Venäjän syöksykierre syvenee – asiantuntija lataa kolme musertavaa seurausta Krimin sillan tuhosta

Kertshinsalmen sillan tuho on niin raskas isku Venäjän pitkällä tappioiden tiellä, ettei maa enää toivu siitä, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll toteaa.

Liikekannallepano sakkaa. Ukraina etenee vauhdilla usealla rintamalinjalla ja samalla Venäjän joukot ovat hajaannuksessa ja kärsivät raskaita menetyksiä. Mahdolliset taloudelliset tukijat Kiina ja Intia ovat kääntämässä selkäänsä, ja Venäjällä yhä enemmän kritiikkiä maan johtoa ja jopa presidentti Vladimir Putinia kohtaan.

Venäjä on nyt synkässä tappioiden syöksykierteessä, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll kuvaa.

– Viime aikoina on tapahtunut paljon sellaista, mikä on vienyt Putinin valtaa loppusuoralle. Limnell toteaa Ilta-Sanomille.

Nyt, kaiken tämän kaiken päälle, Putinin ylpeydenaihe, Manner-Venäjän ja Krimin niemimaan yhdistävä silta, tuhoutui lauantaina pahoin massiivisessa räjähdyksessä.

Limnéllin mukaan sillan romahtaminen on psykologisesti niin valtava isku jatkuvia takaiskuja kokeneelle Venäjälle, että voi olla käännekohta koko Ukrainan sodassa.

– Tämä päivä saattaa olla käännekohta koko sodalle ja Putinin tulevaisuudelle. Tärkein vaikutus on psykologinen, isku vyön alle ja nöyryytys Venäjän imperialismille, ja tästä iskusta toipuminen on hyvin Venäjälle vaikeaa, Limnéll kirjoitti lauantaina Twitter-tilillään.

Vuonna 2014 tapahtuneen Krimin valtauksen jälkeen rakennettu Kertshinsalmen silta on Putinille ennen kaikkea Venäjän vallan ja suuruuden symboli, Limnéll kuvaa. Sen takia rakennelman räjähtämisellä on niin valtava psykologinen isku suoraan Putinin palleaan.

– Tämän ei pitänyt olla mahdollista, mutta nyt ympäri maailmaa katsotaan kuvia palavasta ja romahtaneesta sillasta. Siinä samalla romahtavat symbolisesti Putinin vallan rakenteet.

– Tästä on Putinin vallankäytön arvioni mukaan enää toipua, tämä voi katkaista sen selkärangan, Limnéll jatkaa.

Lähes 20 kilometrin mittainen Kertsinsalmen sillan tuhoaminen on ollut jo pitkään yksi Ukrainan tavoitteista sodassa

Krimin sillan hävityksellä on Limnéllin mukaan kolme musertavaa seurausta Venäjälle.

Ensiksikin räjähdys lisää päättäväisyyttä ja taistelutahtoa Ukrainan sotajoukoissa.

Lähes 20 kilometrin mittainen Kertsinsalmen sillan tuhoaminen on ollut jo pitkään yksi Ukrainan tavoitteista sodassa. Vaikka suoria todisteita siitä, että Ukraina olisi räjähdyksen takana, ei ole olemassa, on se joka tapauksessa henkisesti suuri voitto Ukrainalle.

– Tämä on strategisesti merkittävä käänne. Se luo Ukrainan joukkoihin, ja sanoisinpa että koko länsimaihin, voiton mielialaa, Limnell summaa.

Toisena todennäköisenä seurauksena Limnell pitää valtataistelun kiihtymistä Putinin ympärillä. Limnell näkee Krimin sillan romuttumisen olevan niin valtava mainehaitta, että se läpäisee jopa Venäjän propagandakoneiston umpion.

– Kyllä siellä (Venäjällä) kysytään nyt entistä kiivaammin, onko Kremlin johdossa oikea henkilö vai pitäisikö tässä tehdä muutoksia.

Ja kolmanneksi, jos valtakamppailu syvenee, niin näin käy myös Putinin epätoivolle.

– Putin on epätoivoinen diktaattori. Kylmä hiki nousee hänellä entisestään. Hänen vaikutuksen avaimet vähenevät koko ajan. Aletaan olla tilanteessa, että hänellä on all-in (kaikki pelissä), Limnell kommentoi pokeritermein.

Myös Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri näkee Krimin räjähdyksen toimivan ennen kaikkea psykologisena käänteenä sodassa.

– Korvien välissä tapahtuu varmasti isoja asioita. Paniikki Krimin venäläisten siviilien keskuudessa kasvaa ja Kremlissä sodanjohdon syyttelyt kiihtyvät.

Krimin silta on tärkeä huoltoyhteys Venäjälle Krimin niemimaalle ja siitä eteenpäin myös varsinaisille rintamille.

Toveri uskoo sillan menetyksen syövän myös venäläisten joukkojen valmiiksi lyötyä mielialaa Ukrainan rintamalla.

– Kyllähän se vaikuttaa taistelijoiden moraalin, kun mikään ei mene putkeen.

Silta ei ole kokonaan romahtanut, mutta tuhot ovat niin laajat, että niiden korjaaminen tulee kestämään pitkään. Siihen asti Venäjän raiteilla kulkeva huoltotie on poikki, ja maa on vesiyhteyksien varassa Kertshinsalmen ylityksessä.

Vaikka sillan menettäminen ei Venäjän huoltoyhteyksiä katkaisekaan, asettaa se Toverin mukaan maan elintärkeän logistiikan entistä alttiimmaksi vastustajan iskuille.

Ukrainan uutena liikkeenä voi ollakin nyt vastaiskujen suuntaaminen kohti Krimiä.

– Jos Ukraina onnistuu työntämään joukkonsa niin lähelle Krimin eteläistä rantaviivaa, että he pystyvät esimerkiksi Himarseilla estämään huoltoliikennettä rantamaalla, Krimin puolustaminen nousee ihan uudeksi kysymykseksi Venäjälle, Toveri toteaa.

Toveri arveleekin myös Venäjän siirtävän joukkojaan Krimin tueksi. Se taas voi heikentää puolustusta muilla rintamilla, mutta Venäjä on Toverin mukaan valmis ottamaan sen riskin.

– Luhanskin menetyksen kanssa Venäjä voi vielä ehkä elää, mutta jos maayhteys Krimille häviää, sitten menee jo huonosti.

Krimin lisäksi venäläisten toinen tärkeä huoltoväylä kulkee Mariupolin kaupungin kautta länteen pitkin Ukrainan eteläistä rantaviivaa.

Jos Krimin suojattu huoltoreitti katkeaa, ja Venäjä joutuu siirtämään kuljetuksia Mariupolin kautta vietäväksi, voi se aiheuttaa Toverin mukaan uusia vaikeuksia.

– Se on 400 kilometriä miehitettyä aluetta, jossa väestö on Venäjää vastaan. Siellä on jo nyt tapahtunut useita partisaani-iskuja Venäjän huoltokuljetuksia kohtaan. Samalla Ukraina lisäisi varmasti painetta kuljetuksiin iskeäkseen.