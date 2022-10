Sota­tieteiden tohtori: Putinilla alkaa olla tukalat oltavat – ”Informaatio­kupla on vuotamassa”

Putinin aseet alkavat olla käytetty, arvioi sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll ISTV:n Ukraina-studiossa.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin oltavat ovat tukalat, arvioi sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll ISTV:n suorassa Ukraina-studiossa.

Sota Ukrainassa tuottaa jatkuvasti tappioita ja etenemisen sijaan Venäjän joukot perääntyvät. Kaivattua tukea ei ole tullut Kiinalta tai Intialta. Venäjällä aloitettu osittainen liikekannallepano ei ole sujunut parhaalla tavalla, vaan se on johtanut lähivuosina ennennäkemättömään kritiikkiin ja vastustukseen maan johtoa kohtaan.

– Epätoivoiselta diktaattorin tilanne näyttää. Kovin apeissa tunnelmissa Putin joutuu syntymäpäiväänsä viettämään, Limnéll totesi viitaten Putinin 70-vuotissyntymäpäivään, jota Venäjän presidentti viettää perjantaina.

” Kovin apeissa tunnelmissa Putin joutuu syntymäpäiväänsä viettämään.

Varsinkin liikekannallepano on aiheuttanut Venäjän sisällä kuhinaa. Sadattuhannet miehet ovat paenneet maasta, jotta he eivät joutuisi Ukrainaan sotimaan. Samaan aikaan useilla alueilla on nähty vastarintaa liikekannallepanoa kohtaan.

Ne miehet, jotka on saatu kerättyä, saavat käsiinsä vanhaa kalustoa ja heidät sysätään rintamalle vähäisellä koulutuksella. Liikekannallepano on johtanut siihen, että aiemmin kaukaiselta ”erikoisoperaatiolta” tuntunut sota Ukrainassa on lävähtänyt todenteolla tavallisten venäläisten silmille.

– Tämän päätöksen myötä koko valtio on siirtymässä yhä enemmän sotatilaan, tavalliselle ihmiselle sota tulee lähemmäksi.

– Liikekannallepano minun arvioni mukaan vie Putinia entistä pahemmin epätoivon suohon, Limnéll arvioi.

Jarno Limnéll ei usko, että Vladimir Putin olisi vallastaan kovin helposti valmis luopumaan.

Sotatieteiden tohtorin mukaan tilanne näyttää Putinin kannalta jopa tukalalta. Liikekannallepano on johtanut siihen, että Kremlin viljelemä propagandakoneisto rakoilee, kun kansalaiset janoavat tietoa siitä, mikä tilanne todellisuudessa on Venäjällä ja Ukrainassa.

– Informaatiokupla on vuotamassa. Sinne on tulossa yhä enemmän kriittisiä ääniä, yhä enemmän kyseenalaistavia ja yhteiskuntarauhaa järkyttäviä viestejä.

Samaan aikaan näyttäisi siltä, että tilanne Venäjän johdon sisällä on kärjistymässä valtataisteluksi. Limnélli kertoo joidenkin arvioiden ennustavan, että valta mitä todennäköisemmin Kremlissä vaihtuu. Enää epäselvää on vain se, millä aikataululla tämä tapahtuu.

” Sinne on tulossa yhä enemmän kriittisiä ääniä, yhä enemmän kyseenalaistavia ja yhteiskuntarauhaa järkyttäviä viestejä.

– Tuskinpa Putin puheiden ja tekojensa jälkeen kovin helposti vallastaan on valmis luopumaan, hän kuitenkin muistuttaa.

Sisäinen kinastelu pelaa kaikista parhaiten Ukrainan laariin. Putinilla ja Venäjän johdolla menee yhä enemmän aikaa ja energiaa sisäiseen valtakamppailuun, yhteiskunnan yleiseen tilanteeseen ja levottomuuksien hillitsemiseen.

– Se antaa sitten yhä enemmän voitonavaimia taistelurintamilla Ukrainalle, koska Kreml joutuu huolehtimaan kotipesästään niin paljon.

