Esiintyessään opettajien kanssa Putin kertoi ”arvostavansa” Ukrainan kansaa.

Venäjän mediassa alkoi keskiviikkona levitä tietoja maan presidentin Vladimir Putinin mahdollisesta puheesta, jossa presidentti puhuttelisi koko kansaa. Tieto esiintymisestä oli peräisin itsenäiseltä Readovka-uutistoimistolta, jonka tietojen mukaan Putin olisi muuttamassa ”erikoissotilasoperaation” statusta.

Putin esiintyikin televisiossa tapaamisessa keskiviikkona venäläisten opettajien kanssa, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyseessä oli Venäjän valtiollisen uutistoimisto Sputnikin välittämien kuvien mukaan konferenssista, johon Putin osallistui etänä.

Putin puhui etäkonferenssissa opettajille. Kuva peräisin venäläiseltä uutistoimisto Sputnikilta. Lehtikuvalla ei ole ollut mahdollisuutta todentaa kuvaustilanteen aitoutta tai riippumattomuutta.

Tv-esiintymisensä aikana Putin ilmoitti allekirjoittaneensa asetuksen ”korjauksista” liikekannallepanoon.

Putinin mukaan uusi asetus lykkää tiettyjen opiskelijaryhmien kuten tiettyjen yksityisten yliopistojen ja joidenkin jatko-opiskelijoiden asevelvollisuutta.

Venäjällä julistettiin ”osittainen” liikekannallepano 21. syyskuuta. Jopa Kremlin kannattajat ovat olleet liikekannallepanon aikana huolissaan siitä, että ihmisiä rekrytoidaan umpimähkäisesti.

Putin myönsi viime viikolla mobilisaatiossa tehdyt virheet ja sanoi, että ne pitäisi korjata.

Putin kertoi tv-esiintyessään, että hän ”kunnioittaa suuresti” Ukrainan kansaa ”nykytilanteesta” huolimatta. Samalla Putin kertoi, että hän odottaa tilanteen ”tasaantuvan” Ukrainan alueilla, jotka Venäjä on pakkoliittänyt itseensä.

Putinin mukaan valekansanäänestysten tulokset olivat ”hyvin vaikuttavia”.

– Rehellisesti sanoen kansanäänestysten tulokset eivät ainoastaan miellyttäneet minua, vaan myös yllättivät minut. Niissä ei jää epäilyksille sijaa, Putin väitti televisioidussa videopuhelussa Venäjän opettajille.

Venäjän laittomat alueliitokset on tuomittu laajasti, eikä niillä ei ole kansainvälisoikeudellista pätevyyttä.

Putin allekirjoitti aiemmin päivällä lait Ukrainassa miehitettyjen Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Hersonin alueiden liittämiseksi Venäjään. Kyseessä oli viimeinen sinetti Moskovassa viime perjantaina juhlituille alueliitoksille, jotka Ukraina sekä kansainvälinen yhteisö ovat tuominneet laittomina.

”Tilanteen tasaantumista” Itä- ja Etelä-Ukrainassa Putin joutunee odottamaan, sillä Ukrainan joukkojen on raportoitu edenneen voimakkaasti alueilla, jotka Venäjä on pakkoliittänyt itseensä. Venäjä on nyt kärsinyt Ukrainassa merkittäviä tappioita varsinkin Hersonin alueella, missä ukrainalaisjoukot ovat edenneet nopeasti.