Lottokaaos Filippiineillä – 433 ihmistä sai täysosuman

Filippiineillä nousi kohu, kun sadat ihmiset onnistuivat pelaamaan loton täysosuman.

Onni näyttää suosineen lottopelureita Filippiineillä, jossa huimat 433 ihmistä pelasi maan kansallisessa lottoarvonnassa täysosuman, uutisoi The New York Times.

Tulos nostatti oitis kysymyksiä siitä, oltiinko lottoarvontaa peukaloitu. Maan lainsäätäjät ovat aikeissa tutkia tapahtuneen varmistaakseen lottoarvonnan uskottavuuden.

433 ihmistä valitsivat samat voittonumerot: 9, 45, 36, 27, 18, 54. Vajaan neljän miljoonan euron arvoisesta potista jokaiselle voittajalle jäi käteen noin 9 000 euroa. Vaikka potti jakaantui verrattain pieneksi, on 9 000 euroa yli kaksinkertainen verrattuna maan keskiarvovuosipalkkaan.

Saarivaltion kansallinen lotto arvotaan joka päivä. Tulokset kerrotaan kansalaisille television ja radion välityksellä. Satoihin täysosumiin johtanut arvonta tehtiin lauantaina ensimmäinen päivä lokakuuta.

Filippiinien arvontatoimiston toimitusjohtaja Melquiades Robles kertoi toimittajille sunnuntaina, että yksi mahdollinen syy sadoille täysosumille on numero yhdeksän suosio filippiiniläisten lottoriveissä.

– Tällä hetkellä eilinen arvonta on vain yksi muista normaaleista tapahtumista paitsi, että meillä on paljon voittajia. Kaiken voi selittää. Emme näe mitään väärää, Robles sanoi sunnuntaina.

Lottoajat jonottivat ostoskeskukset pelitiskille Filippiinien pääkaupungissa Manilassa 2018.

Epätodennäköinen tulos on herättänyt paljon spekulaatioita arvontatuloksen rehellisyydestä.

Senaatin oppositiojohtaja Aquilino Pimentel III sanoi keskiviikkona, ettei tulos ole mahdoton, mutta se on erittäin epätodennäköinen. Edustajainhuoneen oppositiojohtaja Marcelino Libanan totesi, että tulos on tutkittava ihan jo siksi, että se on herättänyt niin paljon spekulaatiota muun muassa sosiaalisessa mediassa.

NYT:n haastattelemien matemaatikkojen mukaan tulos on matemaattisesti hyvinkin mahdollinen. Singaporen yliopiston professori Chua Tin Chiu sanoi, että jos tulos perustuu sattumaan, ei siinä ole varsinaisesti mitään erikoista.

– Jonkin aikaa sitten oli uutisia henkilöstä, joka voitti täysosuman useammin kuin kerran elämässään. Onko se mahdollista? Kyllä. Ovatko mahdollisuudet siihen hyvin matalat? Kyllä. Tuleeko niin tapahtumaan jollekulle? Kyllä.