FSB:n salamurha­kivääri, super­tankki, Terminator-2 – Ukrainassa on nähty huippu­harvinaisia venäläis­aseita

IS keräsi tietoja Ukrainassa nähdyistä venäläisistä aseharvinaisuuksista ja taistelukentän erikoisuuksista.

Venäjä on käyttänyt Ukrainassa jopa prototyyppiasteella olevaa kalustoaan. Kuvissa Terminator-tankki, VKS-kivääri ja Merlin-lennokki.

FSB:n salamurhakivääri

Ukrainalaisjoukot esittelivät sosiaalisen median kuvissa syyskuussa harvinaisuutta, joka löytyi Harkovan alueen vastahyökkäyksessä.

Esimerkiksi Ukraine Weapons Tracker julkaisi kuvan Twitterissä.

Kyseessä on vaimennettu, suuritehoinen VKS-kivääri. Se tunnetaan lempinimellä Vyhlop, pakokaasu, joka on aseen kehitysohjelman nimi ja viittaa aseen äänettömyyteen.

Harvinaisuus kivääri on siksi, että se on kehitetty ja valmistettu tilauksesta turvallisuuspalvelu FSB:n erikoisjoukkojen käyttöön. Valmistaja on Tulassa toimiva Venäjän aseteollisuuden keskeisiin yrityksiin kuuluva KBP-yhtymä.

VKS-kiväärillä on selkeä käyttötarkoitus: sillä ammutaan ihmisiä, jotka suojautuvat panssaroituihin autoihin tai parhaisiin luotiliiveihin, eli se on korkean profiilin kohteiden salamurhakivääri. 12,7-milliset erikoisluodit pystyvät läpäisemään suojan tehokkaammin kuin normaali pienempikaliiperinen kivääri.

Suurella lieriömäisellä äänenvaimentimella varustettu VKS-kivääri (vas.) oli esillä asemessuilla Abu Dhabissa vuonna 2015 yhdessä Dragunov-tarkkuuskiväärin kanssa.

Vaimennuksen ansiosta voidaan toimia tehokkaasti esimerkiksi kaupunkiympäristössä. Kiväärin kerrotaan olevan tehokas jopa 600 metriin asti. Lieriömäinen piippu voidaan irrottaa kuljetusta varten, jolloin muutenkin lyhyt kivääri menee pieneen tilaan.

Kivääri näkyy tässä sotilasasiantuntija Rob Leen Twitterissä vuonna 2020 julkaisemassa kuvasarjassa Venäjän kansalliskaartin sotilaalla.

Liekinheitinryhmän panssari

Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen ja kuvaaja Seppo Kärki näkivät Harkovan alueella vastikään tien sivussa panssariajoneuvon, jonka harvinainen käyttötarkoitus paljastui myöhemmin aseasiantuntija Petri Mäkelän tarkastelussa.

Lue lisää: Hyvin harvinainen Venäjän armeijan ajoneuvo löytyi Harkovan läheltä

Sittemmin tätä jalkaväen rynnäkköpanssaria on tarkasteltu laajemminkin sotilaspiireissä.

BMO-T-ajoneuvoa on valmistettu tiettävästi vain noin kymmenen kappaletta. Niitä on nähty aiemmin ainakin kolme tuhottuna, mutta tämä yksilö jäi Ukrainalle ehjänä.

Liekinheitinryhmä lähti, ajoneuvo jäi Harkovan alueelle.

Ajoneuvo syntyi venäläisten toisessa Tshetshenian sodassa tekemästä havainnosta, että kannettavat termobaariset singot ovat tehokas ase lähitaistelussa kaupunkisodassa.

Kyseessä on eräänlainen liekinheitin, jossa ammus levittää kohteeseen kaikkialle tunkeutuvaa aerosolia, joka sitten räjähtää palamaan.

BMO-T on harvinainen erikoisajoneuvo.

Termobaarisen singon kantama on vain noin 400 metriä, jolloin sitä käyttävän sotilasryhmän pitää päästä ehjänä kohteen lähelle. Niinpä ryhmälle rakennettiin oma panssariajoneuvo.

