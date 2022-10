Liikuttava video: Azovstalin taistelun komentajat kohtasivat viimein perheensä

Salaisessa paikassa järjestettyyn tapaamiseen osallistui myös Ukrainan ensimmäinen nainen Olena Zelenska.

Venäjä vapautti kaksi viikoa sitten toteutetussa vankienvaihdossa 215 ukrainalaissotilasta, jotka osallistuivat keväällä Mariupolissa kuukausia kestäneeseen Azovstalin terästehtaan puolustamiseen. Suurin osa heistä pääsi palaamaan kotiinsa Ukrainaan, jossa he toipuvat kuukausien sotavankeuden aiheuttamista henkisistä ja fyysisistä vammoista.

Vankienvaihtosopimukseen sisältyy kuitenkin ehto, jonka myötä viiden Azovstalin puolustusta johtaneen komentajan on pysyttävä Turkissa sodan loppuun saakka. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on antanut asiasta henkilökohtaiset turvatakuunsa Venäjälle.

Azov-rykmentin komentaja Denys Prokopenko syleili kuukausien eron jälkeen puolisoaan Kateryna Prokopenkoa.

Maanantaina Turkissa nähtiin ilon ja onnen kyyneleitä, kun Azov-rykmentin komentajat Denys Prokopenko, Svjatoslav Palamar, Oleh Homenko ja sekä 36. merijalkaväen prikaatin kometaja Serhi Volynskyi ja kansalliskaartin 12. prikaatin komentaja Denys Shleha saivat luokseen perheenjäseniään.

Salaisessa paikassa järjestettyyn tapaamiseen osallistui myös Ukrainan ensimmäinen nainen Olena Zelenska sekä presidentin kansliapäällikkö Andri Jermak. Presidentti Volodymyr Zelenskyi tervehti komentajia videoviestin välityksellä.

– Olemme kaikki ylpeitä teistä. Olen hyvin onnellinen siitä, että olette sukulaistenne kanssa ja että meillä on teidät. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että te ette ole ainoastaan sankareita, vaan eläviä sankareita. Se on erittäin tärkeää, Zelenskyi sanoi Reutersin mukaan.

Ukrainan laivaston 36. merijalkaväkiprikaatin komentaja Serhi ”Volyna” Volynskyi sai luokseen vaimonsa Ruslanan, sisarensa Tetjanan sekä pienen poikansa.

Tapaamisen järjestänyt Jermak vertasi keväällä nähtyä Mariupolin taistelua antiikin Kreikan aikaiseen Thermopylain taisteluun, jossa spartalaissotilaat kävivät urhean puolustustaistelun Persiaa vastaan.

– Mariupolista tuli meidän Thermopylaimme. Samalla tavalla kuin kolmestasadasta spartalaisesta, maailman tulisi tietää Mariupolin puolustuksesta ja tragediasta, Jermak sanoi Ukrinform-uutistoimiston mukaan.

Kansalliskaartin 12. prikaatin komentaja Denys Shleha iloitsi tyttärensä näkemisestä.

Myös hän painotti sitä, kuinka tärkeää on, että Ukrainassa kansallissankarien asemaan nousseet sotilaat ovat yhä hengissä. Jermak ylisti myös sotilaiden perheitä siitä, kuinka nämä taistelivat saadakseen läheisensä takaisin ja jatkavat edelleen taistelua vielä vankeudessa olevien Azovstalin puolustajien vapauttamiseksi.

Samoin teki Olena Zelenska.

– Se oli hyvin tunteikasta Polku tähän hetkeen oli pitkä ja vaikea. Mutta viimein he voivat halata, Zelenska kuvaili tapaamista.