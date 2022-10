Venäjän Hersoniin asettama varajohtaja laukoo kovia sanoja kritiikin kohteeksi joutuneesta puolustusministeristä.

Venäjän Hersoniin asettama varajohtaja Kirill Stremousov kohautti torstaina Telegramissa julkaistulla videoviestillä, jossa Stremousov vihjaili, että Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun pitäisi ampua itsensä.

– Monet sanovat, että puolustusministeri, joka meidät tähän tilanteeseen on ajanut, voisi – kuten kunnollinen upseeri tekisi – ampua itsensä, Stremousov totesi.

Lausahduksellaan hän vaikutti luovan vastakkainasettelua puolustusministeriön ja rintamalla olevien upseerien välille.

– Ne, jotka ovat rintamalla, ovat mainioita upseereja, varajohtaja kuvaili.

Venäjän heikko sotamenestys Ukrainassa on herättänyt kritiikkiä itänaapurissa viime viikkoina. Kritiikin kohteeksi on noussut erityisesti Venäjän presidentti Vladimir Putinin syyskuun loppupuolella julistama osittainen liikekannallepano.

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Putin saattaa pyrkiä vierittämään syytä asiasta Shoigun niskoille.

– Suora kritiikki puolustusministeriötä kohtaan on samalla epäsuoraa kritiikkiä Shoigulle, jota Putin näyttää asettavan vastuuseen Ukrainan sodassa tapahtuneista epäonnistumisista, ISW kirjoitti raportissaan.

Shoigun "tuhoa" ovat ennakoineet myös Ukrainan sotaa seuraavat venäläiset sotilasbloggaajat.

ISW:n mukaan Putin kuitenkin todennäköisesti pidättäytyy Shoigun erottamisesta niin kauan kuin hän kokee voivansa syyttää tätä sotilaallisista epäonnistumisista. Samalla hän pyrkii vankentamaan tukeaan muiden ryhmien kuten sotilasbloggaajien ja vaikutusvaltaisten silovikkien keskuudessa.

Stremousov julkaisi Telegramissa torstaina reilun neljän minuutin mittaisen videon, jossa hän kommentoi Shoigun lisäksi myös Ukrainan saavutuksia rintamalla.

Ukrainan joukot ovat saavuttaneet voittoja ja työntäneet rintamalinjaa eteenpäin jopa 20 kilometriä Hersonin alueella, kertoo Britannian sotilastiedustelu viimeisimmässä tilannekatsauksessaan.

Stremousov kielsi asian videon kuvatekstissä toteamalla muun muassa, että Ukrainan eteneminen oli pysäytetty.

Lisäksi Stremousov väitti, että puutteet Venäjän rintamalla johtuvat "epäpätevistä komentajista". Asiasta uutisoi muun muassa CNN.