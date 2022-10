Yandex ”uudisti” karttojaan – Suomen itäraja hävisi liki olemattomiin

Venäjän suosituin hakupalvelu Yandex on muuttanut tapaa, jolla se esittää maantieteelliset karttansa. Eri valtioiden ja hallinnollisten alueiden rajoja ei enää merkitä karttojen perusnäkymään lainkaan.

Yandexin uudistetuista kartoista saa etsiä Suomen ja Venäjän välistä rajaa kirjaimellisesti suurennuslasilla. Venäjällä on muisteltu vastikään myös Vladimir Putinin lausumaa, jonka mukaan Venäjän raja ei pääty missään.

Venäläinen hakukoneyhtiö Yandex ei enää esitä omissa kartoissaan tarkasti sen paremmin eri valtioiden kuin valtioiden sisällä olevien hallinnollisten alueidenkaan rajoja.

Tämän seurauksena myös Suomen ja Venäjän välillä oleva valtionraja on haihtunut Yandexin kartoista liki olemattomiin.

Yandex korostaa, että nyt sen kartoissa on nykyisin merkittynä muun muassa napapiirit. Valtioiden välisiä rajoja ei sen sijaan perusnäkymässä näy.

Jos karttaa katsoo esimerkiksi tietokoneella tai puhelimella niin, että zoomaus ei ole asetettu todella lähelle rajaa, koko Suomen itärajaa ei näy lainkaan. Tiukalla zoomauksella esiin tulee hentoinen katkoviiva, mutta sitä ei ole millään tavalla korostettu silloinkaan Suomen ja Venäjän väliseksi valtionrajaksi.

Erikoisuus ei koske ainoastaan Suomea ja Venäjää, vaan Yandexin kartoista ovat kadonneet ylipäätään kaikkien maiden väliset rajat käytännössä liki näkymättömiin.

Tiukalla zoomauksella Yandexin kartasta tulee esiin hyvin haalealla katkoviivalla merkitty valtioraja esimerkiksi Vaalimaan kohdalta.

Yhtiön mukaan muutos liittyy uudistukseen, jota on otettu asteittain käyttöön jo kesäkuusta lähtien.

Venäläiset toimittajat huomasivat esimerkiksi, että hallinnollisten alueiden rajat katosivat Yandexin kartasta torstaina 6. lokakuuta. Muutos tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun Venäjän media kertoi presidentti Vladimir Putinin allekirjoittaneen lait ”uusien alueiden liittämisestä Venäjään”. Ukrainan alueiden liittäminen oli saatu näin muodollisesti hyväksyttyä loppuun Venäjän omissa hallintoelimissä, vaikka kansainvälisen oikeuden näkökulmasta alueet kuuluvat yhä Ukrainalle.

Venäjä väittää liittäneensä itseensä Ukrainaan kuuluvat Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Hersonin alueet, vaikka se ei myöskään kontrolloi niitä sotavoimillaan läheskään täydellisesti. Ukraina on myös edennyt aivan viime päivinä omien alueidensa takaisinvaltauksessa lukuisten asutuskeskusten osalta.

Kun Putin vietti vastikään 70-vuotisjuhliaan, Venäjällä nostettiin esille myös hänen vuonna 2016 lausumansa vitsi, jonka mukaan ”Venäjän raja ei pääty missään”.

Kyseinen Venäjän rajojen päättymättömyysjulistus on nykyisin aivan avoimesti jopa Venäjän laskuvarjojääkäreiden tunnuslauseena. IS bongasi iskulauseen vastikään useista paikoista Pihkovan eli Pskovin ympäristössä.

(Alla olevalla videolla näkyy englanniksi tekstitettynä Putinin vuonna 2016 vitsinä esittämä väite, että Venäjän raja ei pääty missään.)

Yandex tiedotti jo kesäkuussa, että se luopuu valtiollisten rajojen esittämisestä kartoissaan.

Yhtiö perusteli tuolloin muutosta sillä, että valtaosa karttoja käyttävistä asiakkaista haluaa tietoja esimerkiksi kännykkäsovelluksen kautta ainoastaan hänen itsensä lähellä olevista palveluista. Tämän seurauksena Yandex kertoi päätyneensä uudistamaan karttojaan niin, että ne esittävät ”fyysisiä ja maantieteellisiä tietoja poliittisten tietojen sijaan”.

– Me jatkamme fyysisten ja maantieteellisten karttojen kehittämistä painottamalla luonnonmuotoja. Karttoihin on jo ilmestynyt napapiirin viivat ja päiväntasaaja, ja myös vuoristojonojen, tasankojen, painaumien ja aavikoiden nimet ovat kartalla. Jokien ja pääteiden esittely on muuttunut vivahteikkaammaksi, yhtiön edustaja sanoi Forbes-lehden mukaan.

Venäjän laskuvarjojääkärit käyttävät nykyisin tunnuksenaan Vladimir Putinin vuonna 2016 lanseeraamaa lausetta: ”Venäjän raja ei pääty missään.” Kuva on Pskovista 76. kaartin ilmarynnäkködivisioonan portin edustalta.

Yandex ei ole julkisissa lausunnoissaan myöntänyt, että karttojen muuttaminen liittyisi millään tavalla Venäjän valloitussotaan Ukrainassa. Käytännössä rajojen häivyttäminen on yhtiöltä kuitenkin kätevä keino totella Kremlin politiikan oikkuja, sillä Venäjän lakien mukaan sitä voitaisiin rangaista vääränlaisten rajojen esittämisestä.

Tällä hetkellä Venäjän valtio ei itsekään tiedä, missä sen rajat – tai sen Ukrainan sodassa valtaamien alueiden rajat – tarkalleen kulkevat. Kiistanalaisia kohtia kartoilla on muuallakin entisen Neuvostoliiton alueella, sillä Venäjän miehittää esimerkiksi Georgiasta Etelä-Ossetiaa ja Abhasiaa.

Venäjän ja Ukrainan välinen raja on haihtunut pois, kuten myös rajan molemmin puolin olevien hallinnollisten alueiden rajat.

On siis mahdollista, että Yandexissa on yksinkertaisesti keksitty lopettaa kaikkien valtionrajojen ja hallinnollisten alueiden rajojen esittäminen juuri siksi, että niiden statukseen ei tarvitse ottaa ”poliittista” kantaa.

Vielä tällä hetkellä Yandexin kartat näyttävät kuitenkin yhä esimerkiksi kaupunkien hallinnollisia rajoja. Kun klikkaa vaikkapa Viipuria, Moskovaa tai Helsinkiä, kaupunkien ympärille ilmestyvät näkyviin niiden rajat.