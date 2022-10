Näky Vybutyn hautausmaalla Pihkovan kaupungin lähellä on mahtipontinen. Valtavien kukkaseppeleiden alla on kymmeniä aivan tuoreita hautoja, joissa lepää Venäjän ehdottomiin eliitti­joukkoihin kuuluva ”desantteja” eli laskuvarjojääkäreitä.

Pihkova, Venäjä

Pihkovan kaupungin eteläpuolella sijaitsevan Vybutyn kylän hautausmaa tuli surullisen kuuluisaksi jo vuonna 2014.

Hautausmaa paljastui tuolloin paikaksi, jonne Venäjä hautasi salamyhkäisesti niin kutsuttuja ”pieniä vihreitä miehiään” eli tunnuksettomia erikoisjoukkojen sotilaitaan.

Kyse oli Venäjän asevoimien parhaimmistoon kuuluvista laskuvarjojääkäreistä, joita käytettiin ensin Krimin valtaukseen. Pian sen jälkeen heillä oli ratkaiseva rooli myös Itä-Ukrainan itsenäisyystaisteluksi naamioidun peitesodan alkuunpanijoina.

Jutun yhteydessä oleva video on kuvattu vastikään Pihkovan lähellä Vybutyn hautausmaalla eliittisotilaiden tuoreilla haudoilla.

Kun pihkovalaiset toimittajat saivat syksyllä 2014 selville, että Vybutyyn oli haudattu salaisin menoin heidän kaupunkinsa nuoria eliittisotilaita, hautausmaalla alkoi tapahtua kummia.

Hautoja dokumentoimaan pyrkineitä toimittajia uhkailtiin ja heidän kulkunsa haudoille estettiin. Useita toimittajia pahoinpideltiin, ja ainakin yksi heistä joutui sairaalahoitoon asti.

Vybutyn hautausmaalla konkretisoituu se, kuinka paljon Pskov on menettänyt nuoria eliittijoukkojensa sotilaita, vaikka tässä on heistä vain murto-osa.

Tänään tilanne Vybutyssa on toisenlainen. Velikaja-joen hiekkatörmällä sijaitsevalle hautausmaalle on avoin pääsy eikä missään näy vartijoita estämässä haudoille tuloa.

Paljastuu, että hautausmaan laidalle on perustettu aivan oma uusi lohkonsa, jonne on haudattu Ukrainan ”sotilaallisessa erikoisoperaatiossa” tänä vuonna kuolleita laskuvarjojääkäreitä. Osa heistä on palvellut 76. kaartin ilmarynnäkködivisioonassa, ja osalla on puolestaan muita siteitä Pihkovaan eli venäläisittäin Pskoviin.

Sotilaiden hautoja ei ole nyt edes yritetty piilotella, vaan jokainen niistä on koristeltu suorastaan ylenpalttisella kukkamerellä. Suurin osa hautaseppeleistä on koottu venäläiseen tapaan tekokukista, ja jokaisesta haudasta on rakennettu niiden avulla ikään kuin suojainen pesä.

Maahanlaskujoukkojen omalla lohkolla näkyy yhteensä 38 hautaa säntillisissä riveissä. Jokaisella haudalla on kuolleen sotilaan kuva ja kyltti, josta käy ilmi hänen nimensä sekä syntymän ja kuoleman päivämäärät.

Eliittisotilaiden taustoista kertovat myös haudoille tuodut siniset baretit, Venäjän liput sekä laskuvarjojääkäreiden tunnusliput iskulauseineen: ”Ei kukaan paitsi me.”

Haudoilla näkyy paljon Venäjän maahanlaskujoukkojen tunnuslippuja, kultaisia tähtiä ja Venäjän lipun värejä kukkaseppeleissä. Pihkovassa pitää majaansa 76. kaartin ilmarynnäkködivisioona ja sen alaisuuteen kuuluva 104. kaartin ilmarynnäkkörykmentti.

Kuljettajana toimiva pihkovalainen taksikuski, noin kuusikymppinen mies, on pitkään hiljaa hauta-alueen nähdessään.

– En minäkään tiennyt, että täällä on tällainen, hän saa vihdoin sanotuksi.

Miehen ihmetys on helppo uskoa, sillä Venäjän mediasta ei löydy tuoreita artikkeleita tai valokuvia, joista selviäisi Vybutyn hautausmaan nykyinen tilanne kymmenine uusine hautoineen.

Pskovissa on kyllä kerrottu erillisissä artikkeleissa joidenkin yksittäisten sotilaiden kuolemasta, mutta asia konkretisoituu vasta sitten, kun näkee laajan hauta-alueen. Taksikuskinkaan hämmästys ei johdu siitä, etteikö hän tietäisi Pihkovan divisioonan kärsineen rankkoja tappiota. On silti eri asia nähdä omin silmin nuorten sotilaiden kuvat haudoilla kuin kuulla vain puhuttavan monista kuolleista.

