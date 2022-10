Vuonna 2016 Vladimir Putin julisti vitsinä venäläiselle pikkupojalle, että Venäjän raja ei pääty missään. Nyt tuo sitaatti on esillä näyttävästi muun muassa Pihkovassa Venäjän laskuvarjo­jääkäreiden tunnuksena.

Pihkova, Venäjä

Pihkovan eli venäläisittäin Pskovin kaupungissa armeija ja Ukrainan sota ovat läsnä liki kaikkialla.

Kaupungin keskustassa olevan kulttuuritalon julkisivua hallitsevat valtavat Z- ja V-kirjaimet, jotka on piirretty tyylitellystä oranssimustasta Yrjön nauhasta.

Kirjaimet on nostettu Venäjän niin kutsutun ”erikoisoperaation” eli Ukrainan sodan oletetun ja odotetun voiton tunnukseksi. Yrjön nauhasta on puolestaan tehty jo aikaa sitten paitsi Venäjän isänmaallisuuden niin myös presidentti Vladimir Putinin tukijoiden symboli.

Kaupungin laidalla sijaitsee puolestaan 76. kaartin ilmarynnäkködivisioonan tukikohta, jonka portilla huomio kiinnittyy yhteen tauluun.

Näytteille asetetun panssarivaunun vierellä on maalaus, joka esittää Venäjän maahanlaskujoukkojen sotilaita. Kuvassa taustalla näkyy maapallo ja tekstinä lukee:

– Venäjän raja ei pääty missään!

Taulussa oleva sitaatti tuntuu jotenkin oudon tutulta, ja niinhän se onkin. Näin jälkikäteen ajatellen sekin on yksi niistä pienistä vihjeistä, jotka olisi pitänyt aikanaan ottaa maailmalla enemmän tosissaan kuin otettiin.

Kyse on presidentti Putinin vuonna 2016 lausumasta niin sanotusta vitsistä, jonka hän oli selvästi miettinyt etukäteen hauskuuttamaan arvovaltaista yleisöään ja venäläisiä televisionkatsojia.

Putin lausui vitsinsä Venäjän päättymättömistä rajoista tilanteessa, jossa Venäjä eli vielä Krimin niemimaan anastamisen huumaa kevään 2014 onnistuneen pikavaltauksen jälkeen.

Tämän hetken tapahtumien valossa vitsi asettuu kuitenkin uuteen valoon, kun Putinin johtama Venäjä yrittää liittää – ja väittää jo liittäneensä – itseensä laittomasti uusia alueita Ukrainasta.

Putin esitti vitsinsä marraskuussa 2016. Hän tapasi tuolloin lapsia Venäjän maantieteellisen seuran tilaisuudessa, jossa lapset saivat palkintoja heidän maantiedon tietämyksestään. Putin haastatteli itse lavalla kahta poikaa, joista toinen tiesi muun muassa heti epäröimättä, minkä maan pääkaupunki on Ouagadougou.

– Burkina Faso, poika vastasi.

Poika tiesi melkein oikein myös maan aiemman nimen Ylä-Volta, joskin Putin joutui hieman loppuosassa auttamaan. Putin kiitteli pojan tietämystä ja suukotteli tätä päälaelle.

(Alla on englanniksi tekstitetty videokooste, jossa näkyy Putinin vitsailu Venäjän rajojen päättymättömyydestä.)

Tämän jälkeen Putin siirtyi haastattelemaan toista poikaa ja kysyi tältä, missä Venäjän raja päättyy. Poika ryhtyi vastaamaan, että Beringinsalmella Yhdysvaltain vastaisella rajalla. Putin puolestaan velmuili ilmeillään jo kesken pojan vastauksen ja sutkautti sitten:

– Venäjän raja ei pääty missään.

Yleisö salissa puhkesi nauramaan ja taputtamaan.

