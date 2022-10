Oppositioaktivistina tunnettu toimittaja Vladimir Kara-Murza, 41, on saanut maan­petossyytteen ”yhteistyöstä erään Nato-maan kanssa”, kertovat Venäjän viestimet.

Venäjän tunnetuimpiin oppositioaktivisteihin kuuluvaa toimittajaa Vladimir Kara-Murzaa epäillään maanpetoksesta, uutistoimisto Tass kertoo tutkintalähteisiin vedoten.

Kara-Murza otettiin kiinni jo huhtikuussa ja asetettiin myöhemmin samassa kuussa tutkintavankeuteen. Tuolloin vapaudenriiston syy oli epäilys Venäjän armeijaa koskevien valetietojen levittämisestä.

Kara-Murzan kerrottiin levittäneen ”tarkoituksellisesti valheellista tietoa” muun muassa siitä, että Venäjän armeija pommittaa asuinkortteleita, sairaaloita ja kouluja Ukrainassa. Hänen arvioitiin tuottaneen Venäjän valtiolle suurta vahinkoa ja toimineen poliittisin vihamotiivein.

Vankeusaikana Kara-Murzan syytteet ovat nyt kuitenkin laajentuneet koskemaan maanpetosta.

Tassin mukaan Venäjän tutkintaviranomaiset ilmoittavat saaneensa selville, että Kara-Murza on ”tehnyt pitkän aikaa yhteistyötä erään Nato-maan kanssa”. Julkisuuteen ei ole kerrottu, minkälaisesta yhteistyöstä on ollut kyse ja minkä maan kanssa, mutta tutkintaviranomaisten mukaan toiminta on ollut Venäjän turvallisuutta vaarantavaa.

Lenta-uutissivun mukaan Kara-Murzan kerrotaan saaneen 30 000 dollaria kuukaudessa korvaukseksi ”palveluksistaan”. Kara-Murzalla on Venäjän kansalaisuuden lisäksi Britannian kansalaisuus ja lisäksi hänellä on Yhdysvaltain kunniakansalaisuus.

Venäjän maanpetossyytepykälä numero 275 mahdollistaa maksimissaan 20 vuoden vankeustuomion, mutta tuomio voi olla pidempikin, mikäli siihen yhdistetään muita syytteitä. Eri arvioiden mukaan Kara-Murzaa voi uhata yhteensä 14 vuoden vankeus tai jopa 20 vuotta.

Lisäksi Kara-Murzan epäillään syyllistyneen ei-toivottavassa organisaatiossa toimimiseen. Kyseessä on hänen toimintansa Venäjän poliittisten vankien auttamiseksi.

Kara-Murza on tätä ennen jo julistettu ulkomaalaiseksi agentiksi, koska hänen väitetään saaneen poliittiseen toimintaan rahoitusta ulkomailta.

Kara-Murza on yksi venäläinen toimittaja ja yhteiskunta-aktivisti jo toisessa polvessa. Takavuosina hän on joutunut kaksi kertaa sairaalaan outojen oireiden vuoksi ja lääkärit uskovat, että hänet on yritetty molemmilla kerroilla myrkyttää.

Vuonna 2015 Kara-Murza sairastui äkillisesti kesken kokouksen, ja toinen myrkytysyritys tapahtui vuonna 2017. Kara-Murza on kertonut kärsineensä molemmilla kerroilla täysin samanlaisista oireista kuin ensimmäiselläkin kerralla: oksentelusta, hikoilusta, verenpaineen äkillisestä noususta sekä tajunnanmenetyksestä. Hän on ollut molemmilla kerroilla tehohoidossa, ja 2017 hän päätyi koomaan sisäelinten petettyä tuntemattomasta syystä.

IS haastatteli Kara-Murzaa vuonna 2018 New Yorkissa. Tuolloin hän ehdotti, että Euroopan maiden pitäisi rangaista korruptioon sotkeutuneita ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä yksittäisiä venäläisiä.

– Nyt samat ihmiset, jotka rikkovat demokratian perussääntöjä Venäjällä, haluavat nauttia sen eduista lännessä, jossa heidän lapsensa opiskelevat ja jossa heidän autonsa, rakastajansa ja pankkitilinsä ovat. Tämän on loputtava, Kara-Murza sanoi haastattelussa.

Vastikään Venäjän tuomitsi toimittaja Ivan Safronovin 22 vuodeksi vankeuteen maanpetoksesta. Turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan Safronov luovutti salaisia tietoja Venäjän puolustuksesta sotilasliitto Natoon kuuluvan maan tiedustelupalvelulle. Safronov kiisti syytteet.