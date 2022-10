Asiantuntijan mukaan Putin ei voi yksin laukaista ydinaseita, eikä niiden käyttämisestä edes olisi sotilaallista hyötyä.

Dmitri Peskov.

Venäjän sota Ukrainassa takkuilee yhä pahemmin ja presidentti Vladimir Putinilla alkavat olla oljenkorret vähissä. Viimeisin ja epätoivoisin temppu on ydinasekortti, jota Putin on heilutellut tasaisin väliajoin. Putinin on pelätty turvautuvan taktisiin ydinaseisiin.

Mutta Venäjän ydinasedoktriinin mukaan maa voi käyttää ydinaseita vain, jos sitä uhataan joukkotuhoaseilla tai jos maan olemassaolo on tavallisin asein uhattuna, muistutti Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov viimeksi maanantaina.

Myös asiantuntijat ovat jo pitkään sanoneet, että ydinaseiden käyttö olisi hyvin epätodennäköistä.

Vladimir Putin seurasi Avangard-ohjuksen koelaukaisua joulukuussa 2018.

Mika Aaltola.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Venäjän ydinasekynnys tuskin ylittyisi edes siinä tapauksessa, että Ukraina valtaisi alueita, joita Putin nyt yrittää liittää Venäjään.

– Jos Venäjä tämän tekisi, sillä olisi seurauksensa. Se johtaisi Venäjän karkottamiseen YK:sta, ehkä Kiinankin suostumuksella. Se johtaisi myös Yhdysvaltojen suoriin iskuihin Venäjän hallitsemilla alueilla Ukrainassa. Ydinaseiden käyttö vain alleviivaisi Venäjän tappiot, Aaltola sanoi viikonloppuna STT:lle.

Myöskään kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori Tampereen yliopistosta ei usko Putinin turvautuvan ydinaseisiin.

– Itse pidän erittäin epätodennäköisenä, että näin tulisi käymään, sanoo turvallisuuden, riskien ja resilienssin tutkimuskeskuksen johtajana toimiva Vuori.

Vuori huomauttaa Venäjän ydinasedoktriinin olevan yhä sama kuin aikaisemmin. Vuori listaa neljä tilannetta, joissa ydinaseiden käyttö olisi Venäjän lakien mukaan mahdollista.

– Jos Venäjään kohdistuu ydinase- tai joukkotuhoasehyökkäys, niin silloin Venäjä voi tehdä vastaiskun. Tai jos on luotettava tieto, että Venäjää kohti on tulossa ballistisia ohjuksia, niin silloin voidaan tehdä vastaisku, ovat Vuoren mukaan kaksi ensimmäistä kohtaa.

– Venäjä voisi käyttää ydinasetta ensin tilanteessa, jossa tavanomaisilla aseilla ja joukoilla iskettäisiin Venäjän kriittiseen sotilasinfrastruktuuriin tai poliittiseen johtoon. Tai tavanomaisilla joukoilla hyökättäisiin Venäjälle tavalla, joka kyseenalaistaa koko valtion olemassaolon.

Eli vaikka Ukraina valtaisi Venäjän tunnustamat Ukrainan alueet kokonaan takaisin, ei se vielä kyseenalaistaisi Venäjän olemassaoloa, summaa Vuori.

– Siksi Putinin puheet eivät vastaa Venäjän sotilasoppia. Joten ne voidaan tulkita pelotepuheiksi, joilla koetetaan varmistaa, että Nato-maat pysyvät pois konfliktista.

Juha Vuori.

Putin ei myöskään voisi yksin, vain omalla päätöksellään lähettää ydinaseita matkaan, lisää Vuori.

– Jos Putin antaisi sellaisen määräyksen, niin pitäisi puolustusministeri ja yleisesikunnan päällikkö saada suostumaan tähän. No, tietysti he ovat Putinin alaisia. Mutta sitten siirrytään tähän sotilasvaiheeseen, jossa koko yleisesikunta ja puolustusvoimien johtajat pitäisi kaikki saada mukaan.

