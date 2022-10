Sota oli eilen täynnä käänteitä: Tämä on Ukrainan ja Venäjän tilanne juuri nyt

Yhdysvaltain tiedustelu uskoo, että taho Ukrainan hallituksessa valtuutti pommi-iskun, jossa kuoli Venäjän hyökkäyssotaa tukeva toimittaja-aktivisti Darja Dugina elokuussa Moskovassa. Asiasta uutisoi sanomalehti The New York Times. Duginan isä on ”Putinin aivoiksi” kutsuttu äärikansallismielinen ideologi Aleksandr Dugin, jota on arveltu pommi-iskun todelliseksi kohteeksi.