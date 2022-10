Putin on ongelman edessä, sillä ristiriidat repivät erilleen Venäjän nationalistijoukkoja ja kaikkien tahojen pitäminen tyytyväisenä yhtäaikaisesti on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi, kirjoittaa ISW.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin nationalisteista koostuvat rivit rakoilevat Venäjällä eripuran vuoksi, kirjoittaa ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) Twitterissä.

Ensimmäisessä 17-osaisen twiittiketjun julkaisussa ISW väittää, että osittaisella liikekannallepanolla on suuremmat vaikutukset Venäjän sisäiseen ilmapiiriin kuin sotaan Ukrainassa.

Samoilla linjoilla ISW:n väitteen kanssa on Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.

– Osittainen liikekannallepano muutti koko pelin hengen erityisesti Venäjällä kovin toisenlaiseksi kuin aiemmin. Putin on tähän asti pyrkinyt pitämään sodan tavallisten venäläisten ulottumattomissa ja puhunut vapauttamisoperaatiosta, mutta nyt, kun liikekannallepano on laitettu käyntiin, sadat tuhannet ihmiset pakenevat maasta ja kriittiset äänet nousevat Venäjän sisällä, Limnéll sanoo.

Putin on joutunut itse muuttamaan tarinaansa vapauttamisoperaatiosta Ukrainassa. Nyt taistelu tunnetaan Venäjällä sotana maata uhkaavia länsimaita vastaan.

Tavalliset ihmiset ovat alkaneet kummeksua tilannetta ja Putinin omat rivit tuntuvat repeytyvän erilleen. Limnéll veikkaa samassa hengessä ISW:n kanssa, että tällä hetkellä Putinin kannattaisi kiinnittää ensisijaisesti huomiota Venäjän sisällä tapahtuviin asioihin.

– Venäjällä on monia voimia, jotka voivat nostaa päätään ja aiheuttaa yhteiskunnallista kuohuntaa, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll sanoo.

ISW jakaa Venäjän nationalistisen informaatiotilan muodostavat tahot kolmeen pääryhmään. Ensimmäinen on venäläiset sotabloggarit ja -kirjeenvaihtajat, toinen Venäjän armeijan, palkkajoukkojen tai erillisarmeijoiden aiemmat upseerit ja veteraanit ja kolmas venäläiset vaikutusvaltaiset silovikit.

ISW kirjoittaa sotabloggareiden välittävän Putinin näkemyksiä sotamyönteiselle yleisölle, veteraaniyhteisön auttavan järjestämään ja tukemaan joukkojen kasaamiskampanjoita ja silovikkien tarjoavan tukea taistelukentällä.

Limnéllin mukaan näistä ryhmistä puhuttaessa keskeistä on se, kuinka suuresta joukosta on kyse, ja kuinka niitä Venäjällä kuunnellaan.

– Ymmärrykseni mukaan sotabloggareilla ja -kirjeenvaihtajilla on suuri yleisö, ja he kykenevät vaikuttamaan siihen, mitä ihmiset ajattelevat ja minkälaisia mielikuvia synnytetään, Limnéll sanoo.

Alexander Lapin on Venäjän läntisen rintaman johtaja.

Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrov on kritisoinut Lapinia.

Erimielisyyksiä on syntynyt muun muassa koskien Putinin luottomiehenä tunnetun Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrovin antamaa kritiikkiä, joka on kohdistunut läntisen rintaman johtajaan Alexander Lapiniin. Muun muassa Wagner-joukkojen perustaja, ”Putinin kokkina” tunnettu Jevgeni Prigozhin on tukenut Kadyrovin mielipiteitä.

Sotabloggarit ovat asettuneet puolustamaan Lapinia, kun taas silovikit ovat ottaneet Kadyrovin ja Prigozhinin puolen.

Nyt Putinilla on dilemma, kirjoittaa ISW.

– Hän ei voi vieraannuttaa Kadyrovin-Prigozhinin leiriä, sillä hän tarvitsee epätoivoisesti Kadyrovin tshetsheenijoukkoja ja Prigozhinin Wagner-sotilaita Ukrainassa taistelemiseen, ISW toteaa.

Putin ei voi myöskään olla antamatta valtaa puolustusministeriölle, joka tarjoaa suurimman osan Venäjän sotilaallisesta voimasta Ukrainassa.

ISW:n mukaan Putin tarvitsee häntä ympäröiviä ryhmiä, mutta kaikkien tahojen pitäminen tyytyväisenä yhtäaikaisesti on osoittautunut haasteelliseksi.

Wagner-joukkojen perustaja, ”Putinin kokkina” tunnettu Jevgeni Prigozhin on tukenut Kadyrovin mielipiteitä.

Venäjän nationalistisen informaatiotilan pirstaloitumisella voi ISW:n mukaan olla vakavia seurauksia. Limnéllin mukaan se ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka Putinin valtaa voi uhata.

– Venäjällä on monia voimia, jotka voivat nostaa päätään ja aiheuttaa yhteiskunnallista kuohuntaa. Nyt Venäjän yhteiskunta on käymistilassa ja omat rivit selkeästi rakoilevat. Tilanne voi lähteä eskaloitumaan nopeastikin, Limnéll sanoo.

Limnéllin mukaan pelastautuakseen ja tavoitteensa saavuttaakseen Putinin tulisi yhdistää rivinsä.

– Helppoa se ei tule olemaan, sillä Ukrainan menestys sotatantereella lisääntyy ja Venäjä joutuu sotilaallisesti yhä tukalampaan tilanteeseen, Limnéll päättää.