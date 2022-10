Emil Kastehelmi: Venäjä näyttäisi aloittaneen lauttaliikenteen Kertshinsalmella.

Jälleen yksi Venäjän tärkeä huoltoyhteys Ukrainan sotarintamalla on kokenut takaiskun.

Aikaisin lauantaiaamuna Kertshinsalmen sillalla tapahtui valtava räjähdys, joka sytytti tuleen sillan yli kulkeneen junan öljysäiliöineen.

Paikalta tullut video- ja kuvamateriaali näyttäisi lisäksi ainakin toisen sillan autokaistoista romahtaneen.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävän sotahistorioitsija Emil Kastehelmi toteaa sillan vaurioitumisen vaikeuttavan entisestään Venäjän huoltoyhteyksiä rintamalla.

Kastehelmi muistuttaa samalla, ettei vielä ole varmaa tietoa, kuinka pahoin räjähdys on käytännössä vahingoittanut tärkeää raideosuutta.

Vuonna 2018 avattu kiistelty silta yhdistää Ukrainalle aiemmin kuuluneen Krimin niemimaan Manner-Venäjään. Lähes 20 kilometrin mittainen silta rakentuu vierekkäin kulkevista rautatie- ja maantiesillasta.

Kastehelmen mukaan sortumat Krimin sillalla eivät ole katastrofaalinen isku Venäjän logistiikalle. Vaurioita pyritään todennäköisesti korjaamaan nopeasti.

Sotahistorioitsija Emil Kastehelmi.

– Huoltoyhteydet eivät pysähdy Krimin alueella. Venäläiset ovat ilmeisesti jo aloittaneet lautta­liikenteen Kertshin­salmella. Toki kaikki muut järjestelyt ovat aina hitaampia kuin suora siltä, jonka yli voi vaan ajaa.

Toisekseen Venäjällä on edelleen jäljellä kulku­yhteyksiä Ukrainassa, joita kautta se pitää yllä sota­joukkoja Itä-Ukrainan alueilla.

– Paikallisesti räjähdys tuottaa toki harmia, mutta yksittäisenä asiana tämä ei mitenkään merkittävästä vaikuta rintamatilanteisiin Ukrainassa. Kastehelmi summaa.

Venäjän sotakaluston huolto Ukrainassa lepää pitkälti rautateiden varassa.

Toinen logistinen pullonkaula Venäjälle on Kastehelmen mukaan Dnepr-joen ylikulkevat elintärkeät sillat, joihin Ukraina on kohdistanut jatkuvasti iskuja.

Ukrainalaisten eteneminen usealla suunnalla Itä-Ukrainassa on ahdistamassa venäläisten kuljetusyhteyksiä entistä ahtaammalle.

– Esimerkiksi Ukrainan eteneminen pohjoisosissa kohti Svatoven kaupunkia voi tuoda uuden potentiaalisen haasteen Venäjän logistiikalle Luhanskin rintamalla.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola toteaa Melitopolin kaupungin hallinnan olevan jatkossa olevan ratkaisevassa asemassa Venäjän huoltoyhteyksille.

– Silta näyttää tuhotulta. Tehtävä lienee ollut vaikea, joten toteuttamistapa vielä mysteeri. Huoltoyhteydet Krimille ovat nyt laivaliikenteestä ja Ukrainan miehitetyn kaakkoisen rantaviivan varassa. Melitopol siellä kasvaa arvoon arvaamattomaan, Aaltola kirjoittaa lauantaiaamuna Twitter-tilillään.

Eri lähteissä on viime aikoina huhuttu ukrainalaisten suunnittelemasta aivan uudesta vastahyökkäyksestä Melitolopin kaupunkiin Zaporizzjan suunnalla.

Emil Kastehelmi kommentoi aiemmin Ilta-Sanomille, ettei eteläisellä rintamalla ole ainakaan vielä ollut selkeitä viitteitä varsinaisesta vastahyökkäyksestä.

Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa, kuka tai mikä on aiheuttanut räjähdyksen.

Venäjä toteaa onnettomuuden aiheutuneen sillalla räjähtäneestä rekasta.

Krimin parlamenttiin kuuluva Vladimir Konstantinov syyttää räjähdyksestä ”ukrainalaisia vandaaleja”.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljakin mukaan räjähdys oli ”alku”.

– Krim, silta, alku. Kaikki laiton on tuhottava, kaikki varastettu on palautettava Ukrainalle, kaikki valtaajat on karkotettava, Podoljakin kirjoitti Twitterissä, liittäen mukaan kuvan tuhoutuneesta Krimin sillasta.