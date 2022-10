Venäjän eliittijoukko on kärsinyt sodassa massiiviset tappiot – Lymanin taistelu pahensi tilannetta

BBC:n arvion mukaan kolme neljästä armeijan tiedustelupalvelun GRU:n kolmannesta erillisprikaatista – yli 200 miestä – on kaatunut, haavoittunut tai kadonnut sodan aikana. Taistelussa Lymanin kaupungista tuli suurin yksittäinen tappio.

– Melkein koko spetsnazin kolmannen prikaatin ryhmä kuoli. Heidät heitettiin lihamyllyyn.

Näin kuvasi yhden 19-vuotiaan venäläispojan äiti sosiaalisessa mediassa poikansa kohtaloa Lymanin kaupungissa Ukrainassa BBC:n venäjänkielisen uutispalvelun mukaan.

Lymanin kaupungin hallinnasta käytiin kovat taistelut syys-lokakuun vaihteessa. Lopulta venäläisjoukot joutuivat perääntymään Lymanista, mutta kato oli kova.

Venäjä on propagandassaan kertonut, että Lymania olivat puolustamassa Luhanskin kansantasavallasta lähetetyt liikekannallepanojoukot sekä venäläiset vapaaehtoiset.

BBC on kuitenkin saanut muun muassa useiden sosiaalisen median viestien kautta selville, että Lymanissa oli myös Venäjän armeijan parasta A-ryhmää, tiedustelupalvelu GRU:n 3. erillisprikaatin miehiä, eli niin sanottu spetsnaz-eliittijoukko.

Se kuitenkin kärsi ankaria tappioita. BBC:n mukaan erillisprikaatista kuoli ainakin yhdeksän sotilasta ja yksi loukkaantui vaikeasti.

Venäläisjoukkojen jälkeensä jättämää tavaraa tuhotun ajoneuvon vieressä lähellä Lymanin kaupunkia.

Tappio Lymanissa on BBC:n tietojen mukaan erillisprikaatin suurin yksittäinen miesmenetys koko sodan aikana. Tätä ennen synkin päivä oli ollut sodan alkuvaiheessa maaliskuussa, kun neljä tiedustelijaa sai surmansa.

BBC:n avoimista lähteistä keräämien tietojen mukaan erillisprikaatista olisi kaatunut nyt ainakin 56 miestä. Kaatuneista joka neljäs on upseeri, ja juuri se iskee prikaatin toimintakykyyn kipeästi. Upseereja on vaikea korvata, sillä spetsnaz-joukkojen upseerikoulutus kestää vuosikausia koulutuksen ja harjoittelun takia.

BBC on laskenut, että jokaista kuollutta kohden sodassa haavoittuu keskimäärin kolme ja puoli sotilasta. Näin BBC on päätynyt arviossaan siihen, että erillisprikaati on menettänyt yli 200 sotilasta kaatumisiin ja haavoittumisiin.

BBC:n mukaan ei ole poissuljettua, että jopa 75 prosenttia erillisprikaatin miehistöstä on joutunut sivuun sotatoimista.

GRU:n spetsnaz-joukkoja on neuvostoajoista lähtien lähetetty kaikista vaativimpiin ja salaisimpiin sabotaasi- ja sotilasoperaatioihin.

Kolmas erillisprikaati perustettiin virallisesti vuonna 1966, mutta sen muodostamat yksiköt olivat toiminnassa jo toisen maailmansodan aikana. Nykyisin prikaatin sijaintipaikka on Toljatin kaupungissa. Prikaati on osallistunut muun muassa Tadzhikistanin sisällissotaan, kahteen Tshetshenian-sotaan, rauhanturvaamiseen Kosovossa sekä sotilasoperaatioihin Afganistanissa ja Syyriassa.

Prikaatikomentajana tällä hetkellä on tiettävästi Albert Omarov.

Kolmas erillispataljoona on osallistunut sotilasoperaatioihin mm. Syyriassa. Kuva on Alepposta maaliskuulta 2017.

Erillisprikaati joutui kohun keskelle vuonna 2015, kun kaksi sen sotilasta jäi ukrainalaisten vangiksi Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa. Kuulusteluissa kaksikko kertoi kuuluvansa spetsnaz-joukkoihin – vaikka Venäjä oli kiistänyt, että sillä olisi joukkoja Itä-Ukrainassa.

Venäjän selitys tilanteelle oli, että sotilaat olivat eronneet spetsnaz-joukoista ja taistelivat Luhanskin kansantasavallan joukoissa vapaaehtoisina.