– Ystäväni tytär on paikallisessa divisioonassa taloushallinnon puolella. Hän on kertonut, että he eivät nykyisin muuta ehdi tehdäkään kuin maksaa kaatuneiden omaisille ja haavoittuneille korvauksia, taksikuski kuvailee.

Selvää on myös, että Vybutyssa lepää vain murto-osa Pihkovan divisioonan kuolleista. Osa on haudattu eri puolille Venäjää alkuperäisille kotiseuduilleen ja osan jäänteitä ei ole koskaan edes löydetty kotiin tuotaviksi.

Kaiken lisäksi puna-valkoisella eristenauhalla merkitystä hauta-alueesta paljastuu, että paikalla on varattu runsaasti tilaa vielä uusille sotilaille. Pihkovan lähellä on lisäksi muitakin hautausmaita, jonne kerrotaan haudatun niin ikään Ukrainassa kuolleita.

Vybutyn hautausmaalla olevista omaisista osa oli sitä mieltä, että hautoja ei saisi kuvata, koska ne ovat ”suljettua valtiollista tietoa”. He eivät kuitenkaan yrittäneet estäneet kuvaamista.

Huhujen mukaan 76. kaartin ilmarynnäkködivisioona on kärsinyt valtavia miehistömenetyksiä heti Ukrainan uuden sodan alusta alkaen, vaikka juuri heidän piti olla tuomassa ”erikoisoperaation” loistokas pikavoitto Vladimir Putinille.

Useiden lähteiden mukaan Pihkovan kuuluja laskuvarjojääkäreitä oli mukana jo helmikuun lopulla sekä Hostomelin lentokentän epäonnistuneessa valtauksessa Kiovan lähellä että Butshan kaupungin verilöylyssä. Varmoja todisteita eri sotilaiden roolista Butshan verilöylyyn ei ole, mutta todennäköistä on, että myös Vybutyn hiekoissa makaa useita törkeisiin sotarikoksiin syyllistyneitä venäläissotilaita.

Toukokuussa ukrainalaiset kertoivat tuhonneensa niin ikään suuren määrän pihkovalaisia laskuvarjojääkäreitä. Vybutyn hautausmaan monista nimilaatoista paljastuu puolestaan, että useat heistä ovat menehtyneet joko elo- tai syyskuussa.

Venäjän sankariksi julistetun everstiluutnantti Ivan Pozdejevin hauta on kaikkein lähimpänä kirkkoa, muiden hautojen edessä.

Yksi haudoista sijaitsee hieman erillään, kaikkien muiden etualalla, aivan kuin johtamassa joukkojaan. Siinä lepää everstiluutnantti Ivan Pozdejev, jonka kuolinpäiväksi on ilmoitettu 27. heinäkuuta 2022.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on myöntänyt Pozdejeville postuumisti Venäjän sankarin arvon. Hänen kerrotaan johtaneen Ukrainassa 98. kaartin ilmarynnäkködivisioonan alaisuuteen kuulunutta 217. ilmarynnäkkörykmenttiä, jonka kotipaikka on Ivanovossa.

Ukrainalaisilta sivustoilta käy puolestaan ilmi, että Ukrainassa Pozdejevia pidetään pahimman luokan syyllisenä, joka on vähintäänkin sallinut alaisilleen julmat sotarikokset siviileitä vastaan.

– Johti toimia Kiovan valtaamiseksi lännen suunnasta. Pozdejevin alaiset yksiköt osallistuivat sotarikoksiin siviilejä vastaan ​​Kiovan alueella, lukee esimerkiksi Venäjän eliittisotilaiden tappioita listaavalla Topcargo200-sivustolla.

Haudoille tulleiden miesten silmistä näki, että he ovat itkeneet.

Kun IS kävi haudoilla, paikalla oli muutamia omaisten seurueita, jotka suhtautuivat valokuvaamiseen joko vältellen tai avoimen negatiivisesti.

– Miksi te täällä kuvaatte? yksi naisista tuli kysymään.

Kukaan seurueista ei yrittänyt silti estää valokuvaamista. Keskenään he pohtivat kuitenkin vartijan kutsumista paikalle ja yksi heistä ilmoitti, että ”tämähän on suljettua valtiollista informaatiota”.

Haudoille saapui myös kolmen nuoren miehen seurue, joista yksi polvistui pitkäksi aikaa yhden haudan äärelle itkemään syvässä kumarassa. Kaksi muuta miestä käveli sillä aikaa katsomaan muita hautoja, puhumatta mitään keskenään.

Kun katseemme kohtasivat, miesten silmistä näkyi, että hekin ovat itkeneet. Teki mieli kysyä heiltä jotain, mutta samalla tuntui väärältä kysyä mitään.

– Olivatko he teidän ystäviänne? saan lopulta sanotuksi.

– Olivat, toinen miehistä vastaa.