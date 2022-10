Mikä on totuus Vladimir Putinin terveydestä? Asian­tuntija: ”Yritetään pitää niin pienen piirin tietona kuin mahdollista”

Tänään 70 vuotta täyttävän Vladimir Putinin terveydentila on tarkoin varjeltu salaisuus. Julkisuudessa Putinin kunnosta on vellonut paljon huhuja, joista osa voi asiantuntijan mukaan kuitenkin olla uskottavia.

T-70. Neuvostoliittolainen panssarivaunu jäi toisessa maailmansodassa historiaan heikkona sotakoneena.

Puna-armeija hävisi sillä järjestään yhteenotot saksalaisten uudenaikaisempia vaunuja vastaan. T-70:n panssari vuoti kuin seula: vaunun sai palasiksi ampumalla sitä 75 millimetrin Pak 40 -tykillä suunnasta kuin suunnasta.

Tänään 70 täyttävä Vladimir Putin on jäämässä historiaan miehenä, jonka järjetön hyökkäys Ukrainaan paljasti paitsi nyky-Venäjän armeijan heikkouden, myös säröt hänen tarkoin vaalimassaan imagossa.

IS kysyi asiantuntijoilta, mitä 70-vuotiaan Putinin terveydestä pidetään piilossa – ja kuka tai ketkä voisivat tietää presidentin todellisen voinnin.

Tutkija Teemu Oivo uskoo, että joku tai jotkut Kremlissä tietävät totuuden Putinin terveydentilasta.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Teemu Oivo näkee huhujen ja vaihtelevien lähteiden pohjalta kerrottujen tietojen leviävän kulovalkean tavoin, koska terveys on iso osa Putinin imagoa.

– Suuri osa lähtee kumpuamaan siitä, että hänen henkilökuvassaan terveys on niin tärkeä. Putin on esitetty teräsmiehenä, ja sitten kun kuoreen alkaa tulla säröjä, se huomataan helposti.

Terveyshuhut kumpuavat myös historiasta. Neuvostojohtajista neljä kuoli kesken virkakautensa: Josef Stalin, Leonid Breznev, Juri Andropov ja Konstatin Tshernenko.

– Nämä muistot sitten edesauttavat sitä, että lähdetään spekuloimaan, milloin se loppu lähenee, Oivo sanoo.

Omakanta on Kremlissä kirjaimellisesti oma. Toisin kuin esimerkiksi Suomessa, Neuvostoliitossa ja Venäjällä ei juuri ole tiedotettu johtajien terveydentilasta. Välillä on saatu arvuutella sitäkin, onko johtaja enää edes elossa.

Josef Stalin, Leonid Breznev, Juri Andropov ja Konstatin Tshernenko.

Ilta-Sanomien lööppi 11. maaliskuuta 1985 kuului: Tshernenko ehkä kuollut. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kuudes pääsihteeri vaipui koomaan 10. maaliskuuta ja kuoli samana päivänä alkuillasta. Tiedottamisessa ei kiirehditty.

Ilta-Sanomien lööppi 11.3.1985.

Puheet Putinin terveyden pettämisestä ovat velloneet koko hyökkäyssodan ajan.

Huhtikuussa presidentin epäiltiin peittelevän Parkinsonin taudin aiheuttamaa vapinaa, koska hän näytti tarrautuvan tiukasti pöydän reunaan keskustellessaan puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa videoidussa tapaamisessa.

Putinin oikean käden tiukka ote pöydänreunasta herätti ihmetystä hänen tavatessaan puolustusministeri Sergei Shoigun.

Toukokuussa brittitabloidi Mirror uutisoi Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n vakoojan vuotaneen, että Putinilla olisi laajalle levinnyt syöpä ja elinvuosia korkeintaan kolme jäljellä.

Kesäkuussa eläköitynyt brittivakooja, MI6:n Venäjä-osaston ex-pomo Christopher Steele arvioi BBC:lle Putinin olevan niin sairas, että valtakausi on paketissa alle puolessa vuodessa.

Teemu Oivo uskoo, että joku tai jotkut Kremlissä tietävät miten asia todellisuudessa on.

– Voisin uskoa, että jokin osa sisäpiiristä voi hyvinkin tietää Putinin terveydestä, mutta se tieto on varmasti aika tiukassa. Sitä yritetään pitää varmasti niin pienen piirin tietona kuin mahdollista.

Professori Alexander J. Motyl on varma, että Putinin terveystietoja vuodetaan tarkoituksellisesti.

Venäjään erikoistunut amerikkalaisprofessori Alexander J. Motyl Rutgersin yliopistosta pitää venäläisten ja ukrainalaisten asiantuntijoiden näkemystä Putinin Parkinsonin taudista, syövästä tai molemmista "yleisenä viisautena".