Se on tehty T-72-panssarivaunun runkoon, josta tankin torni ja lisäpanssarointi on jätetty pois. Ajoneuvon aseena on 12,7-millinen konekivääri, joka ampuu suojatulta liekinheitinryhmän siirtyessä asemiin. Tyypillisesti ajoneuvossa kulkee 32 termobaarista sinkoa.

Supertankki kuin sadetakissa

Ukrainan arvokkaimpiin sotasaaliisiin kuuluu Venäjän uudenaikaisimman tankkimallin yksilö, joka löytyi niin ikään Harkovasta paenneiden venäläisten jäljiltä.

T-90M-tankki voiton päivän paraatissa Punaisella torilla toukokuussa 2021.

T-90M-tankin ei uskota päätyvän uusiokäyttöön entisiä omistajiaan vastaan ennen kuin sen tekniikka on tutkittu ja opiskeltu läpikotaisin, myös länsimaissa.

Supertankki tarjosi myös lisälahjan, Venäjän kehittämää nakidka-materiaalia olevan suojapeitteen, joka näkyy oheisessa twiitissä tankin päällä kuin sadetakki.

Peitteen tarkoitus on tehdä tankki vaikeammin havaittavaksi infrapuna-, lämpö- tai tutkahakuisten ohjusten tähtäimillä.

Erillisessä löydössä Ukrainan haltuun kerrotaan päätyneen vain uusimpien venäläistankkien käyttämiä ammuksia.

Laser-ohjautuvat, erittäin läpäisykykyiset 9M119-Svir-panssarintorjuntaohjukset ammutaan tankin kanuunalla, ja ne iskeytyvät vihollisen tankkiin yläviistosta. Ammuksen korkean hinnan takia niitä kerrotaan olevan kussakin tankissa vain kaksi.

Lennokkisodan uutuus

Ukrainan sodassa keskeiseen rooliin ovat nousseet lennokit, joilla tiedustellaan maastoa ja ohjataan tykistön tulta tai jopa pudotetaan räjähteitä vihollisen asemiin.

Venäjä näyttää ottaneen lennokkisodassa käyttöön jopa mallin, joka ei virallisesti edes ole vielä asevoimien kalustossa. Viime vuonna ensi kertaa esitelty Merlin-V-lennokki on tarkoitettu yksinomaan tiedustelukäyttöön.

Se on venäläisten silmät jopa viiden kilometrin korkeudessa, ja sitä on vaikea havaita hiljaisen äänen takia.

Yksi lennokeista ei kuitenkaan onnistunut välttelemään ukrainalaissilmiä, ja se löytyi väitetysti alasammuttuna ja tuhoutuneena viime kesäkuussa.

Terminaattori vilahti taistelukentällä

Terminator-2 kuulostaa tuomiopäivän tieteiselokuvalta, mutta nimi viittaa venäläiseen panssariajoneuvoon. On olemassa myös Terminator-3, mutta se on yhä tuotantoasteella.

Kyseessä on uniikki venäläinen versio panssarista, joka ei ole taistelupanssarivaunu, mutta ei myöskään jalkaväen rynnäkkövaunu, joka on tyypillinen tankkien apuri taistelukentällä.

Terminator, varsinaiselta tekniseltä nimeltään BMPT, on erikoisuus myös Ukrainassa.

Se on tiettävästi nähty vain kertaalleen Luhanskin alueella viime toukokuussa, mutta sen jälkeen vaunut ovat piileskelleet.

Se voi johtua siitä, että BMPT on tarkoitettu kaupunkitaisteluihin, joita Ukrainassa on nähty vain vähän, eikä Venäjä ole halunnut altistaa vaunuja maastotaisteluissa Ukrainan tykistölle.

Terminator-2 on rakennettu T-72-tankin pohjalle, eli se on erittäin hyvin panssaroitu. Samalla se on kuitenkin liian ahdas kuljettamaan jalkaväkeä.

Vaunua onkin tarkoitus käyttää vain tulitukivaununa sekä tankeille että liikkuvalle jalkaväelle, ja siihen tehtävään sitä pidetään erinomaisena.

Sillä on varsinaisen tykin puuttumisesta huolimatta suuri tulivoima, ja se pystyy liikkumaan nopeasti ja ampumaan myös korkealla oleviin kohteisiin.