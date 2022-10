Tuoreiden valokuvien perusteella näyttää siltä, että Putinin ökyjahti olisi saanut uuden nimen.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin yksityinen luksusjahti Graceful havaittiin Viron rannikon edustalla syyskuun loppupuolella. Asiasta uutisoi yhdysvaltalainen talouslehti Forbes.

Forbesin mukaan 25. syyskuuta otettujen kuvien perusteella näyttäisi siltä, että kalliin luksusjahdin nimi olisi muuttunut. Lehti kertoo nähneensä TheYachtPhoto-nimiselle sivustolle valokuvia kuvanneen Carl Grollin ottamia kuvia, joiden perusteella Graceful kantaisi nykyään venäjänkielistä nimeä. Nimi on lehden mukaan nyt Kosatka, joka tarkoittaa miekkavalasta.

Lähes 82-metrisen aluksen sisällä on muun muassa uima-allas, joka voidaan muuttaa tanssilattiaksi nostamalla altaan pohjaa hydraulisesti. Boat International listaa jahdin yksityiskohtiin myös kirjaston, ylellisen teehuoneen, 400 viinipullon ”kellarin” sekä kaksi sisustustakkaa. Aluksessa on mediatietojen mukaan sviittejä jopa 12 henkilölle.

Forbesin mukaan jahti on 119 miljoonan dollarin arvoinen. Euroissa summa vastaa hieman yli 120 miljoonaa euroa.

Putinin luksusjahti kuvattuna vuonna 2015.

Toistaiseksi on epäselvää, missä vaiheessa luksusjahdin nimi on muutettu, jos Forbesin havainnot pitävät kutinsa. Epäselvää on myös se, milloin alus lähti liikkeelle satamakaupunki Kaliningradista, jossa se on viimeksi nähty.

Forbes kertoo, että meriliikennettä reaaliaikaisesti seuraavan MarineTraffic-nimisen sivuston mukaan Putinin aluksen transponderi on ollut pois päältä ainakin elokuun loppupuolelta lähtien.

Venäjän valtion edustaja ei vastannut Forbesin lähettämään haastattelupyyntöön.

Putinin jahdin nimi Graceful koristi ennen laivan perää. Tuoreimpien kuvien mukaan näyttäisi siltä, että laiva on saanut uuden nimen.

Putinin jahdin liikehdintä herätti ihmetystä myös alkuvuodesta, kun huollettavana Saksan Hampurissa toimivalla telakalla ollut Graceful kuvattiin etenemässä kohti Itämerta 7. helmikuuta. Hieman myöhemmin alus nähtiin Saksan suurimman saaren Rügenin edustalla, jolloin sen suuntana oli Venäjälle kuuluva Kaliningradin erillisalue.

Jahdin siirtäminen hampurilaiselta telakalta Venäjälle keskellä sydäntalvea herätti ihmetystä ja spekulaatiota. Länsimaat olivat uhanneet Venäjää uusilla pakotteilla juuri noihin aikoihin, mikäli se hyökkää Ukrainaan.

17 päivää myöhemmin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.