– En epäile hetkeäkään, etteikö venäläisten eliitti tietäisi siitä, ja tekisi suunnitelmiaan sen mukaisesti, Motyl sanoo.

Tutkijatohtori Oivo sanoo, että tieto on arvokasta Putinin lähellä olevassa silovikkien ringissä. Poissuljettua ei ole sekään, että joku lähipiiristä sitä levittää.

– On se mahdollista, jos mietitään tilannetta, että siellä on ollut kova sotastressi päällä jo yli puoli vuotta, mistä taas on ollut spekulointia, että käytetään enemmän rauhoittavia lääkkeitä ja jotkut alkoholia.

– Joku siellä sitten voi alkaa puhua vähän laajemmalle piirille laveammin, mitä on nähnyt ja mikä tilanne on.

"Luottamuksellisesti" vuodetut tiedot harvoin kuitenkaan pysähtyvät yhteen korvapariin.

– Tällaiset tiedot tietysti etenevät luottamuksellisesti jollekin, mutta sitten se verkosto laajenee, jos yksi Putinin terveydestä tietävä henkilö kertoo seuraavalle, joka sitten luottaakin jo isompaan joukkoon ihmisiä.

– Se taas laajentaa mahdollisuutta, että se sieltä vuotaa.

Oivo korostaa, että näin "herkullisia" tietoja on hankalaa pitää piilossa pitkään.

– Onhan Putinin terveydestä spekuloitu jo ennen tätä sotaa, joten pitkän aikaa on pitänyt pidätellä näitä tietoja.

– Mahdollista on sekin, että salainen tieto voi lipsahtaa vahingossa, kun on kova tarve kertoa ystäville tai päästä purkamaan asioita ja omia ajatuksia jollekulle, koska Kremlin sisäpiireissä työminää ja vapaa-aikaminää voi olla aika vaikeaa erottaa toisistaan.

Putin luottaa eniten ”omaan armeijaansa”, Venäjän kansalliskaartiin, jonka johtoa hän tapasi maaliskuussa 2017.

Professori Motyl on puolestaan varma, että terveystietoja vuodetaan tarkoituksellisesti.

– Tuollaisen informaation vuotaminen on täysin järkevää siellä. Sillä kaivetaan maata Putinin alta ja joudutetaan valtataistelua, joka puhkeaa varmasti hänen poistumisensa jälkeen.

Oivo on varovaisempi arvioidessaan mahdollisten vuotojen tarkoitusperiä. Hän näkee, että moni Putinin lähellä on vaarassa menettää asemansa, jos presidentti kaatuu.

– Sisäpiiristä uskoisin, että oman asemansa kannalta suurimmalla osalla on helpompaa silloin, kun Putin on siellä paikalla.

– Se ei ole välttämättä tällä hetkellä hirveän kadehdittu paikka, ja moni siinä sisäpiirissä on ongelmissa sitä myöten, kun Putin katoaa. Uskoisin, että heillä on enemmän tarvetta säilyttää nykyinen tilanne.

Oivo näkee mahdollisuuden kuitenkin myös sille, että joku tai jotkut vuotavat tietoja tahallaan.

– Tietysti painetta muutokseen voi tulla, koska näiden sisäpiirissä olevien varallisuus ja asema myös heikkenevät kaiken huonon johtamisen ja huonojen päätösten myötä.

– Voiko sieltä tulla jotain palatsivallankumousta, ja haluaisiko joku horjuttaa Putinin asemaa? Oivo kysyy ja sanoo näkevänsä kahdenlaista voimaa.

– Toisaalta pelätään muutosta, mutta jos sitä muutosta ei tule, niin koko ajan ollaan syvemmällä montussa.

Venäjän laittomasti itseensä liittämien neljän ukrainalaisalueen ”nukkejohtajat” poseerasivat Putinin (kesk.) vieressä 30. syyskuuta.

Hän nostaa esille vielä yhden näkemyksen, jolla saattaa olla tahallista vuotamista hillitsevä vaikutus.

– Jos jää kiinni siitä, että kaivaa maata Putinin alta, menettää kyllä oman asemansa ja ehkä muutakin.

Tutkivan journalismin sivusto Proekt maalaili huhtikuussa synkkiä kuvia Putinin 70-vuotissyntymäpäivälle.

– Josif Stalin oli siinä vaiheessa saanut jo toisen halvauksensa, Leonid Breznev oli toimintakyvytön, Juri Andropov ei elänyt niin vanhaksi ja Boris Jeltsin eläköityi sairaana miehenä, tutkivan journalismin sivusto Proekt maalaili huhtikuussa.

