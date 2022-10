Päätös nähdään askeleena kohti kannabiksen dekriminalisointia.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vapautti torstaina seuraamuksilta kaikki ihmiset, jotka on tuomittu marihuanan hallussapidosta liittovaltion lakien nojalla. Asiasta uutisoivat muun muassa The Washington Post ja The New York Times.

Rikosrekisterin puhdistaminen koskee noin 6 500:aa ihmistä, jotka on tuomittu liittovaltion lakien nojalla vuosina 1992–2021, ja lisäksi tuhansia Washingtonin pääkaupunkialueella tuomittuja.

Paljon enemmän ihmisiä on kuitenkin tuomittu marihuanan hallussapidosta ympäri Yhdysvaltoja eri osavaltioiden lainsäädännön nojalla. Biden kehottikin osavaltioiden kuvernöörejä seuraamaan hänen esimerkkiään.

Bidenin päätös ei vapauta ihmisiä vankilasta, sillä uutiskanava CNN:n mukaan koko maassa ei ole vankilassa ketään tuomittuna pelkästään marihuanan hallussapidosta liittovaltion lakien nojalla.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Biden päivitteli, että merkintä menneestä tuomiosta marihuanan hallussapidosta on voinut estää asunnon, työpaikan tai opiskelupaikan saamisen.

Bidenin päätös tulkittiin askeleena kohti marihuanan eli kannabiksen dekriminalisointia.

– Ihmisten lähettäminen vankilaan marihuanan hallussapidosta on sotkenut liian monta elämää – asiasta, joka on laillista useissa osavaltioissa, Biden kirjoitti Twitterissä.

Bidenin mukaan ”ei käy järkeen”, että marihuana rinnastetaan lainsäädännössä kovemman luokan huumeisiin, kuten heroiiniin. Esimerkiksi suuresti riippuvuutta aiheuttavat fentanyyli ja metamfetamiini ovat alemmassa luokassa.

Biden ei kuitenkaan sanonut haluavansa marihuanan täyttä dekriminalisaatiota. Hänen mukaansa ”salakuljetusta, markkinointia ja alaikäisille myymistä koskevien rajoitusten on syytä pysyä voimassa”, kertoi uutistoimisto AFP.

Päätöksellään Biden lunasti vuoden 2020 presidentinvaalien alla antamansa lupauksen, kun Yhdysvaltain kongressivaaleihin on aikaa enää kuukausi.

Senaatin demokraattiryhmän johtaja Chuck Schumer, Bidenin puoluetoveri, tulkitsi presidentin päätöstä tunnustuksena sille, että niin sanottu sota huumeita vastaan on ollut ”sota ihmisiä vastaan ja ennen kaikkea värillisiä vastaan”.

Myös Biden tunnusti puheessaan, että tuomiot marihuanan hallussapidosta ovat kohdistuneet suhteettoman usein muihin kuin valkoisiin.