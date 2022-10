Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tiimi on tehnyt Venäjän johtajien satumaisista korruptiorikkauksista uuden paljastusvideon, jonka tähtenä on tällä kertaa varapääministeri Tatjana Golikova.

Tatjana Golikova on Venäjän nykyinen varapääministeri, ja hänen miehensä on Viktor Hristenko on entinen varapääministeri. Perheen bisneksiä hoitaa myös Viktorin edellisestä liitosta oleva poika Vladimir Hristenko.

Kun presidentti Vladimir Putin piti syyskuun lopussa puheensa Ukrainalta anastettavien ”uusien alueiden” liittämisestä Venäjään, yleisön joukossa näkyi myös sosiaalipolitiikasta ja terveydenhuollosta vastaava varapääministeri Tatjana Golikova, 56.

Golikovan ilme oli koko esityksen ajan synkkä, mutta loppuvaiheessa hän taputti innostuneesti, kun Putin allekirjoitti paperit Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Hersonin liittämisestä Venäjään.

Golikovan julkinen profiili on tähän mennessä ollut hyvin vaatimaton ja ryvettymätön, mutta ei ole enää. Oppositiojohtaja Aleksei Navanlnyin tiimi julkaisi torstaina uuden paljastusvideon, jolla käydään läpi Golikovan perheen satumaisia rikkauksia.

Navalnyin Korruption vastainen säätiö (FBK) ilmoittaa laskeneensa, että Golikovan ja hänen miehensä Viktor Hristenkon sekä perheeseen kuuluvan Hristenkon Vladimir-pojan yhteenlaskettu omaisuus on varovaistenkin arvioiden mukaan 50 miljardia ruplaa. Golikovan mies on Venäjän entinen varapääministeri.

Tämänhetkisellä ruplan virallisella kurssilla perheen omaisuus tarkoittaisi noin 860 miljoonaa euroa. Jos summaa arvioidaan puolestaan tammikuussa 2022 voimassa olleen ruplan kurssin mukaan, se tarkoittaisi noin 625 miljoonaa euroa.

FBK:n mukaan Golikovalla perheineen on Euroopassa yhteensä viisi hulppeaa huvilaa, jotka sijaitsevat Espanjassa ja Portugalissa. Lisäksi perheellä on viiden tähden hotelli La Voile d'Or Ranskassa Nizzan lähistöllä, hotelli Marco Polo Moskovan keskustassa sekä Golikovan pääasiassa asuntonaan käyttämä huvila Moskovan tuntumassa.

Lisäksi perhe omistaa Espanjassa San Roquen golfkentän. Venäjällä heillä on kaikkiaan kolme golfkenttää, joista kaksi on Moskovan lähellä ja yksi Pietarin lähellä.

Kuvakaappaus Navalnyin FBK-säätiön videolta. Tatjana Golikovan perheeseen kuuluu mies Viktor Hristenko ja tämän poika Vladimir Hristenko.

Matkustelunsa perhe hoitaa yksityisellä Bombardier Challenger 600 -lentokoneella, jolla Golikova on FBK:n mukaan lennellyt todistettavasti Eurooppaan myös Venäjän tiukimman koronavirussulun aikana.

Golikova perheineen on kasvattanut omaisuuttaan muun muassa Venäjän lääketeollisuuden avulla. Vladimir Hristenkon johtama Nanolek valmistaa Venäjän valtion pakolliseen rokoteohjelmaan kuuluvia rokotteita. Perheellä on omistuksia myös Generium-yrityksessä, joka on yksi suurimmista Venäjän kehittämän Sputnik-koronarokotteen valmistajista.

(Alla olevassa twiitissä on kuvakooste Golikovan perheen huviloista Euroopassa.)

Tässä on Golikovan perheen ehkäpä hienoin huvila, joka sijaitsee Espanjassa. Kuvakaappaus FBK:n videolta.

Perheen omaisuus asettuu kyseenalaiseen valoon siksi, että Tatjana Golikova on entinen terveysministeri ja nykyisessä varapääministerin tehtävässään hän on toiminut presidentti Putinin ”koronanyrkkinä” vastaten koko Venäjän koronaviruspolitiikasta.

Navalnyin tiimin mukaan on kyseenalaista, kuinka tällainen henkilö voi samaan aikaan olla poikapuolensa kautta osallisena Venäjän johtavissa lääkeyrityksissä, jotka saavat valtiontilauksia muun muassa Sputnik-rokotteesta.

Venäjän terveydenhuolto on kaiken lisäksi parhaillaan valtavissa vaikeuksissa, jotka johtuvat sekä koronaviruksesta että Putinin määräämästä hyökkäyssodasta Ukrainaan. Koronaan on kuollut FBK:n arvion mukaan koko pandemian aikana yli miljoona venäläistä, joista monen kuolema olisi ollut vältettävissä kunnollisella hoidolla. Ukrainaan lähetettäviä reservin sotilaita kehotetaan puolestaan hankkimaan itse tarvittavia ensihoidon tarpeita, koska valtiolla ei ole varaa hankkia niitä heille mukaan.

Lue lisää: Pekka Toverilta tyly arvio Venäjän reserviläisille antamasta tamponi­ohjeesta

Perheen omaisuuden alkupääoma ei selity FBK:n mukaan myöskään Golikovan miehen taustalla, sillä Venäjän entisenä varaministerinä hänen palkkansa on ollut muodollisesti niin ikään hyvin maltillinen. Päätelmä on yksinkertaisesti se, että osa Venäjän terveydenhuollon budjettivaroista on päätynyt Golikovan perheen omaan taskuun.

Navalnyin tutkiva tiimi ilmoittaa paljastusvideollaan tekevänsä kaikkensa, jotta Golikova perheineen joutuisi kaikkien mahdollisten pakotteiden alaiseksi eikä perhe voisi enää hyödyntää Venäjän veronmaksajien kustannuksella Euroopasta hankkimiaan rikkauksia. Ukraina on asettanut Golikovan jo pakotelistalleen.