Zelenskyi BBC:lle: Venäjän hallinto alkanut valmistella kansaa mahdolliseen ydinaseen käyttöön

Venäjän hallinto on alkanut valmistella venäläistä yhteiskuntaa mahdolliseen ydinaseen käyttöön, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo BBC:n haastattelussa.

Zelenskyi ei kuitenkaan usko Venäjän olevan valmis käyttämään ydinaseita.

– He eivät ole valmiita tekemään sitä, käyttämään sitä. Mutta he alkavat kommunikoida. He eivät tiedä, käyttääkö vai eikö käyttää sitä. Mielestäni siitä on vaarallista edes puhua.

Zelenskyi sanoi, että nyt tarvitaan toimia, koska Venäjän uhkaukset ovat riski koko planeetalle. Venäjä on hänen mukaansa ottanut jo askeleen miehittämällä Zaporizzjan ydinvoimalan.

– Maailma voi pysäyttää kiireellisesti venäläisten miehittäjien toimet. Maailma voi asettaa sanktiopaketin ja tehdä kaikkensa, jotta he poistuisivat ydinvoimalasta.

Hän myös kiisti kehottaneensa iskuihin Venäjän maaperälle ja sanoi, että hänen torstaista puhettaan oli käännetty väärin. Zelenskyi puhui torstaina australialaisen Lowy Institute -ajatushautomon keskustelussa.

– Täytyy tehdä ennaltaehkäiseviä potkuja, ei iskuja, Zelenskyi selvensi sanomisiaan BBC:lle viitaten pakotteisiin.

Kreml kritisoi Zelenskyin väitettyä puhetta iskuista. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi muun muassa, että lausunnot iskuista suorastaan kerjäävät aloittamaan uuden maailmansodan.

– Kääntämisen jälkeen he (venäläiset) tekivät niin kuin heille oli hyödyllistä ja alkoivat kääntää sitä uudelleen muihin suuntiin, Zelenskyi sanoi BBC:lle.

Zelenskyi kehotti haastattelussa myös venäläisiä taistelemaan oikeuksiensa puolesta ja sanoi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pelkää yhteiskuntaansa ja kansaansa.

– Koska vain nämä ihmiset voivat korvata hänet, riistää häneltä vallan ja antaa sen toiselle henkilölle.