Kamera poimi tilaisuudesta kuviin muun muassa Suomen kansalaisuudestaan tunnetun oligarkin Gennadi Timtshenkon, puolustusministeri Sergei Shoigun, Venäjän turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenen Sergei Ivanovin ja elokuvaohjaaja Nikita Mihalkovin.

Putin ilmoitti sutkautuksensa olevan ”shutka” eli vitsi. Hän oli kuitenkin selvästi miettinyt sen etukäteen, ja hänen arvovaltaista yleisöään vitsi miellytti.

Pikkupojan ilme oli sen sijaan hieman eksynyt, joten Putin katsoi parhaaksi lieventää lausumaansa.

– Se oli vitsi.

Tallenne tilaisuudesta on julkaistu kokonaisuudessaan venäjänkielisenä Kremlin nettisivuilla. Videosta on tehty sen jälkeen sosiaaliseen mediaan useita englanniksi tekstitettyjä koosteita.

Venäjä syyttää Natoa siitä, että se lähestyy Venäjän rajoja. Venäjän maahanlaskujoukot pitävät puolestaan avoimesti iskulauseenaan Putinin lausumaa, jonka mukaan Venäjän rajat eivät pääty missään.

Pihkovassa Putinin sitaatti näkyy nyt kunniapaikalla Venäjän maahanlaskujoukkojen tukikohtien edustalla. Yksi taulu on ulitsa Generala Margelovalla, jossa sijaitsee 76. kaartin ilmarynnäkködivisioonan pääportti.

Sama Putinin sitaatti löytyy myös toiselta puolelta Velikaja-jokea, jossa sijaitsee divisioonan alaisuuteen kuuluva 104. kaartin ilmarynnäkkörykmentti.

Toisin sanoen Venäjä ei näe itse mitään ongelmaa siinä, että se pitää avoimesti maahanlaskujoukkojensa iskulauseena Putinin lausumaa – vaikka samaan aikaan Venäjä syyttää Natoa omien rajojensa aggressiivisesta lähenemisestä.

Pskovin ilmarynnäkkörykmentin pääportilla on niin ikään Putinin sitaatti Venäjän päättymättömistä rajoista. Laskuvarjomonumentti on pystytetty Tshetshenian sodassa helmikuussa vuonna 2000 kuolleiden 84 laskuvarjojääkärin muistoksi. Muistomerkin pystyttämisestä määräsi Putin ja se avattiin 2002.

Putinin sitaatti Venäjän päättymättömistä rajoista löytyy myös muualta Venäjän ilmavoimien tukikohdista, kuten esimerkiksi Ivanovosta ja Tulasta. Joissakin tauluissa iskulauseen raja-sana on kirjoitettu yksikössä Putinin alkuperäisen lausuman mukaan mutta joissakin se on kirjoitettu monikossa: ”Venäjän rajat eivät pääty missään.”

Tauluissa ei ole erikseen korostettu, että sitaatti on Putinilta, mutta Venäjän internetissä kyseinen lause on listattu yhdeksi Putinin legendaarisimmista lausahduksista.

Kun Putin vietti vastikään 70-vuotisjuhliaan, kyseinen lause palautettiin juhlien kunniaksi jälleen venäläisten mieliin yhtenä ”historiaan jäävistä Putinin sitaateista”.

Pihkovan lähellä Vybutyn hautausmaalla on Ukrainan sodassa kuolleiden laskuvarjojääkäreiden hautoja kymmenittäin. Nykyisin hautoja ei enää salata eikä niiden kuvaamista yritetä estää, toisin kuin vuonna 2014.

IS kävi vastikään Pihkovassa Vybutyn hautausmaalla, jossa on kymmenittäin tuoreita venäläisten sotilaiden sankarihautoja. Heistä suurin osa on paikallisia eliittisotilaita eli laskuvarjojääkäreitä, joiden piti tuoda Putinille nopea pikavoitto Ukrainan erikoisoperaatiosta.