– Televisiokuvien perusteella Venäjän presidenttiä ei voi verrata edeltäjiinsä: hän treenaa, käy taigalla vaeltamassa ja kärsii vain vilustumisista. Mutta onko tämä totta?

Proektin toimittajat vastaavat itse: ei.

Urheilulliselle Putinille judo on ollut erityisen rakas laji. Putin on mustan vyön judoka.

Putin on usein kuvattu myös luonnon helmassa, mm. vaeltamassa Siperiassa puolustusministeri Shoigun kanssa lokakuussa 2019.

Sivustolla julkaistiin laaja selvitys, jossa seurattiin Putinin ja hänen mukanaan kulkevien lääkäreiden ja hoitajien liikkeitä. Ne kohtasivat säännöllisesti Sotshissa Putinin Mustanmeren rannalla sijaitsevassa residenssissä.

Proektin mukaan Putin myös käy Kremlin kellokkaiden hoitoon erikoistuneessa yksityissairaalassa Moskovan Krylatskojessa vähän väliä.

Juttu ilmestyi aprillipäivänä, mutta Proektin tiedot saattavat Teemu Oivon mukaan pitää silti paikkansa.

– Proektilla on hyvä maine, ja Venäjällä on taitavia tutkivia journalisteja. He ovat hankalissa olosuhteissa joutuneet tekemään töitä, ja jotkut harvat, jotka ovat selviytyneet, ovat joutuneet olemaan hyvin luovia.

– On ne uskottavia. Sillä varauksella tietenkin, että täyttä tietoa ne eivät anna, mutta ihan syystä niitä voi pitää varteen otettavina tietoina.

Kreml on järjestelmällisesti kiistänyt väitteet, joiden mukaan Putinilla olisi syöpä.

Proekt raportoi myös Putinin lukuisista katoamisista. Yksi tapahtui loppuvuodesta 2016, kun Putin oli antanut amerikkalaiselle toimintaelokuvien tähdelle Steven Seagalille Venäjän passin.

Amerikkalainen toimintaleffojen näyttelijä Steven Seagal (oik.) on Putinin tukijoita.

Kyseessä ei ollut kaappaus merellä – tai muuallakaan. Proektin mukaan Putin "katosi" lääkäriarmeijan hoidettavaksi.

– Presidentti tapasi näyttelijä Steven Seagalin Kremlissä 25. marraskuuta ja oli sen jälkeen kateissa joulukuun 1. päivään asti. Ja koko sen ajan Kreml pyöritti nauhoitettuja esiintymisiä väittäen hänen (Putin) käyvän puhelinkeskusteluja.

Sivusto selvitti 12 terveysalan ammattilaisen saapuneen samaan aikaan presidentin luokse Sotshiin. Joukossa oli Putinin henkilökohtaisia lääkäreitä, neurokirurgeja ja elvytysspesialisti.

– Hoito mitä ilmeisimmin puri, sillä Putin puhui jo joulukuun 1. päivänä liittokokoukselle. Vuotta myöhemmin presidentti nimitti joukkoon kuuluneen neurokirurgi Oleg Myshkinin "Venäjän kunnianarvoisaksi tohtoriksi".

Samassa jutussa mainittiin myös, että Putin olisi kylpenyt Aasian saksanhirven sarvista valutetussa veressä jo 2000-luvun puolivälissä oletettujen terveysvaikutusten vuoksi. Eläimille suurta kärsimystä aiheuttavaan käytäntöön hänet olisi tutustuttanut nykyinen puolustusministeri Sergei Shoigu.

Teemu Oivo ei täysin sulje pois väitteen paikkansapitävyyttä.

– En ole lääkäri, mutta kyllähän silloin, kun yritetään saada terveydessä tuloksia, testataan eri hoitokeinoja, hän sanoo.

– Ihmisen terveys on kuitenkin monimutkainen yhtälö, ja kyllä Putinilla on oma henkinen puolensa. Lisäksi Venäjällä saunassakin käytetään useammin kuin Suomessa turvetta ja erilaisia voiteita. Tämän vuoksi en näkisi mahdottomana, että jotain tällaista erikoisempaakin voitaisiin välillä kokeilla.

Ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija, professori Francois Heisbourg sanoi lokakuun alussa Verkkouutisille antamassaan haastattelussa olevansa huolissaan Putinin "mentaalisesta otteesta". Oivon mukaan kuvatunlainen spekulointi on paikallaan.

– Kyllähän henkinen kuormitus on kova, vaikka minkälainen kylmä ihminen olisi kyseessä – ja ilmeisesti on kyseessä. Putin ilmiselvästi pelkää, että hänet tapetaan tai vähintäänkin syrjäytetään.