysvaltojen olevan maailman vapain maa sekä mahdollisuuksien paikka.

Pariskunnan nainen kysyy, onko edessä oleva istuva nainen matkalla aviomiehensä kanssa.

Lennon alussa perhe kohtaa kanssamatkustajan, joka intoilee niin ikään mahdollisuuksien maasta.

– Kyllä olemme yhdessä, mieheni tulee tähän kohta, edessä istuva nainen toteaa, jonka jälkeen hänen kumppaninsa, toinen nainen, istuutuu viereiselle penkille.

Venäläispariskunta tuijottaa toisiaan hiljaa kun valkenee, että heidän seuranaan on lesbopari.

Kohtaus viitannee Venäjän konservatiivisiin perhearvoihin. Näistä Venäjän presidentti Vladimir Putin muistutti taannoisessa puheessaan, jossa hän totesi Venäjän haluavan, että lapsella on sekä isä että äiti.

Samassa, 30. syyskuuta pitämässä puheessaan Putin latasi täyslaidallisen lännen liberaaleja arvoja vastaan, kun hän ilmoitti neljän Ukrainalle kuuluvan alueen liittämisestä Venäjään.

Putinin mukaan länsi on hylännyt moraaliset normit, uskonnon ja perhearvot. Hän kysyi, haluavatko venäläiset, että heidän lapsilleen tarjotaan ”sukupuolenvaihdosleikkauksia”.

– Todistamme puhdasta satanismia lännessä, Putin ilmoitti.

Takaisin propagandavideoon.

Lento Yhdysvaltoihin on käynnissä ja on lounaan aika. Pariskunnan mies on juuri laittamassa lihapalaa suuhunsa, kun lentoemäntä tulee keskeyttämään.

– Anteeksi herra, teidän takananne olevat matkustajat ovat kasvissyöjiä. Heille tulee epämukava olo, kun syötte lihaa, lentoemäntä toteaa diskreetisti.

Yksi videon kohtauksista sijoittuu lentokoneen vessajonoon, jossa tummaihoinen kanssamatkustaja pitää päästää eteen.

Mies ihmettelee tilannetta, koska eihän hän ole pakottanut kasvissyöjiä syömään lihaa.

– Anteeksi, mutta Yhdysvalloissa on tapana noudattaa demokratian periaatteita, lentoemäntä vastaa ja ryövää lihan mieheltä.

Seuraavassa kohtauksessa ollaan lentokoneen vessajonossa, jossa perheen mies seisoskelee jonon viimeisenä. Hänen eteensä kiilaa tummaihoinen mies, mistä venäläismies ei pidä.

Paikalle saapuva lentoemäntä ihmettelee sitä ettei mies halua päästää tummaihoista miestä eteensä jonossa.

Myös jonon muut valkoihoiset venäläismiehet ohjeistavat videon päähenkilöä, että tummaihoinen mies pitää päästää eteen, koska hän on alkuperänsä vuoksi joutunut kestämään niin monta vuotta valkoisten sortoa.

– Olemme velkaa kaikille afroamerikkalaisille, hän ohjeistaa päähenkilöä.

Kaikki jonossa olevat venäläismiehet polvistuvat tummaihoisen miehen eteen, samoin kuin lentoemäntä sekä päähenkilön vaimo, joka on tullut paikalle kummastelemaan tilannetta.

Perheenisä lähti innoissaan Yhdysvaltoihin, mutta tulee videon aikana toisiin aatoksiin.

Toiseksi viimeisessä kohtauksessa lentoemäntä tulee jälleen perheen luokse ja pyytää heitä kaikkia siirtymään lentokoneen etuosaan.

– Teidän takananne istuu ”lapsivapaa pariskunta” ja teidän poikanne vuoksi heillä on epämukava olla, lentoemäntä kertoo.

Viimeisessä kohtauksessa perhe on lentokoneen ovella hyppäämässä ulos liikkuvasta koneesta.

– Anteeksi äiti Venäjä, me olemme tulossa takaisin, isä huutaa.

Kokonaisuudessaan video vaikuttaa siltä, että sen lännen vastaiset viestit on valittu huolellisesti ja laatuun on panostettu. Video ei kuitenkaan jätä pienintäkään epäilystä siitä, että se on tehty puhtaasti propagandatarkoituksessa.