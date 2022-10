Asiantuntija: Näistä syistä Turkki vielä viivyttelee Nato-jäsenyyden ratifiointia

Asiantuntijan mukaan Turkissa Suomi nähdään positiivisemmassa valossa kuin Ruotsi.

Turkin presidentillä Recep Tayyip Erdoganilla on monta syytä viivytellä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien hyväksymistä, asiantuntija kertoo.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan teki eron Suomen ja Ruotsin välille kommentoidessaan maiden Nato-jäsenyyksiä.

– Sanoin selvästi, että Turkin suhde Suomeen on hyvin erilainen kuin Turkin suhde Ruotsiin. Suomi ei ole maa, jossa terroristit juoksentelevat vapaana, niin kuin Ruotsi, Erdogan totesi.

Turkkiin perehtynyt Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen toteaa, että Turkissa suhtaudutaan Suomen huomattavasti positiivisemmin kuin Ruotsiin. Suomelle voikin olla ongelma se, että Nato-jäsenyysprosessissa on päätetty edetä yhdessä Ruotsin kanssa.

– Kyllä se voi hidastaa Suomen jäsenyyden saavuttamista, että sitä päätettiin hakea yhdessä Ruotsin kanssa, Leinonen toteaa.

– Turkilla on paljon hampaankolossa Ruotsia vastaan. Suomi on ollut koko ajan tässä vähän sivullisena.

Leinosen mukaan Erdoganilla on monta syytä ajatella, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien viivyttämisestä olisi hänelle etua.

– Erdogan on erittäin taitava, pragmaattinen, joustava pelaaja. Hän usein ajaa yhdellä asialla montaa tavoitetta.

Leinosen mukaan yhtenä syynä voidaan nähdä se, että Turkki uskoo etenkin Ruotsin suojelevan ”terroristeja” ja on vaatinut kurdiaktivistien luovuttamista Turkkiin.

– Turkki ihan oikeasti katsoo, että Ruotsi tukee järjestöjä, joita Turkki pitää terroristijärjestöinä ja joita vastaan se taistelee.

Kurdistanin työväenpuolue PKK on koko Euroopan unionissa luokiteltu terroristijärjestöksi. Turkin ja Pohjoismaiden välejä hiertää kuitenkin se, ettei Syyriassa Isis-järjestöä vastaan taistellutta kurdien aseistautunutta ryhmää YPG:tä ole luokiteltu terroristijärjestöksi.

Kurdiaktivismi on myös Ruotsissa laajempaa kuin Suomessa ja Ruotsi on ollut jyrkempi kannanotoissaan koskien Turkin ihmisoikeustilannetta ja kurdien kohtelua maassa.

– Turkissa on huomioitu se, että Suomi on ollut varovainen ja rakentava kannanotoissaan. Ruotsi on ottanut jyrkemmin kantaan ja ollut ehkä tietyllä tapaa periaatteellisempi, koska Turkissahan rikotaan kyllä ihmisoikeuksia.

Leinosen mukaan Turkki myös katsoo, ettei sen turvallisuuspoliittisia ongelmia ole riittävästi huomioitu Natossa. Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien panttaaminen on keino painostaa Natoa.

– Turkki yrittää myös painostaa maita poistamaan asevientikieltoja. Vaikka Turkilla ja Yhdysvalloilla oli huonot välit jo edellisen presidentin Donald Trumpin aikana, Erdoganilla oli kuitenkin jonkinlainen suhde Trumpiin. Nykyiseen presidenttiin Joe Bideniin ei tällaista yhteyttä ole ja Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien viivyttäminen voi olla keino myös painostaa Yhdysvaltoja myönnytyksiin, Leinonen sanoo.

– Lisäksi asioiden tekeminen vaikeaksi Natossa ei ainakaan vähennä Erdoganin pisteitä Venäjän presidentin Vladimir Putinin silmissä.

Viides syy löytyy Turkin sisäpolitiikasta ja ensi vuoden vaaleista. Erdoganin kannatus on ollut pohjalukemissa eikä asiaa auta se, että Turkin talous on kriisissä. Leinosen mukaan Erdoganille voi olla edullista kääntää huomio ulkopolitiikkaan ja hakea siellä voittoja.

– Lisäksi taustalla voi vaikuttaa se, että Turkissa usein ajatellaan, että valtion etu menee kansalaisten edelle. Siellä on vaikeuksia ymmärtää, miksi Ruotsi ja Suomi eivät voi luovuttaa Turkin pyytämiä ihmisiä. Ruotsissa ja Suomessa taas katsotaan, että oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ketään ei luovuteta, ellei siihen ole oman lainsäädännön mukaan perusteita.

Ainoastaan Turkki ja Unkari eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.