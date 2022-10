Yhdysvaltalaisen viranomaisarvion mukaan Venäjän joukot ovat suurimmilta osin joutuneet keskittymään puolustukseensa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan Venäjän syyskuussa julistama liikekannallepano ei toistaiseksi ole tuonut uutta tai merkittävävää sotilasvoimaa Ukrainaan. Asiasta kertoi ministeriön lehdistötilaisuudessa vanhempi sotilasviranomainen.

Hän vastasi tilaisuudessa toimittajien kysymyksiin Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta. Haastattelulitteraatiossa ei kerrota viranomaisen nimeä. Hän kertoi tilaisuudessa tietojensa perustuvan Yhdysvaltojen tiedustelutietoihin.

Lehdistötilaisuudessa sotilasviranomaiselta kysyttiin, onko Ukrainaan saapunut uusia sotilasjoukkoja Venäjältä tai onko Venäjä pyrkinyt kokoamaan joukkoja vastahyökkäyksen käynnistämiseksi.

Viranomaisen mukaan Venäjä ei näytä ”laajamittaisesti” vahvistaneen joukkojaan. Tiedustelutietojen mukaan myöskään hiljattain mobilisoituja sotilaita ei ole merkittävästi saapunut Ukrainaan.

Venäjä on julistanut osittaisen liikekannallepanon ja sen tarkoituksena on mobilisoida jopa 300 000 sotilasta.

– Odotamme, että osa näistä joukoista siirretään ennemmin tai myöhemmin Ukrainaan, Yhdysvaltain sotilasviranomainen kertoi.

– Pystyn sanomaan vain, että yleisesti ottaen olemme nähneet vain vähittäisissä määrin (mobilisoituja joukkoja Ukrainassa). Toisin sanoen emme ole nähneet merkkejä prikaatin kokoisista joukoista, vaan avustavista, täydentävistä joukoista.

Tiistaina Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitti RIA Novostin mukaan, että tähän mennessä yli 200 000 henkilöä on kutsuttu palvelukseen osana liikekannallepanoa.

Näkymä Pietarin Primorskin piirin sotilaskomissariaatin edustalta.

Harkovan haltuunoton jälkeen venäläisjoukot ovat vetäytyneet yhdysvaltojen tiedustelutietojen mukaan syvemmälle Ukrainan itä- ja kaakkoisosiin.

– Arviomme mukaan monet venäläisjoukoista ovat siirtyneet takaisin kohti Krimiä, joka sijaitsee Lymanin itäpuolella, ja todennäköisesti ne priorisoivat tätä sijaintia pitääkseen etulinjansa ja jähmettääkseen Ukrainan voimakasta etenemistä, viranomainen kertoi.

Viranomaisen mukaan Harkovan alueella Venäjän tulituksen kohteena on yhä pohjoinen Kupjanskin kaupunki, jonka puolustamista Ukraina jatkaa. Hänen kertomansa mukaan Donetskin alueella sijaitsevassa Bakhmutin kaupungissa on käyty raskaita taisteluita Venäjän pyrkiessä etenemään kohti länttä.

Venäjän hyökkäystoimet vaikuttavat tällä hetkellä rajoittuvan pelkästään tälle alueelle, viranomainen sanoo. Muutoin Venäjän asevoimat ovat joutuneet keskittymään puolustautumiseen.

Ukraina on viimeisen kuukauden aikana vallannut takaisin suuren määrän alueita Harkovan alueella, ja lisäksi se on hiljattain edennyt menestyksekkäästi etelässä Hersonin suunnilla. Ukrainan joukot ovat jatkaneet merkittävää etenemistä Lymanin ja Hersonin alueilla kuluneen kahden vuorokauden aikana, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi tiistaiaamuna.

Viranomaiselta kysyttiin, onko Ukrainan kahden operaatiosuunnan-taktiikka kestävä tai viisas.

– He (ukrainalaiset) ovat osoittaneet taistelukentällä, että he jatkavat vastahyökkäyksiään näillä kahdella erillisellä alueella sekä yhdistävät siellä joukkojaan. Operaatioidensa avulla he pystyvät edelleen tulittamaan, taktikoimaan, liikuttamaan joukkojaan ja säilyttämään hyvät viestintäyhteydet, hän arvioi.

– En halua spekuloida sen enempää, mutta totean vain, että he ovat tarkoituksellisesti edistyneet molemmilla alueilla.

Tilaisuudessa kysyttiin useaan otteeseen, onko puolustusministeriö nähnyt merkkejä ydinaseuhasta. Viranomainen kommentoi asiaa hyvin lyhyesti kysymysten kohdalla.

– Minulla ei ole muita yksityiskohtia kerrottavana. Varaudumme joka päivä hyvin monenlaisiin tilanteisiin eri puolilla maailmaa. Tähän minulla ei ole muuta kerrottavaa, hän sanoi.

– Jälleen kerran emme ole nähneet merkkiä mistään, mikä pakottaisi muuttamaan asennoitumista.