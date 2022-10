Venäjä väitti Kertshinsalmen sillan tuhon syyksi rekan räjähdystä. Ukraina puolestaan vihjasi, että syyllistä tulisi etsiä Venäjältä.

Kertshinsalmen sillalla lauantaina tapahtuneen räjähdyksen syytä ei ole vielä varmistettu.

Venäjän mukaan räjähdyksen aiheutti rekkapommi. Venäläisviranomaiset ilmoittivat lauantaina, että räjähtäneen rekan omistaja on tunnistettu. Heidän mukaansa ajoneuvon omistaja on kotoisin Krasnodarista Etelä-Venäjältä. Hänen asuntoonsa on viranomaisten mukaan tehty kotietsintä.

Varmuutta ei ole kuitenkaan siitä, että rekan omistaja olisi ollut rekan kuljettaja. Venäläinen uutissivusto Baza julkaisi perjantai-iltana videon, jossa vuonna 1996 syntynyt mies sanoo olevansa rekan omistaja, mutta olevansa tällä hetkellä ulkomailla.

Meduzan mukaan mies sanoo videolla, ettei hänellä ole yhteyttä Kertshinsalmen sillan tapahtumiin. Miehen mukaan rekka olisi ollut hänen isänsä serkun käytössä.

Kertshinsalmen sillalla tapahtui räjähdys, jonka seurauksena polttoainetta kuljettanut juna syttyi tuleen.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet miehen kertomusta, eikä tiedossa ole, kuljettiko miehen isän serkku autoa.

Venäjän mukaan rekka-auton räjähdys sai aikaan tulipalon, joka levisi ainakin seitsemään junanvaunuun.

Vielä ei ole varmistunut, mikä aiheutti räjähdyksen, mutta myös Ukrainan puolelta kuultiin lauantaina rekkaan liittyvää vihjailua.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak vihjasi, että Venäjän tulisi etsiä syyllistä sillan räjähdykseen Venäjältä, koska räjähtänyt rekka ajoi sillalle Venäjän puolelta. Podoljak ei vahvistanut Ukrainan osuutta räjähdykseen.

– Krim, silta, alku. Kaikki laiton on tuhottava, kaikki varastettu palautettava Ukrainalle, kaikki Venäjän miehittämä vapautettava, Podoljak kirjoitti Twitterissä.

Venäjän viranomaiset tutkivat lauantaipäivänä sillan vaurioita.

Ukrainska Pravda uutisoi, että silta olisi räjäytetty Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n erityisoperaatiossa. Turvallisuuspalvelu ei vahvistanut väitteitä vaan sanoi palaavansa asiaan ”Ukrainan lopullisen voiton jälkeen”.

Räjähdystä tutkiva venäläinen komitea sanoi lausunnossaan, että kuolleet olivat todennäköisesti matkustajia henkilöautossa, joka oli lähellä sillalla räjähtänyttä rekkaa. Vedestä on löydetty miehen ja naisen ruumiit.

Tiedossa ei ole, mitä rekan kuljettajalle on tapahtunut.

Räjähdyksen syytä ei ole varmistettu, ja myös muita vaihtoehtoja on epäilty.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelema räjähdeasiantuntija epäili, että maantie- ja rautatieosuudelle asetetut räjähteet räjäytettiin lähes samanaikaisesti radiolla.

– Se, että sillan pinnassa ei näy selviä merkkejä räjähdyksestä viittaa siihen, että ilmateitse toimitettavaa asetta ei ole käytetty. Kyseessä voi olla hyvin suunniteltu, sillan alta tehty hyökkäys, nimettömänä haastateltu asiantuntija sanoi.

– Epäilen, että maantie- ja rautatieosuudelle asetetut räjähteet räjäytettiin lähes samanaikaisesti radiolla, hän jatkoi.