Vuoren mukaan sotilaat voisivat tässä tilanteessa vedota siihen, että Putinin määräys on laiton, koska se ei vastaa Venäjän sotilasoppia.

– Silloin olisi potentiaalia jopa sotilasvallankaappaukseen. Koska jos sotilasjohto tottelisi määräystä, niin heidät hyvin suurella todennäköisyydellä tuomittaisiin jossain oikeudenkäynnissä tai sitten he kuolisivat Naton vastaiskuissa.

Vuori huomauttaa vaakakupissa painavan, että jos kenraalit onnistuvat sotilasvallankaappauksessa, pääsevät he historiaan sankareina eikä heitä teloiteta missään tulevaisuuden ”Nürnbergin oikeudenkäynnissä”. He saattavat myös päästä merkittäviin asemiin seuraavan johtajan rinnalla.

Vladimir Putin ja asevoimien komentaja kenraali Valeri Gerasimov seurasivat Avangard-ohjuksen koelaukaisua joulukuussa 2018.

Lue lisää: Tällaisia ovat taktiset ydin­aseet, joista nyt varoitellaan

Jos Putin kuitenkin käyttäisi taktisia ydinaseita, olisi niillä useita kohdevaihtoehtoja:

1. Ydinpommin räjäyttäminen Mustanmeren tai korkealla Ukrainan yllä ilmakehässä. Tästä ei aiheutuisi laajoja tuhoja, mutta se osoittaisi Venäjän olevan valmis käyttämään aseitaan ja pahempaa seuraisi.

2. Ukrainan johdon eliminointi, esimerkiksi yrittää iskeä presidentti Volodymyr Zelenskyin ja hänen esikuntansa bunkkereihin.

3. Ydinisku sotilaskohteeseen, esimerkiksi lentotukikohtaan tai huoltokeskukseen, tarkoituksena välttää siviiliuhreja.

4. Iskuja rintamalla. Tässä tarkoituksessa yksittäisillä taktisilla aseilla ei olisi laajaa hyötyä, sillä jopa muutaman kymmenen kilometrin alueen saamiseksi tarvittaisiin useita pommeja ja riskit olisivat suuret omille joukoille muun muassa ydinlaskeumasta.

5. Kokonaisen kaupungin tuhoaminen, jolloin tuloksena olisi valtavasti siviiliuhreja ja yleistä kauhua, mikä pakottaisi Ukrainan pikaiseen antautumiseen, kuten Yhdysvallat toimi atomipommeillaan Japanissa 1945.

Lue lisää: Mitä seuraisi Venäjän ydin­aseen käytöstä?

Mitään sotilaallista etua ei ydiniskuilla olisi, huomauttaa Vuori.

– Se on aivan liian kovakourainen väline. Tulisi hirvittävästi siviiliuhreja, mukaan lukien näitä niin sanottuja Venäjän uusia kansalaisia ja laskeuma saattaisi mennä Nato-maahan, mikä antaisi suoran oikeutuksen jopa ydinaseiden käyttöön.

Yhdysvallat on varoittanut Venäjää katastrofaalisista seurauksista, jos se käyttää ydinasetta.

– Yhdysvaltain viranomaiset ovat sanoneet, etteivät he tule julkisuudessa täsmentämään mitä se tarkoittaa, mutta ovat kommunikoineet Venäjän johdolle hyvinkin selvästi, mitä tämä katastrofaalisuus tässä yhteydessä olisi, huomauttaa Vuori.

Sunnuntaina kuitenkin CIA:n entinen johtaja, eläkkeellä oleva neljän tähden kenraali David Petraeus antoi esimakua. Hän totesi Yhdysvaltojen liittolaisineen tuhoavan kaikki Venäjän joukot Ukrainassa – Mustanmeren laivasto mukaan lukien – jos Putin käyttää ydinaseita.

Lue lisää: Tällaisia ovat Naton Euroopassa sijaitsevat ydin­aseet

Lue lisää: Putinin oljenkorret ovat vähissä – onko tämä nyt suuri suunnitelma?