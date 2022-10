Etiopian hallitus ilmoitti keskiviikkona hyväksyneensä Afrikan unionin kutsun ryhtyä rauhanneuvotteluihin Tigrayn kapinallisten kanssa.

Hallituksen tiedotteen mukaan Afrikan unioni on asettanut neuvotteluille päivämäärän ja paikan.

Tigrayn viranomaiset ilmoittivat jo viime kuussa olevansa valmiita osallistumaan Afrikan unionin välittämiin neuvotteluihin.

Pohjois-Etiopian Tigrayssa on taisteltu marraskuusta 2020 lähtien. Taistelut alkoivat elokuun lopulla uudestaan viisi kuukautta kestäneen tulitauon jälkeen. Tigrayn kapinallisten ja hallituksen joukkojen välisissä taisteluissa on kuollut tuhansia ihmisiä ja yli miljoona on joutunut jättämään kotinsa.